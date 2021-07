Máy giặt ồ ạt giảm giá đến 50%, có loại chỉ còn hơn 2 triệu đồng/chiếc

Thứ Hai, ngày 19/07/2021 18:57 PM (GMT+7)

Để kích cầu mua sắm, các siêu thị điện máy đồng loạt giảm giá các loại máy giặt. Trong đó có nhiều mã giảm chỉ còn hơn 5 triệu đồng/sản phẩm máy giặt cửa ngang và hơn 2 triệu đồng/sản phẩm máy giặt cửa đứng.

Do ảnh hưởng của Covid-19, sức mua giảm, hàng loạt các siêu thị điện máy đã tung ra các chương trình khuyến mại, giảm giá cho khách hàng khi mua hàng. Trong đó, phải kể đến mặt hàng máy giặt.

Cụ thể, tại website của một hệ thống siêu thị điện máy lớn, máy giặt cửa ngang Midea giảm giá chỉ còn 2,5 triệu đồng/sản phẩm đối với loại 7,5kg; loại 8,5kg cũng chỉ còn 2,9 triệu đồng/sản phẩm; máy giặt Aqua 8kg cửa đứng cũng chỉ còn 3,4 triệu đồng; máy giặt LG 8,5kg cửa đứng cũng chỉ còn 3,9 triệu đồng.

Nhiều chương trình ưu đãi giảm giá máy giặt được triển khai tại các siêu thị điện máy lớn. (Ảnh chụp màn hình).

Không chỉ giảm giá các sản phẩm máy giặt từ 7,5-8,5kg, các sản phẩm có khối lượng giặt trên 9kg cũng giảm giá bất ngờ. Đơn cử như máy giặt Hitachi 9kg, nhập khẩu Thái Lan, còn bảo hành 12 tháng chỉ có giá 4,5 triệu đồng hay máy giặt Midea 9,5kg cũng chỉ còn 3,7 triệu đồng/sản phẩm…

Ngoài máy giặt cửa đứng, máy giặt cửa ngang có động cơ Inverter hoặc máy giặt nước nóng kèm sấy của các thương hiệu nổi tiếng cũng giảm giá đến 49%.

Ví dụ như máy giặt Aqua xuất xứ trong nước, còn bảo hành 24 tháng, hoạt động với công nghệ giặt nước nóng diệt khuẩn, tự làm sạch mặt trong cửa, động cơ Inveter không chổi than hạn chế ma sát, tiết kiệm điện, giảm giá từ 10,4 triệu đồng xuống còn 5,9 triệu đồng đối với loại 8,5kg và chỉ còn 6,4 triệu đồng đối với loại 9,8kg.

Ngoài giảm giá sâu, siêu thị còn tặng voucher và hàng loạt sản phẩm có giá trị khác. (Ảnh chụp màn hình).

Máy giặt cửa ngang 9kg, sấy 6kg, giặt nước nóng, công nghệ sóng siêu âm, tiết kiệm nước, tiết kiệm điện, khóa trẻ em… giá niêm yết là 13,5 triệu đồng nay cũng giảm giá chỉ còn 6,9 triệu đồng.

Không chỉ giảm giá sản phẩm model cũ, hàng trưng bày để đẩy hàng tồn, các mẫu máy giặt mới ra mắt trong năm 2021 cũng được giảm giá tới 40%.

Đơn cử như chiếc máy giặt lồng ngang 10kg với công nghệ Inverter tiết kiệm điện, công nghệ giặt hơi nước giúp ngăn ngừa vi khuẩn, nấm mốc… chỉ còn 10 triệu đồng/sản phẩm. Ngoài giảm giá đến 40%, khách hàng còn được trả góp 0%, tặng nồi chiên không dầu trị giá 1,5 triệu đồng và tặng voucher mua hàng gia dụng trị giá 3 triệu đồng.

Mặc dù giảm giá đến 50% nhưng siêu thị vẫn vắng tanh.

Ngoài giảm giá sâu, khi mua các sản phẩm máy giặt thời gian này, siêu thị còn tặng thêm nước giặt trị giá 100.000 đồng, tặng chảo trị giá 815.000 đồng và tặng phiếu mua hàng gia dụng trị giá 3 triệu đồng.

Một số siêu thị điện máy còn áp dụng giảm giá sâu khi khách hàng mua hàng online. Cụ thể như siêu thị điện máy lớn trên đường Thái Hà, chiếc máy giặt Inverter 9kg model 2021 giảm giá 3 triệu đồng, chỉ còn 8,6 triệu đồng khi khách hàng đặt hàng online.

Thậm chí nhiều gian hàng còn không có người qua lại.

Nhân viên tư vấn bán hàng còn cam kết sẽ vận chuyển và lắp đặt miễn phí, hư gì đổi nấy trong vòng 12 tháng tận nhà, bảo hành chính hãng 2 năm. Tuy nhiên, đối với khách hàng mua máy giặt cho hoạt động kinh doanh như nhà máy, khách sạn, hiệu giặt là thì không được bảo hành.

Theo anh Ánh, quản lý siêu thị điện máy tại Cầu Giấy (Hà Nội) thì do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên sức mua đối với sản phẩm điện máy giảm mạnh. Đồng thời, giá giảm sâu do chính sách khuyến mại kép của nhà sản xuất và đơn vị phân phối nhằm hỗ trợ khách hàng trong thời điểm kinh tế khó khăn do tác động của dịch Covid-19.

