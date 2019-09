Nóng tuần qua: Hết tháng “cô hồn”, ô tô vẫn giảm giá mạnh vì ế ẩm

Chủ Nhật, ngày 15/09/2019 13:00 PM (GMT+7)

Không chỉ ở Kon Tum, người dân ở Gia Lai cũng đổ xô đi bắt bọ 3 sọc để bán cho thương lái, giá bán lên đến 1,7 triệu đồng/kg.

Thị trường ô tô cạnh tranh khốc liệt

Bộ Công Thương cho biết hiện thị trường ô tô đang ở giai đoạn cạnh tranh khốc liệt, giá giảm đối với tất cả phân khúc do nguồn cung từ nhập khẩu, cũng như sản xuất trong nước đang dồi dào.

Tính chung 8 tháng đầu năm 2019, sản lượng sản xuất ôtô ước đạt 215,6 ngàn chiếc, tăng 10,7% so với cùng kỳ. Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, tổng ô tô nguyên chiếc nhập khẩu 8 tháng năm nay tăng cao so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 96.000 chiếc, trị giá đạt 2,1 tỷ USD, tăng 229% về lượng và tăng 205,6% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

Cùng với đó, nguồn cung ô tô sản xuất lắp ráp trong nước cũng tăng lên. Nhà máy ô tô Vinfast đi vào hoạt động với công suất 38 xe/giờ, với 3 mẫu xe mới; Toyota Việt Nam lắp ráp trở lại mẫu Fortuner; Thaco Trường Hải có thêm mẫu Mazda CX-8, CX-5 mới, trong khi Hyundai Thành Công vẫn đạt công suất cao,... chính vì vậy mà xe thừa nhiều.

Do nhu cầu thấp trong khi nguồn cung lớn, tồn kho nhiều, các doanh nghiệp tiếp tục tung ra các chương trình khuyến mãi mới trong khi tháng “cô hồn” đã kết thúc.

Đa số các mẫu xe bán ra giá vẫn giữ nguyên, không thay đổi so với giá thời điểm tháng 7 âm lịch. Một số mẫu có nhích lên, nhưng mức tăng không đáng kể, chỉ từ 5-10 triệu đồng và thấp xa so với giá công bố.

Theo Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam, thị trường ô tô 8 tháng đầu năm 2019 tăng trưởng trên 20% so với cùng kỳ. Đây là mức tăng trưởng khá cao. Tuy nhiên, xe không hề khan hiếm mà còn dư thừa. Nhiều DN có xe tồn từ đầu năm vẫn chưa tiêu thụ hết nên từ nay đên Tết giá xe khó tăng.

Dân vẫn đổ xô bắt bọ 3 sọc bán giá cao

Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp - UBND huyện Đak Đoa (Gia Lai) vừa có văn bản cảnh báo người dân trên địa bàn về những nguy hiểm khi đổ xô đi bắt bọ 3 sọc (còn gọi là sâu ban miêu, sâu đậu) rất độc hại để bán cho thương lái với giá cao.

2 tuần trở lại đây, nhiều người dân tại xã Hà Đông và Đaksơmei (huyện Đak Đoa, Gia Lai) ráo riết tìm bắt, thu gom bọ 3 sọc bán cho các cửa hàng tạp hoá ở địa phương với giá từ 1,5 - 1,7 triệu đồng/kg. Trong đó, có nhiều trẻ em tham gia tìm bắt sâu ban miêu tại các xã đã bị bỏng vì độc tố của loài sâu độc này.

Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Đak Đoa khuyến cáo người dân nên sử dụng găng tay, kính trong quá trình tiếp xúc, tìm bắt bọ 3 sọc; không ăn loại sâu độc này. Đồng thời, đề nghị UBND các xã, thị trấn chỉ đạo lực lượng Công an điều tra, làm rõ mục đích việc mua bán sâu độc tại địa phương.

Trước đó không lâu, người dân Kon Tum cũng đổ xô bắt bọ 3 sọc bán cho thương lái với giá 1,5 triệu đồng/kg.

Nông sản Việt Nam rớt giá thê thảm

Kim ngạch xuất khẩu 8 tháng đầu năm 2019 ước đạt 16,6 tỷ USD, giảm 7,2% so với cùng kỳ. Giá cả một số mặt hàng giảm mạnh sau khi Trung Quốc siết chặt xuất khẩu tiểu ngạch.

Thực tế, từ khoảng giữa năm 2018 đến nay, các cơ quan quản lý phía Trung Quốc đã tăng cường thực hiện quy định về truy xuất nguồn gốc, giám sát kiểm dịch động thực vật và chất lượng hàng hóa nông thủy sản nhập khẩu. Điều này đã phần nào tác động đến tiến độ xuất khẩu nông thủy sản của ta sang thị trường Trung Quốc, bên cạnh yếu tố về cung cầu thị trường như đối với một số mặt hàng cụ thể như gạo, sắn.

Được biết, Trung Quốc dẫn đầu các thị trường nhập khẩu rau quả của Việt Nam, chiếm hơn 70% thị phần nên việc xuất khẩu trái cây sang nước này gặp khó ảnh hưởng lớn đến giá bán trái cây trong nước.

Bộ Công Thương nhấn mạnh, hiện vẫn còn không ít doanh nghiệp trong nước chưa kịp thời cập nhật hoặc đã biết thông tin nhưng chưa thực sự quan tâm, thay đổi phương thức tổ chức sản xuất, xuất khẩu và cách thức tiếp cận thị trường phù hợp với các quy định và xu thế phát triển của thị trường Trung Quốc, dẫn đến tình trạng hàng hóa không thể thông quan và gây ùn ứ tại cảng, cửa khẩu.

Sau vụ cháy Rạng Đông, hàng quán trong khu vực ế ẩm

Sau nửa tháng diễn ra vụ cháy, hàng quán trong khu vực không chỉ đóng cửa để tránh ô nhiễm từ Công ty CP Bóng đèn phích nước Rạng Đông mà nhiều tiểu thương bán hoa quả, thực phẩm tươi sống ế ẩm vì bày ra chẳng ai mua.

Vụ cháy khiến cuộc sống người dân xung quanh khu vực này đảo lộn. Nhiều gia đình di dời tìm nơi ở mới để tránh nguy cơ gây độc từ đám cháy, còn các cửa hàng, quán ăn tại đây đa phần tình trạng đóng cửa, chỉ có một tiểu thương buôn bán nhỏ lẻ mặt hàng tạp hóa, thực phẩm tươi sống còn ở lại.

Tuy nhiên, việc kinh doanh của họ không thuận lợi, luôn trong tình trạng ế ẩm. Không ít tiểu thương cho biết sức mua giảm đáng kể, cả ngày chỉ bán được vài mớ rau, vài cân thịt. Theo đó, những sản phẩm này đều được nhập từ nơi khác về để bán nhưng tâm lý sợ độc, ảnh hưởng đến sức khỏe nên không ai mua.