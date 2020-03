Khẩu trang y tế loạn giá trên trên chợ mạng, mua bao nhiêu cũng có

Thứ Ba, ngày 10/03/2020 05:29 AM (GMT+7)

Hiện nhiều nơi bán khẩu trang với giá rao bán cao ngất ngưởng nhưng số lượng người hỏi mua vẫn rất đông. Trong khi đó, đại diện Vinatex cho biết đơn vị này đã cung ứng khoảng 8,5 triệu khẩu trang vải kháng khuẩn ra thị trường để phục vụ người tiêu dùng cả nước.

Loạn giá thị trường khẩu trang y tế online

Trong ngày 8/3, Bộ Y tế đã công bố thêm 10 trường hợp dương tính với Covid-19, nâng tổng số người nhiễm tại Việt Nam lên 30 người (16 người đã khỏi bệnh). Các tỉnh, thành phố có ca nhiễm mới là Hà Nội (1), Quảng Ninh (4), Lào Cai (2), Đà Nẵng (2), Huế (1). Theo thông tin từ Bộ Y tế, cả 10 trường hợp này đều đi cùng chuyến bay VN0054 với nữ bệnh nhân nhiễm Covid-19 thứ 17 được Hà Nội công bố vào tối ngày 6/3 vừa qua.

Trước việc Hà Nội công bố những ca nhiễm Covid-19 đầu tiên và số ca nhiễm Covid-19 của cả nước lên 30 người, nhiều người dân đã đổ xô đi mua nhu yếu phẩm tích trữ, trong đó có mặt hàng khẩu trang. Tuy nhiên, ở thời điểm này rất khó để mua được khẩu trang y tế tại các quầy thậm chí tại chợ thuốc. Nhiều cửa hàng thuốc và nhà thuốc cho biết không còn bán mặt hàng này từ lâu.

Tài khoản này báo giá 350.000đ/hộp khẩu trang y tế 4 lớp

Mặc dù vậy, trên mạng xã hội, nhiều hội nhóm liên tục đăng bài rao bán khẩu trang. Người bán, người mua nhộn nhịp mặc cả trước khi hàng được chuyển đến tay người nhận. Trên nhóm “Chuyên sỉ, lẻ khẩu trang y tế giá rẻ nhất thị trường” với hơn 162.000 thành viên không khó để bắt gặp những tin rao bán sỉ và lẻ khẩu trang y tế với nhiều mức giá khác nhau.

Trao đổi với một người bán thì được biết báo giá một hộp 50 chiếc khẩu trang y tế 4 lớp có giá 350.000 đồng. Người này cho biết hàng luôn có sẵn và sẽ thuê người mang giao cho cho khách nhận hàng rồi hàng mới phải thanh toán. Nếu mua số lượng lớn sẽ được giảm giá và miễn phí vận chuyển.

Trong khi đó, một người khác cũng đăng bán khẩu trang cho biết có sẵn 190 thùng khẩu trang đầy đủ giấy tờ, giá 17,9 triệu đồng/thùng. Một tài khoản khác rao giá chỉ 16 triệu đồng một thùng khẩu trang gồm 50 hộp và hàng cũng có sẵn tại Hà Nội.

Tài khoản này cho biết có sẵn 250 thùng khẩu trang kháng khuẩn tại Hà Nội

Còn trên "Nhóm khẩu trang y tế giá bình ổn thị trường - Cùng vượt qua dịch Corona" với hơn 22.000 thành viên, tài khoản N.N. đăng tin đang có sẵn 250 thùng khẩu trang 4 lớp tại Hà Nội, báo giá 16.500.000 đồng/thùng đầy đủ giấy tờ và khách hàng được kiểm tra sản phẩm trước khi thanh toán tiền.

Một người khác thậm chí còn đăng tin chỉ nhận đơn hàng 10.000 thùng khẩu trang giấy kháng khuẩn, số lượng lớn, không bán lẻ, chỉ làm việc qua các đơn hàng đặt của các đơn vị công ty, mỗi thùng có giá 14.900.000 đồng. Bạn này cho biết có đầy đủ hóa đơn VAT; chứng chỉ ISO 9001:2015; phiếu kiểm định chất lượng nguyên liệu sản xuất; phiếu kiểm định chất lượng sản phẩm; công bố hợp quy sản phẩm theo TCVN và Công bố tiêu chuẩn cơ sở (TCCS).

