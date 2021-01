Giá giảm một nửa, người trồng loại cây này lao đao dịp cận Tết

Thứ Tư, ngày 27/01/2021 05:00 AM (GMT+7)

Chỉ còn ít ngày nữa là đến Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, thế nhưng giá mua thanh long tại vườn chỉ 5.000-11.000 đồng một kg, khiến nhiều nhà vườn thua lỗ nặng.

Mức giá thanh long tại vườn hiện chỉ dao động từ 5.000-11.000 đồng/kg, giảm một nửa so với bình quân những năm trước. Thực trạng này đang khiến người trồng thanh long tại nhiều địa phương gặp nhiều khó khăn.

Thanh long giảm giá một nửa dịp cận tết

Tại tỉnh Bình Thuận, hằng năm, ngoài vụ chính ra trái tự nhiên vào mùa mưa, thì người trồng còn thực hiện phương pháp chong đèn để thanh long ra trái nghịch vụ nhằm bán với giá cao. Lứa thanh long vào dịp cận tết được người dân trông đợi nhất trong năm, bởi nếu giá cao người dân sẽ có một cái tết sung túc. Song, thực tế hiện nay, mức giá chỉ dao động từ 5.000 - 8.000 đồng/kg đối với thanh long ruột trắng và từ 12.000 - 18.000 đồng/ kg đối với thanh long ruột đỏ, người nông dân đang đối mặt với thua lỗ.

Gia đình ông Nguyễn Văn Bảy (thôn 5, xã Hàm Liêm, Hàm Thuận Bắc) có hơn 1.000 trụ thanh long ruột trắng. Hơn 2 tháng trước, khoảng 300 trụ được ông xử lý cho ra trái phục vụ thị trường Tết Tân Sửu, hiện đang ở giai đoạn vuốt tai, chỉ còn vài ngày nữa là trái sẽ chín đều.

Vụ tết này ông Bảy dự tính, vườn nhà sẽ cung cấp ra thị trường từ 2,5-3 tấn thanh long. Thế nhưng cũng như nhiều hộ nông dân khác, ông Bảy đang đứng ngồi không yên.

"Những năm trước, thời điểm cận tết, thương lái đã đổ xô đến các vườn xem trái, đặt cọc tiền để thu mua trái phục vụ cho thị trường tết. Vậy mà giờ đây, việc mua bán diễn ra rất trầm lắng, hoặc có thu mua thì giá cũng rất thấp. Năm trước, cũng vào thời điểm này tôi bán được giá 15.000 đồng/kg. Giờ nghe đâu còn 5.000 - 7.000 đồng/kg”, ông Bảy chia sẻ.

Tương tự, vườn thanh long 600 trụ của gia đình chị Nguyễn Thị Lan ở xã Hàm Hiệp (huyện Hàm Thuận Bắc) đang chín tới. Mấy ngày nay chị gọi thương lái đến xem hàng, người lái đầu ngã giá 7.000 đồng/kg, những người đến xem sau cũng trả cùng mức giá trên. Giá này chỉ bằng một nửa so với mức bình quân cùng kỳ những năm trước.

Ước tính vườn nhà chị Lan lứa này khá năng suất với khoảng 5 tấn, những tưởng năm nay gia đình sẽ ăn Tết lớn, nhưng rồi lại hụt hẫng vì giá quá rẻ. Chị nhẩm tính tiền bán thanh long được 35 triệu, trừ chi phí tiền điện chong đèn hết hơn 8 triệu, công chăm sóc suốt ba tháng ròng rã 22 triệu, gia đình còn dư chưa tới 5 triệu. "Lứa Tết này gia đình tôi đói luôn, không khá hơn các lứa trước", chị Lan buồn bã nói.

Nhiều hộ gia đình gặp khó, đối diện tình trạng thua lỗ do giá rớt thảm

Không những thanh long ruột trắng, mà loại ruột đỏ cũng có giá thấp. Vườn thanh long ruột đỏ 1.000 trụ của ông Nguyễn Văn Thạo, xã Hàm Minh (huyện Hàm Thuận Nam) đang cho trái sắp chín, dự kiến thu hoạch vào ngày 15 tháng Chạp. Lứa thanh long đầu tiên trong vườn sản lượng không nhiều, khoảng một tấn nhưng ông Thạo thấp thỏm lo âu bởi thị trường đang ảm đạm.

Ông Thạo cho biết, thông thường những năm trước thanh long ruột đỏ có giá trên 30.000 đồng một kg (giá thanh long ruột đỏ thường cao gấp rưỡi thanh long ruột trắng vì tiền đầu tư giống và chi phí chăm sóc cao). Nhưng hiện nay, giá ruột đỏ cũng giảm, chỉ còn 18.000-22.000 một kg.

Theo những người trồng thanh long, việc chăm sóc, xử lý thanh long ra trái vụ không hề đơn giản. Vì là nghịch vụ nên dễ bị sâu bệnh tấn công, do đó công chăm sóc, thuốc men cũng nhiều hơn so với chính vụ. Mặt khác, số tiền điện phải trả để xử lý thanh long ra trái vụ cũng rất cao.

Với giá thanh long thấp như hiện tại, người nông dân đối mặt với tình trạng thua lỗ. “Chi phí trồng thanh long lớn, giá cả liên tục giảm. Vụ cận tết này gia đình tôi lỗ khoảng 10 triệu đồng tiền điện, chưa tính tiền công”, ông Thạo nói.

Nói về thực trạng này, các thương lái thu mua thanh long cho biết: Thời điểm này hầu hết vựa lớn chỉ mua đủ hàng đóng thùng đi Trung Quốc, chứ không dám mua liên tục như mọi năm. Bên cạnh đó do ảnh hưởng của dịch bệnh, sức tiêu thụ thanh long chậm nên thương lái không dám đặt cọc thu mua với nông dân cho đến khi nguồn hàng tồn kho được giải quyết.

“Giá cả phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc, bên đó cho giá bao nhiêu thì mình mua bấy nhiêu. Người dân Trung Quốc rất thích trái thanh long có sắc đỏ hồng chưng trong ngày Tết nguyên đán với quan niệm đem đến sự may mắn. Tuy nhiên, năm nay do ảnh hưởng của dịch bệnh, thị trường lại đổi chiều, nguồn tiêu thụ ở nước này giảm mạnh so với những năm trước đó”, Anh Nguyễn Văn Dũng – một thương lái thu mua tại Hàm Thuận Bắc cho biết thêm.

Bình Thuận trồng thanh long nhiều nhất nước với hơn 30.000 ha, sản lượng trên 600.000 tấn một năm. Loại nông sản này hiện đã được xuất khẩu qua nhiều thị trường ở các châu lục, nhưng thị trường truyền thống Trung Quốc vẫn là chủ lực thông qua hoạt động xuất khẩu tiểu ngạch ở các cửa khẩu biên giới Việt - Trung.

Việc trái thanh long mất giá không phải là hiếm gặp trong những năm qua. Tuy nhiên năm nay tại Bình Thuận, liên tục những vụ chong đèn sản lượng không nhiều nhưng mức giá vẫn thấp, kéo dài, khiến người nông dân phải lao đao.

