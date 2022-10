10 loại ám ảnh tâm lý kỳ quặc nhất của con người

Nỗi ám ảnh hay hội chứng sợ hãi (Phobia) là nỗi sợ hãi dai dẳng và phi lý về một đối tượng, tình huống hoặc sinh vật nào đó. Biết đâu bạn có thể đang mắc một hội chứng ám ảnh tâm lý kỳ quặc mà chính bản thân cũng không biết.

Optophobia – Chứng sợ hãi mở mắt

Nếu có một giải thưởng dành cho các chứng ám ảnh kỳ quặc và khó chịu nhất thì Optophobia chắc chắn sẽ giật giải vàng. Đây là chứng bệnh sợ hãi khi mở mắt. Nhắm và mở mắt là hành động tưởng chừng hết sức đơn giản, là hành động chúng ta làm vô thức hằng ngày. Vậy nhưng đối với những người mắc chứng Optophobia, phải mở mắt quả là một cơn ác mộng. Nỗi ám ảnh này có thể khiến người ta vô cùng suy nhược, vì thật khó để thực hiện các hoạt động thường ngày khi không mở mắt. Những người mắc chứng Optophobia thường chỉ thích ở trong nhà hay những nơi thiếu ánh sáng.

Geliophobia – Chứng sợ hãi tiếng cười

Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng tiếng cười có thể tác động tích cực đến sức khỏe của chúng ta bằng cách cải thiện sức khỏe tinh thần, các mối liên kết xã hội,… Do đó chúng ta thường hay nói “Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ”. Tuy nhiên, đối với những người mắc hội chứng sợ hãi tiếng cười Geliophobia, thì chỉ cần ngồi bên cạnh những người đang cười, hoặc cố gắng để cười cũng là những điều vô cùng đau khổ và bất an. Một số nghiên cứu cho rằng, nguyên nhân của chứng ám ảnh này có thể là do sự lo lắng về việc cười cợt trong những tình huống không phù hợp và bị mọi người cười nhạo.

Chorophobia – Chứng sợ hãi khiêu vũ

Nếu bạn cảm thấy lo lắng khi phải tham gia những nơi có khiêu vũ như các bữa tiệc, hộp đêm, đám cưới, … thì rất có thể bạn đang mắc chứng Chorophobia. Đây là chứng sợ hãi phi lý đối với việc khiêu vũ và nhảy nhót, thậm chí người mắc phải còn sợ tất cả những cái tên, địa điểm, sự kiện hoặc tình huống có liên quan đến khiêu vũ.

Heliophobia – Chứng sợ ánh sáng mặt trời

Ánh sáng mặt trời vô cùng cần thiết cho sự sống và sức khỏe của con người. Tuy nhiên, thật không may, một số người lại mắc phải một chứng bệnh hiếm gặp được gọi là Heliophobia, hay còn gọi là chứng sợ ánh sáng mặt trời. Không chỉ hoảng sợ và lo lắng mỗi khi tiếp xúc phải ánh sáng mặt trời, người mắc hội chứng này còn cảm thấy vô cùng đau khổ vì ánh sáng chói lòa. Thông thường, nỗi sợ hãi này có liên quan đến sự lo lắng tột độ về tác hại của ánh sáng mặt trời.

Arachibutyrophobia – Nỗi sợ bị dính bơ đậu phộng lên vòm miệng

Mặc dù đây không phải là một tình trạng gây nguy hiểm đến tính mạng hoặc ảnh hưởng quá nhiều đến cuộc sống người mắc phải, nhưng danh sách những loại ám ảnh tâm lý kỳ quặc nhất của con người sẽ thật thiếu xót nếu không có chứng Arachibutyrophobia. Những người mắc phải Arachibutyrophobia vô cùng sợ hãi và ám ảnh bởi tình trạng bị bơ đậu phộng dính vào vòm miệng. Mức độ nghiêm trọng của chứng ám ảnh này khác nhau ở mỗi người. Một số người vẫn ăn được một lượng nhỏ bơ đậu phộng, trong khi những người khác sẽ tránh xa món ăn này hoặc bất cứ thứ gì có độ sệt tương tự. Arachibutyrophobia có thể xuất phát từ nỗi ám ảnh lớn hơn về những thứ dinh dính hoặc do sợ bị nghẹn. Nó cũng có thể xuất phát từ một chấn thương đã mắc phải với bơ đậu phộng như bị mắc nghẹn hoặc dị ứng.

