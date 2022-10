10 căn bệnh kỳ lạ và hiếm gặp nhất mà có thể bạn chưa từng nghe đến

Cơ thể con người vô cùng kỳ lạ và phức tạp. Có đôi khi chúng ta mắc phải những căn bệnh vô cùng lạ lùng mà khoa học chưa thể nào lý giải nổi. Những căn bệnh sau đây không chỉ khiến giới y khoa phải đau đầu nghiên cứu mà lại còn vô cùng hiếm gặp, điều đó càng làm cho người ta khó phát hiện ra được nguyên nhân và cách điều trị bệnh.

Dị ứng nước

Nước có ở mọi nơi, nó bao phủ hơn 71% bề mặt trái đất của chúng ta, cơ thể của chúng ta cũng chủ yếu được tạo thành từ nước. Vậy nhưng lại có người mắc chứng dị ứng nước. Dị ứng nước hay còn được gọi là chứng nổi mề đay do nước là căn bệnh bẩm sinh và rất hiếm gặp. Người dị ứng nước có thể bị nổi mề đay, phát ban gây ngứa ngáy và khó chịu khi tiếp xúc với nước, thậm chí mồ hôi hay nước mắt của chính bản thân. Những trường hợp dị ứng nghiêm trọng thậm chí có thể bị khó thở, thở khò khè, khó nuốt,… Thật may vì các phản ứng thường không xảy ra khi người bệnh uống nước vì nước không tiếp xúc với da. Tuy nhiên, một số người vẫn có thể gặp các triệu chứng dị ứng xuất hiện trên môi hoặc bên trong miệng.

Hội chứng Người đẹp ngủ trong rừng

Hội chứng Kleine-Levin (KLS) hay còn có một cái tên mỹ miều khác là hội chứng Người đẹp ngủ trong rừng. Đây là một chứng rối loạn thần kinh rất hiếm gặp, bệnh hình thành từ những cơn tái phát Hypersomnolence (ngủ trải dài) cùng với những trục trặc nhận thức và hành vi sau khi người bệnh tỉnh giấc. Bệnh nhân thường ngủ từ 12-14 tiếng mỗi ngày và chỉ thức giấc để ăn uống và đi vệ sinh cá nhân. Các triệu chứng khi bệnh nhân tỉnh táo bao gồm mất phương hướng, lú lẫn ảo giác, khó chịu, thờ ơ và lãnh đạm. Tỷ lệ mắc phải căn bệnh này ước tính là 1/1 triệu người. Hội chứng Người đẹp ngủ trong rừng thường bắt đầu khi bệnh nhân bước vào tuổi vị thành niên. Mỗi lần phát bệnh, cơn buồn ngủ có thể kéo dài từ vài ngày đến vài tháng. Bệnh nhân được chẩn đoán mắc chứng bệnh này vẫn có sức khỏe tốt và không có dấu hiệu thay đổi hành vi hay rối loạn chức năng cơ thể. Khi bệnh nhân lớn tuổi, bệnh trở nên ít thường xuyên và cuối cùng là biến mất.

Hội chứng Marie Antoinette

Hội chứng Marie Antoinette là hiện tượng mà tóc của một người đột ngột chuyển sang màu trắng (mất sắc tố) chỉ sau một đêm do một lý do nào đó như sốc, mất mát lớn,… Tên của tình trạng này xuất phát từ câu chuyện của hoàng hậu nước Pháp Marie Antoinette. Khi cuộc Cách mạng Pháp diễn ra, hoàng hậu bị bắt và bị phán tử hình. Khi bà bước lên đoạn đầu đài và cởi mũ ra, mọi người đã vô cùng ngạc nhiên khi mái tóc vàng óng ả của bà đã trở nên bạc trắng chỉ sau một đêm.

Dấu hiệu chính để nhận biết hội chứng này là tình trạng mất sắc tố ở tóc hay tóc chuyển sang màu trắng đột ngột và nhanh chóng mà không phải do tuổi già. Trên thực tế, hội chứng Marie Antoinette không quá phổ biến. Nó hình thành do một rối loạn tự miễn bởi cơ thể thay đổi các phản ứng với tế bào khỏe mạnh của bản thân và tấn công nó một cách tình cờ.

Hội chứng người sói

Hypertrichosis hay còn được gọi là hội chứng người sói là tình trạng lông mọc nhiều bất thường tại bất cứ bộ phận nào trên cơ thể. Trong trường hợp nghiêm trọng, toàn cơ thể có thể bị bao phủ trong lớp lông dày. Có nhiều dạng khác nhau của tình trạng này, có thể là do bẩm sinh hoặc mắc phải do kết quả của một tình trạng y tế khác. Chứng này có thể xảy ra ở cả nam và nữ giới, tuy nhiên cực kỳ hiếm gặp. Cho đến nay, chỉ có ít hơn 50 trường hợp đã được ghi nhận trên toàn thế giới, tuy nhiên tất cả các dạng của tình trạng này đều khiến các chuyên gia y tế bối rối. Hiện vẫn chưa tìm ra được phương pháp chữa trị cho chứng bệnh này.