Còn tại TP.HCM, bạn N.K. nhận bán sỉ khẩu trang y tế với số lượng từ 50 thùng trở lên với giá 15 triệu đồng/thùng. Cũng tại khu vực này, một gười khác cho biết có sẵn 900 thùng khẩu trang giấy kháng khuẩn và báo giá 17.200.000 đồng/thùng.

Người này cho biết có thể cung ứng số lượng lớn và đầy đủ mọi giấy tờ

Tính ra mỗi hộp khẩu trang 50 chiếc có được rao có giá từ 300.000 – 400.000 đồng, giá này cao hơn rất nhiều so với khi thị trường ổn định. Nhưng mỗi tin của người rao, nhận được sự quan tâm của rất nhiều người.

Trước việc Hà Nội có những ca nhiễm Covid-19 đầu tiên, trong ngày 07/3, Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) đã có công văn hỏa tốc số 430 yêu cầu Cục QLTT các tỉnh, thành phố chỉ đạo các Đội QLTT giám sát chặt địa bàn, xử lý nghiêm, kịp thời hành vi lợi dụng tình hình khan hiếm hàng hóa trên thị trường để mua vét, mua gom hoặc lợi dụng dịch bệnh để định giá bán hàng hóa bất hợp lý đối với hàng hóa thiết yếu như lương thực, thực phẩm, xăng dầu, thuốc tân dược, các loại vật tư, trang thiết bị y tế, bảo vệ sức khỏe dùng để phòng, chống dịch và chữa bệnh trong điều kiện thị trường có biến động về cung cầu, giá cả hàng hóa do dịch bệnh Covid-19.

Tuy nhiên, việc xử phạt những cá nhân, đơn vị bán khẩu trang giá đắt trên các trang mạng online dường như vẫn chưa bị xử lý. Bởi đến đến ngày 08/03, lực lượng QLTT cả nước mới kiểm tra, giám sát 5.867 vụ. Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính hơn 1,8 tỷ đồng.

Người mua và bán thảo luận giá nhộn nhịp

Cung ứng 8,5 triệu khẩu trang vải kháng khuẩn ra thị trường

Trước nhu cầu mua khẩu trang của người dân đang tăng cao, đại diện tập đoàn dệt may Việt Nam (Vinatex) cho biết năng suất khẩu trang vải kháng khuẩn ở 18 đơn vị thành viên đã tăng lên đạt mức trần (từ 400-500 khẩu trang/công nhân/ngày). Tập đoàn tự tin trong việc có thể cung ứng tốt hơn lượng khẩu trang vải kháng khuẩn ra thị trường nội địa.

Kể từ đầu tháng 3, Công ty CP Dệt lụa Nam Định cũng đã tham gia sản xuất để tăng nguồn nguyên liệu vải kháng khuẩn cho may khẩu trang. Nâng tổng số đơn vị sản xuất nguyên liệu vải kháng khuẩn để cung ứng cho các doanh nghiệp may khẩu trang phòng chống dịch lên con số 7. Sản lượng vải kháng khuẩn do Dệt lụa Nam Định cung cấp đạt 200.000 mét vải/tháng, tương đương với việc may 70.000 khẩu trang/ngày.

Tính đến ngày 7/3, các đơn vị thành viên Vinatex đã cung ứng khoảng 8,5 triệu khẩu trang vải kháng khuẩn ra thị trường để phục vụ người tiêu dùng cả nước. Trong thời gian tới, các đơn vị thành viên của tập đoàn sẽ tiếp tục tung ra những sản phẩm khẩu trang có chất lượng cao hơn để phục vụ người tiêu dùng.

Vinatex cũng đảm bảo cung ứng ổn định trên hệ thống 05 cửa hàng bán lẻ trực thuộc Tập đoàn, với số lượng từ 150.000 – 200.000 chiếc khẩu trang vải kháng khuẩn/ngày do đơn vị Dệt Kim Đông Xuân sản xuất. Người tiêu dùng có thể yên tâm mua mỗi lần 5 chiếc khẩu trang vải kháng khuẩn, không nên tích trữ nhiều, dành cơ hội mua khẩu trang cho nhiều người hơn.