Deipnophobia – Chứng sợ nói chuyện trong bữa ăn

Hiện nay, có nhiều người gặp phải tình trạng lo âu xã hội nói chung, vậy nhưng chứng Deipnophobia được định nghĩa cụ thể hơn, đó là chứng sợ hãi khi nói chuyện trong bữa ăn. Nỗi ám ảnh này có thể khiến người bệnh gặp phải một số tình huống khó chịu và lúng túng, vậy nhưng xét đến cùng, việc im lặng trong bữa ăn lại khá có lợi cho tiêu hóa.

Neophobia – Chứng sợ hãi những điều mới mẻ

Vạn vật trên thế gian này đều sẽ thay đổi, có người thì thích những trải nghiệm mới mẻ, vậy nhưng có người lại ái ngại, thậm chí sợ hãi nghiêm trọng đối với những trải nghiệm và sự vật mới. Đây được gọi là chứng Neophobia. Neophobia không chỉ có thể ảnh hưởng đến cuộc sống và hạnh phúc của những người mắc chứng này, mà nó còn khiến họ bỏ lỡ những trải nghiệm thay đổi cuộc sống và những cơ hội mà cuộc sống có thể mang lại. Hơn nữa, theo nghiên cứu, áp lực về thể chất và tinh thần của những người mắc Neophobia có thể khiến họ bị giảm tuổi thọ.

Ablutophobia – Chứng sợ hãi tắm rửa

Ablutophobia là nỗi sợ hãi khi phải tắm rửa, giặt giũ hoặc tự vệ sinh bản thân. Những người mắc phải chứng ám ảnh này cảm thấy kinh hoàng chỉ với suy nghĩ phải đi tắm. Nó thường xảy ra ở trẻ em và sẽ tự biến mất khi chúng lớn dần, nhưng vẫn có thể bắt gặp ở người lớn. Những người mắc chứng Ablutophobia sẽ tránh xa bồn tắm hay sử dụng vòi hoa sen, điều đó khiến họ có mùi cơ thể gây khó chịu và đôi khi họ sẽ bị cô lập trong xã hội. Chứng ám ảnh này có thể bắt nguồn từ một chấn thương tâm lý có liên quan đến nước hoặc do người đó sợ bị ướt. Trong một số trường hợp, chứng ám ảnh này có liên quan đến chứng sợ nước (aquaphobia).

Syngenesophobia – Chứng sợ người thân

Người mắc chứng Syngenesophobia thường phải chịu đựng nỗi sợ hãi quá mức khi tiếp xúc và giao tiếp với người thân trong gia đình của mình. Trừ khi có lý do cụ thể cho nỗi sợ hãi này, bạn nên tìm kiếm sự giúp đỡ từ các chuyên gia để giảm bớt ám ảnh này và cải thiện mối quan hệ với người thân.

Geniophobia – Chứng sợ cằm

Đây là một nỗi sợ hãi về cằm – bộ phận cơ thể vô hại phía dưới khuôn mặt. Ngoài ra còn có những nỗi ám ảnh vô lý khác về các bộ phận trên cơ thể như nỗi sợ đầu gối (genuphobia), sợ tay (chirophobia), sợ khuỷu tay (ishicascadiggaphobia), … Vì những nỗi sợ hãi này có thể làm ảnh hưởng đến các mối quan hệ và giao tiếp xã hội nên chúng cần được điều trị bằng những liệu pháp phù hợp.

Nguồn: https://baogiaothong.vn/10-loai-am-anh-tam-ly-ky-quac-nhat-cua-con-nguoi-d569828.html