Hội chứng Alice ở xứ sở thần tiên

Hội chứng Alice ở xứ sở thần tiên (AWS) lấy tên từ bộ phim cùng tên, khi mà nhân vật Alice trong phim uống loại thuốc thần kỳ có thể giúp thu nhỏ hoặc phóng to cơ thể. Đây là cảm giác tương tự của những người mắc chứng bệnh này. Họ sẽ cảm thấy mình lớn hơn hoặc nhỏ hơn thực tế, hoặc có thể thấy căn phòng đang ở, hay nội thất xung quanh dường như đang di chuyển, khoảng cách xa – gần không đúng thực tế,… Hiện tượng này không phải do các vấn đề về mắt hay ảo giác gây ra mà là do những thay đổi trong cách thức bộ não nhận biết về không gian xung quanh và cơ thể. Hội chứng này có thể ảnh hưởng đến nhiều giác quan, bao gồm thị giác, xúc giác và thính giác. Người mắc cũng rất dễ mất cảm giác về thời gian, cảm thấy thời gian trôi qua nhanh hơn hoặc chậm hơn. Hiện tại vẫn chưa có cách chữa trị, lời khuyên của bác sĩ cho những người mắc bệnh này là hãy để họ ở trong môi trường mà họ cảm thấy thoải mái nhất.

Hội chứng người hóa đá

Hội chứng người hóa đá là rối loạn di truyền hiếm gặp, biểu hiện bất thường tại các mô liên kết. Các mô sợi của các khớp sẽ trở nên cứng hoặc tự hóa thành xương, hay mô biến chuyển thành xương vĩnh viễn. Các mô hóa xương có xu hướng phát triển bất thường trong cơ, gân, dây chằng hay các cầu dạng xương mọc trong khớp làm cho các khớp bị hạn chế vận động nghiêm trọng. Sự phát triển bất thường của xương có thể dẫn tới tình trạng cứng hóa, hạn chế việc chuyển động của các khớp. Căn bệnh này xuất hiện trước tuổi dậy thì và hầu hết làm cho các khớp ngừng hoạt động vĩnh viễn. Phần lớn bệnh nhân mắc hội chứng người hóa đá phải nằm liệt giường ở tuổi 20 và tuổi thọ trung bình của họ là khoảng 40 tuổi.

Hội chứng mùi cá

Đây là hội chứng di truyền hiếm gặp khiến cho cơ thể người bệnh phát ra mùi tanh giống như mùi cá. Điều này là do rối loạn chuyển hóa, các chất đào thải ra qua mồ hôi, nước tiểu, dịch tiết và hơi thở gây ra mùi tanh khó chịu. Cho dù bệnh nhân có tắm rửa thường xuyên, vệ sinh nhiều lần trong ngày cũng không hết được mùi. Tuy không gây nguy hiểm đến sức khỏe nhưng lại gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm lý và các mối quan hệ xã hội của người bệnh.

Chứng ảo tưởng Cotard

Chứng ảo tưởng Cotard hay còn được gọi với cái tên Hội chứng xác sống dùng để chỉ tình trạng một người có cảm giác bản thân mình không còn nội tạng hoặc nghĩ rằng mình đã chết. Họ có niềm tin sai lầm về sự hiện hữu của bản thân, thường xuyên cảm thấy các bộ phận của cơ thể đang thối rữa hoặc đã biến mất. Người mắc bệnh có xu hướng từ chối chăm sóc cơ thể, ngừng hoạt động ăn uống và tránh né các hoạt động xã hội. Đây là một chứng bệnh tâm thần không phổ biến, chỉ chiếm chưa đến 1% dân số nhưng để lại những hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Nó có thể hủy hoại hoàn toàn ý chí sinh tồn của người bệnh.

Hội chứng Capgras

Hội chứng Capgras là tình trạng rối loạn nhận diện, khiến người ta tin rằng những người thân của mình bị thay thế bởi một người giả mạo. Người mắc phải hội chứng này thường có ảo tưởng sai lầm về những vấn đề, con người hay sự vật xung quanh họ. Họ có thể cảm thấy những người thân của mình bị bắt cóc và thay thế bởi một bản sao y hệt. Hội chứng Capgras thường liên quan đến bệnh Alzheimer và chứng mất trí nhớ. Nguyên nhân là do hai căn bệnh này làm ảnh hưởng đáng kể đến trí nhớ và thay đổi cảm quan thực tế của người bệnh. Bên cạnh đó, chứng tâm thần phân liệt cũng có thể gây ra hội chứng Capgras trong thời gian ngắn. Hiện tại, không có phương pháp điều trị nào có thể loại bỏ chứng ảo tưởng này một cách hiệu quả.

Hội chứng Auto-brewery Syndrome

Hội chứng Auto-brewery Syndrome hay còn được biết với cái tên khá kỳ quặc là Hội chứng nhà máy bia tự động. Tình trạng của những người mắc phải bệnh này cũng kỳ lạ không kém, khi mà họ không uống một giọt rượu bia nào nhưng vẫn say xỉn. Người bệnh có thể trở nên say xỉn tại một thời điểm ngẫu nhiên trong suốt cả ngày, khiến họ phải đối mặt với cảm giác cực kỳ khó chịu, mệt mỏi mạn tính, tê liệt tế bào thần kinh và gặp phải các tác dụng phụ của chứng nghiện rượu. Nguyên nhân của hội chứng này được cho là do một loại nấm men mang tên Saccharomyces cerevisiae lên men các loại thực phẩm giàu tinh bột hoặc chứa đường trong dạ dày, sau đó sản xuất ra ethanol. Rất may là có rất ít người có loại nấm men này trong người. Người bệnh được khuyên nên giảm carbohydrate trong chế độ ăn uống hoặc sẽ được bác sĩ kê đơn thuốc chống nấm để giúp quá trình lên men nội sinh ngừng lại trong hệ tiêu hóa của bệnh nhân.

