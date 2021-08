Nhu cầu mua ô tô mới của người dân giảm mạnh vì Covid-19

Thứ Tư, ngày 11/08/2021 14:35 PM (GMT+7)

Đợt bùng phát thứ 4 của dịch Covid-19 đã khiến nhu cầu mua xe ô tô mới của người dân giảm mạnh. Tuy vậy, VinFast vẫn có doanh số bán hàng tăng trên 10% so với cùng kỳ.

Thống kê của Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA) cho thấy doanh số bán hàng toàn thị trường tháng 7 chỉ đạt 16.035 xe, giảm mạnh tới 32% so với tháng 6.

Doanh số bán hàng toàn thị trường tháng 7 của các thành viên VAMA cũng giảm mạnh 33,4% so với cùng kỳ.

Doanh số của Toyota đã giảm 33% so với cùng kỳ năm trước

Cụ thể, số xe du lịch bán ra là 10.411 chiếc (giảm 34%), xe thương mại 5.163 chiếc (giảm 27%) và xe chuyên dụng 461 chiếc (giảm 30%).

Sản lượng xe lắp ráp trong nước đạt 9.024 chiếc, giảm 32% so với tháng trước; số lượng bán ra của xe nhập khẩu nguyên chiếc là 7.011 xe, giảm 31%.

Đây đã là tháng thứ 4 liên tiếp doanh số bán ô tô tại Việt Nam đi xuống.

Trong các thành viên thuộc VAMA, hãng xe Toyota có doanh số bán hàng cao nhất tháng 7 với 3.689 xe (bao gồm xe Lexus) được bán ra. Tuy nhiên, doanh số của Toyota đã giảm 33% so với cùng kỳ năm trước do ảnh hưởng đợt bùng phát thứ 4 của dịch Covid-19 đang diễn biến ngày càng nghiêm trọng hơn.

Hãng Kia bán được 2.317 xe giảm 22% so với cùng kỳ năm 2020, hãng xe Mazda bán được 1.200 chiếc, giảm mạnh tới 59% so với cùng kỳ năm năm 2020. Trong khi đó, Honda ghi nhận doanh số bán hàng tháng 7 tăng 6% so với cùng kỳ đạt 1.257 xe.

Trong 7 tháng đầu năm, tổng doanh số bán hàng toàn thị trường của các thành viên VAMA đạt 166.516 xe tăng 27% so với doanh số 131.248 xe của cùng kỳ năm 2020. Trong đó, Xe ô tô du lịch tăng 22%; xe thương mại tăng 37% và xe chuyên dụng tăng 63% so với cùng kì năm ngoái.

Tính đến hết tháng 7/2021, doanh số bán hàng của xe lắp ráp trong nước đạt 94.109 xe, tăng 15% trong khi xe nhập khẩu đạt 72.407 xe tăng 47% so với cùng kì năm ngoái. Chính điều này giúp các nhà phân phối ô tô lớn nhất hiện nay ghi nhận tăng trưởng tốt ở chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận nửa đầu năm.

VinFast vẫn có doanh số bán hàng tăng trên 10% so với cùng kỳ năm 2020

Cùng với các thành viên của VAMA, cả VinFast và TC MOTOR cũng đã công bố doanh số bán hàng tháng 7 với những kết quả trái ngược.

Theo đó, VinFast đã bán được 3.782 xe Lux và Fadil, trong đó VinFast đã bàn giao cho khách hàng 2.928 xe Fadil, 778 xe Lux A2.0 và 76 xe Lux SA2.0 trong tháng 7/2021.

Doanh số bán hàng của VinFast ghi nhận tăng trưởng gần 10,8% so với cùng kỳ. Lũy kế từ đầu năm, VinFast đã bán tổng cộng 19.720 xe, bao gồm 13.055 chiếc Fadil, 4.031 chiếc Lux A2.0 và 2.634 chiếc Lux SA2.0.

Trong khi đó, tổng doanh số xe Hyundai tháng 7 của TC MOTOR đạt 4.558 xe, giảm mạnh hơn 40% so với doanh số 7.606 cùng kỳ năm 2020.

Trong tháng 7, Hyundai Accent tiếp tục có số lượng bán hàng tốt nhất của hãng xe này với 983 xe đến tay khách hàng. Hyundai Santa Fe thế hệ mới vẫn chứng tỏ sức hút khi có số lượng xe bán ra bám sát Accent với 912 xe.

Doanh nghiệp cũng cho biết kết quả bán hàng tháng Hyundai 7/2021 có sự sụt giảm so với các tháng trước đó do sự ảnh hưởng của Covid-19 khi lệnh giãn cách xã hội được thực hiện tại nhiều tỉnh thành phố trên cả nước.

Lũy kế 7 tháng đầu năm, đã có 38.066 xe được bán ra thị trường, tăng trưởng 6,8% so với con số 35.620 xe của cùng kì năm 2020.

Nguồn: http://danviet.vn/nhu-cau-mua-o-to-moi-cua-nguoi-dan-giam-manh-vi-covid-19-50202111814362243.htmNguồn: http://danviet.vn/nhu-cau-mua-o-to-moi-cua-nguoi-dan-giam-manh-vi-covid-19-50202111814362243.htm