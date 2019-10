Thịt heo Mỹ, châu Âu... chớp thời cơ tràn vào Việt Nam

Thứ Ba, ngày 22/10/2019 11:30 AM (GMT+7)

Trong nửa tháng qua, giá heo hơi tăng phi mã, lượng heo thịt khan hiếm dần đã cho thấy sức ép của nguồn cung heo tại thị trường trong nước.

Theo số liệu của Cục Hải quan TPHCM, qua 9 tháng của năm 2019 (tính từ 1-1 tới 15-10) có 10.820 tấn thịt heo được nhập khẩu qua cửa khẩu hải quan TP.HCM với kim ngạch hơn 21,325 triệu đô la Mỹ.

Như vậy, lượng heo nhập khẩu đã tăng 155% và tăng 154% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2018.

Trong đó, thịt heo nhập khẩu nhiều nhất từ Brazil với 5.685 tấn, tương ứng kim ngạch 11,408 triệu đô la. Tiếp theo là Ba Lan 1.494 tấn, tương ứng 2,869 triệu đô la; Mỹ 1.109 tấn với kim ngạch 2,317 triệu đô la; Bỉ là 346 tấn thịt heo, với kim ngạch đạt hơn 972 triệu đô la…

Lượng thịt heo nhập khẩu hầu hết được các doanh nghiệp chế biến thực phẩm (giò, chả, xúc xích…), chứ ít bán lẻ ra thị trường do không phù hợp thị hiếu. Trên thực tế, người tiêu dùng trong nước có thói quen sử dụng thịt heo nóng, thịt heo tươi (tức mới giết mổ) chứ không sử dụng thịt heo đông lạnh.

Trong nửa tháng qua, giá heo hơi tăng phi mã, lượng heo thịt khan hiếm dần đã cho thấy sức ép của nguồn cung heo tại thị trường trong nước. Thế nên, tăng lượng nhập khẩu thịt heo là điều dễ hiểu.

Ngoài ra, nguyên nhân thịt heo tăng so với cùng kỳ năm ngoái một phần cũng là do các doanh nghiệp nhập khẩu để tích trữ, phòng ngừa tình trạng biến động, thiếu thịt heo do dịch tả heo châu Phi.

Tuy nhiên tại cuộc họp thông tin định kỳ 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2019 về hoạt động của ngành công thương do Sở Công Thương TP.HCM tổ chức mới đây, Sở cũng đưa ra nhiều phương án đảm bảo nguồn cung thịt heo tết. Bên cạnh giải pháp căn cơ là xây dựng chuỗi cung ứng khép kín, Sở Công Thương đang theo dõi sát thị trường thịt heo và thực phẩm thay thế. Đồng thời tiếp tục đôn đốc các doanh nghiệp tham gia chương trình bình ổn thị trường chủ động nguồn hàng, đẩy mạnh cung ứng thịt heo; kích cầu các mặt hàng thay thế như thịt gia cầm, rau củ quả…

Tùy vào diễn biến thị trường, trong trường hợp cần thiết, Sở cũng sẽ xem xét phương án tăng cường nhập khẩu thịt heo từ Brazil, Mỹ, Tây Ban Nha, Bỉ, Canada...

Số liệu từ Cục Chăn nuôi - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho thấy, trong 9 tháng của năm, cả nước đã nhập khẩu 14.824 tấn thịt heo các loại với tổng giá trị 29,177 triệu đô la Mỹ. Trong khi đó, năm 2018, lượng thịt heo nhập khẩu là 14.295 tấn các loại với tổng giá trị 23,625 triệu đô la Mỹ. Năm 2017, cả nước nhập khẩu 6.332 tấn với giá trị 10,6 triệu đô la Mỹ.

Theo Cục Chăn nuôi, Việt Nam đang nhập khẩu một số sản phẩm thịt heo, chân giò, xương sụn, thịt ức, thịt vai, sườn đông lạnh, ba chỉ, mỡ heo và nội tạng.