Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tăng kỷ lục trong 2 năm qua

Thứ Năm, ngày 03/09/2020 08:00 AM (GMT+7)

Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam đã giữ được mức cao kỷ lục ngưỡng 480-492USD/tấn trong suốt 2 tuần qua và được dự báo còn tiếp tục tăng...

Giá gạo xuất khẩu tăng cao nhất trong nhiều năm qua.

Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), giá gạo xuất khẩu của Việt Nam đã sang tuần thứ hai giữ được mức cao kỷ lục ngưỡng 480-492USD/tấn.

"Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam sẽ tiếp tục cao trong nhiều tuần tới bởi nhu cầu nhập khẩu của nhiều quốc gia, đặc biệt là Trung Quốc khi đất nước này đang đối mặt với lũ lụt nặng nề", Hiệp hội Lương thực Việt Nam nhận định.

Theo báo cáo từ VFA, Philippines đứng thứ nhất về thị trường xuất khẩu gạo của Việt Nam với gần 37% thị phần. Ngoài ra, một số thị trường xuất khẩu gạo có giá trị tăng mạnh nhất là Senegal (gấp 19,6 lần, đạt 41.100 tấn), Indonesia (gấp 2,8 lần, đạt 45.200 tấn) và Trung Quốc (tăng 88,9%, đạt 457.600 tấn).

Do đó, giá gạo trong nước cũng có mức giá nhỉnh hơn so với trước. Cụ thể, giá gạo NL IR 504 dao động ở mức 8.900-9.000 đồng/kg; Gạo NL OM 5451 ở mức 9.100 đồng/kg; Gạo OM 18 ở mức 9.400 đồng/kg; gạo Đài Thơm 8 ở mức 9.500 đồng/kg; Gạo TP IR 504 10.550 đồng/kg...

Theo Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), trong 7 tháng đầu năm, khối lượng xuất khẩu gạo đạt gần 3,9 triệu tấn, mang về 1,9 tỉ USD, giảm 1,4% về lượng nhưng tăng 10,9% về giá trị so với cùng kỳ năm 2019.

Hiện, lúa hè - thu thu hoạch được các thương lái mua cầm chừng do giá cao. Tuy nhiên, họ cũng bắt đầu đặt cọc lúa với mức giá cao.

Mới đây, Tổng cục Thống kê cũng báo cáo Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8/2020 cho thấy, CPI tăng 0,07% so với tháng 7 và giảm 0,12% so với tháng 12/2019 - mức thấp nhất trong giai đoạn 2016-2020...

Theo Tổng cục Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng tháng 8/2020 tăng so với tháng 7 một phần do giá gạo trong nước cũng tăng cao do giá gạo xuất khẩu của Việt Nam thuận lợi đạt ở mức cao trong nhiều năm trở lại đây.

