Mẹo nhỏ tìm shipper mùa dịch giúp 9x Hà Nội bán hàng chục cân sầu riêng mỗi ngày

Thứ Sáu, ngày 30/07/2021 05:00 AM (GMT+7)

Từ bán tại cửa hàng, chị My chuyển sang bán hàng online khi Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội. Theo chị My, ở giai đoạn này, việc nắm rõ thông tin về giờ và cách thức hoạt động của các đơn vị vận chuyển trên địa bàn là yếu tố quan trong nhất giúp chị có thể duy trì công việc kinh doanh ổn định.

Nguyễn Thị My (30 tuổi, Láng Hạ, Hà Nội) hiện là chủ cửa hàng online nhỏ bán sầu riêng và các mặt hàng hoa quả thời vụ. Trước khi Hà Nội thực hiện Chỉ thị 16, My tận dụng nơi ở làm cửa hàng và nhà kho. Sau đó việc buôn bán trực tiếp phải buộc đóng cửa để thực hiện giãn cách xã hội, My chuyển toàn bộ sang bán hàng online trên trang facebook cá nhân và một số trang thương mại điện tử.

Từng trải qua nhiều đợt dịch phải đóng – mở cửa hàng liên tục, My không quá khó khăn trong việc thích nghi với tình hình chung. Tuy nhiên, trong lần giãn cách này, hoạt động giao hàng bị giới hạn nên thời gian đầu cô khá loay hoay với việc tìm kiếm shipper.

“Các đơn hàng vẫn nhảy liên tục nhưng shipper bị giới hạn. Sầu riêng có sẵn nhưng mấy ngày đầu giãn cách mình không tìm được bên nào nhận giao đúng hẹn cho khách” - Chị My chia sẻ.

Bán hàng online mùa giãn cách gặp nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm shipper. (Ảnh chụp ngày 13/7)

Hiện tại, mặt hàng chính cô đang bán cũng là mặt hàng mang lại doanh thu ổn định nhất là sầu riêng. Sầu riêng được xếp vào nhóm hàng thực phẩm. Sau khi thay đổi, tìm hiểu nhiều đơn vị giao hàng khác nhau và những quy định riêng về hàng hóa mùa dịch, cô chủ 9x ghi chép lai thông tin của từng đơn vị trong đó có hai yếu tố quan trọng nhất là: Thời gian được phép giao hàng và mặt hàng được phép vận chuyển?

Từ thông tin đó, cô lựa chọn một khung giờ cố định trong ngày hẹn khách giao và nhận hàng. Với những đơn lẻ tự ship, cô chỉ nhậ số lượng từ 2 quả trở lên. Ngoài ra, 9x Hà Nội tăng năng suất bán hàng trên các trang thương mại điện tử.

“Doanh thu có giảm so với trước giãn cách xã hội. Mình chấp nhận từ chối nhiều đơn, thậm chí mất khách do không thể giao hàng đúng hẹn. Bù lại việc tuân thủ đúng quy định giao hàng giúp đảm bảo an toàn mùa dịch mà việc bán hàng vẫn có thể cẩm cự để duy trì thu nhập” – Nguyễn My cho biết.

Cô chủ 9x cũng cho biết thêm, cô bán sầu riêng quanh năm trong đó cao điểm từ tháng 5 – tháng 9 đây là lúc sầu riêng vào chính vụ. My bán hai loại sầu là sầu thái và Ri 6. Sầu được nhập từ Lâm Đồng và Đắk Lắk, trong đó Ri 6 bán chạy hơn vì có giá “mềm” khoảng 80.000 – 90.000 đồng/kg; sầu Thái có giá 110.000 – 120.000 đồng/kg.

Các đơn hàng online vẫn “nổ” liên tục nhưng do gặp khó khăn trong quá trình tìm người giao hàng, sầu riêng có thể đến tay khách chậm hơn mọi ngày.

Ngoài sầu riêng tươi, trong đợt giãn cách lần này My còn bán thêm sầu riêng nướng. Sầu riêng nướng được làm tương tự như khoai nướng hoặc ngô nướng. My sử dụng nồi chiên không dầu ngay tại nhà thay vì nướng bằng bếp than. Sầu được tách thành múi, bọc giấy bạc xung quanh rồi cho vào nồi chiên không dầu khoảng 10 phút là có một món ăn ngon.

Theo My, nướng bằng nồi chiên không dầu chỉ được số lượng ít nên thường ưu tiên bán cho người quen, hoặc những người đặt trước. Sầu riêng nướng hiện bán với giá khoảng 150.000 đồng/kg.

“Món sầu riêng nướng mình làm thêm để đa dạng lựa chọn cho khách hàng mùa dich. Món này ai không ăn được sầu vì sợ mùi thì cũng có thể thử. Mùa dịch đa số mọi người đều ở nhà nên những món ăn vặt thường hút khách” – Chị My chia sẻ.

Hiện tại mỗi ngày 9x Hà Nội tiêu thụ khoảng 60 – 80kg sầu riêng. Thu nhập trung bình trừ chi phí khấu hao và tiền nhân viên My thu về khoảng 500.000 đồng đến 1 triệu/ngày.

