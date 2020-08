Phát hiện viên kim cương thô màu vàng đậm trăm triệu năm tuổi lớn nhất ở Nga

Thứ Tư, ngày 12/08/2020 13:30 PM (GMT+7)

Đây được xem là viên kim cương màu tự nhiên lớn nhất từng được phát hiện tại Nga, thuộc sở hữu của nhà khai thác và sản xuất kim cương hàng đầu thế giới ALROSA.

Nhà khai thác kim cương hàng đầu thế giới Alrosa mới đây đã phát hiện một viên kim cương thô nặng 236 carat với màu vàng đậm cực kỳ quý hiếm tại một mỏ ở Yakutia, Nga.

Theo RT, viên kim cương độc nhất vô nhị này đang là viên kim cương màu lớn nhất từng được tìm thấy ở Nga. Nó được phát hiện ở mỏ Ebelyakh trên sông Anabar. Đáng chú ý hơn, các nhà giám định cho rằng viên kim cương này có tuổi đời từ 120 đến 230 triệu năm.

“Một viên kim cương thô có màu sắc tự nhiên lớn như vậy quả thật là một phát hiện độc đáo”, ông Pavel Vinikhin, chuyên gia trưởng bộ phận phận cắt và đánh bóng kim cương của Alrosa cho biết. “Thậm chí, viên kim cương này có thể thu hút sự quan tâm của các công ty cắt kim cương nước ngoài.”

Viên kim cương thô mới được phát hiện tại Nga. Ảnh: RT

Viên kim cương có kích cỡ 47x24x22mm này có thể biến thành một số viên kim cương nhỏ hơn được đánh bóng với chất lượng cao. Tuy nhiên, nhà sản xuất vẫn chưa quyết định xem ai sẽ là chủ sở hữu đầy may mắn cho tuyệt phẩm này.

Đây không phải là lần đầu tiên một viên kim cương thô có màu được phát hiện tại mỏ Ebelyakh. Vào năm 2017, chỉ trong vòng 1 tháng, 3 viên kim cương độc đáo có màu vàng, hồng và tím đã được phát hiện tại đây. Tuy nhiên, đây được xem là viên kim cương màu tự nhiên lớn nhất từng được phát hiện tại Nga. Nó thuộc sở hữu của nhà khai thác và sản xuất kim cương hàng đầu thế giới ALROSA.

Về giá trị của kim cương, tính đến thời điểm hiện tại, Pink Star vẫn đứng đầu mọi kỷ lục, trở thành viên kim cương đắt nhất thế giới khi được đấu giá trong năm 2017. Hãng trang sức Chow Tai Fook của Hong Kong mua viên kim cương này với giá 71,2 triệu USD.

Theo sát Pink Star, Oppenheimer Blue cũng được bán với giá hơn 56,8 franc Thụy Sĩ (tương đương 58 triệu USD lúc đó) trong năm 2017. Viên kim cương này được đặt tên để tôn vinh chủ nhân cũ Philip Oppenheimer - thành viên gia đình sở hữu đế chế kim cương De Beers Group. Nặng 14,62 carat, Oppenheimer Blue cũng lập kỷ lục là viên kim cương xanh độc đáo lớn nhất thời điểm được đầu giá.

Ngoài ra, một số viên kim cương màu khác cũng đắt giá không kém. Điển hình như Star of Josephine. Năm 2009, ông trùm bất động sản Hong Kong Joseph Lau chi 9,5 triệu USD để mua viên kim cương Star of Josephine tại một phiên đấu giá. Trên thực tế, 9,5 triệu USD không phải mức giá cao trong danh sách này, nhưng Star of Josephine chỉ nặng 7,03 carat. Do đó, đây là viên kim cương đắt nhất tính theo giá trên mỗi carat.

Sau khi mua viên kim cương, ông Lau đã nhanh chóng đổi tên nó theo tên con gái Josephine, khi đó mới 7 tuổi. Josephine cũng đang sở hữu 2 viên kim cương khác, gồm Blue Moon of Josephine giá 48 triệu USD và Sweet Josephine giá 28,5 triệu USD (được mua vào năm 2015).

