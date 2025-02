Đón ngày vía Thần Tài hệ "hạt dẻ": Miếng vàng, thỏi vàng Thần Tài giá vài trăm nghìn hút khách

Giới trẻ chuộng miếng vàng, thỏi vàng Thần Tài vừa túi tiền

Trong những năm gần đây, phong trào mua vàng ngày vía Thần Tài (mùng 10 tháng Giêng) trở nên rầm rộ. Nhiều người quan niệm mua vàng trong ngày này sẽ mang lại may mắn, tài lộc, phát tài cả năm. Trong đó, vàng miếng và vàng nhẫn tròn trơn là 2 loại vàng được khách hàng ưa chuộng mua vào ngày này.

Trước ngày vía Thần Tài năm nay, giá vàng liên tục phá đỉnh. Mở cửa phiên giao dịch ngày 5/2, giá vàng 9999 của SJC tăng lên mức 88-91 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Giá nhẫn tròn trơn cũng ở mức cao, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá 88,1 triệu đồng/lượng mua vào và 90,05 triệu đồng/lượng bán ra.

Lì xì vàng ông Thần Tài, thỏi vàng, mèo Thần Tài rất được ưa chuộng dịp vía Thần Tài 2025.

Giá vàng tăng như hiện tại khiến không ít người có nhu cầu mua vàng cầu may ngày vía Thần Tài lo lắng giá vàng sẽ còn tăng nữa và vượt ngân sách của bản thân. Do đó, nhiều người chuyển hướng sang mua các sản phẩm lì xì miếng vàng in hình Thần Tài, mèo mạ vàng, thỏi vàng... có giá khá rẻ, chỉ từ vài trăm nghìn.

Chị Thùy Dung (nhân viên văn phòng) có mức thu nhập 7 triệu đồng/tháng. Dù không kinh doanh buôn bán nhưng 2 năm nay, năm nào chị Linh cũng mua 0,5 chỉ vàng lấy may ngày vía Thần Tài. Sát ngày vía Thần Tài 2025 giá vàng tăng quá cao, chị Dung dự tính không đủ tiền mua vàng nhẫn trơn như mọi năm nên quyết định đặt mua lì xì Thần Tài mạ vàng 24K của một cửa hàng vàng.

Lì xì Thần Tài mạ vàng 24K đựng trong bao lì xì màu đỏ pha họa tiết vàng đẹp mắt có hình Thần Tài ở giữa. Miếng vàng hình Thần Tài nặng 0,2gr tương đương 5 li vàng 9999 có giá 680.000 đồng. Chị Dung được người bán cung cấp giấy đảm bảo vàng và cam kết mua lại theo giá vàng thị trường nếu muốn bán.

“Với tâm lý mua cầu may, mua về thắp hương rồi cất két không bán nên tôi không quan trọng việc cửa hàng sẽ thu mua lại với giá nào. Bạn bè tôi cũng có rất nhiều người mua loại vàng này”, chị Dung nói.

Chưa đến ngày vía Thần Tài đã hết hàng

Chị Hà - chủ một cửa hàng vàng tại Quận 12 (TP.HCM) cho hay, lì xì vỉ vàng Thần Tài, thỏi vàng, mèo vàng bán rất chạy trước và trong ngày vía Thần Tài các năm trước. Đồng vàng hình Thần Tài, mèo vàng, thỏi vàng được ép đúc bằng công nghệ 5D, mạ vàng 24K và lồng trong khung nhựa để dễ dàng bảo quản.

Đây là hàng công nghệ cao, cửa hàng không chế tác được nên phải nhập từ bên khác về bán. Mẫu mã đẹp nên khách rất thích, nhiều người còn đặt cả chục chiếc để tặng.

Từ mùng 5 Tết đến nay, hàng hôm nào nhập về bán hết sạch trong hôm đó. Hầu hết khách đều chuyển khoản tiền trước để giữ vàng, đến ngày vía Thần Tài đến lấy, chứ không chờ đến sát ngày Thần Tài mới đi mua như năm ngoái.

Đối với những khách mua online, để khách kịp nhận hàng đúng ngày vía Thần Tài, chị Dương chỉ chốt đơn trước 16h mùng 7 Tết đối với các khách ở miền Bắc, trước 12h ngày mùng 8 Tết đối các tỉnh miền Trung.

Mỗi sản phẩm đều có đầy đủ hóa đơn và giấy đảm bảo của cửa hàng. Nếu khách muốn bán lại, chỉ cần cầm giấy đảm bảo đến bất kỳ tiệm vàng nào để trao đổi.

Tuy nhiên, đến sáng mùng 8 Tết, chị Hà thông báo không nhận khách nữa vì không còn hàng để bán. “Sáng nay mới mùng 8 Tết nhưng tôi phải từ chối nhiều khách online vì khách đến mua tại chỗ đã hết rồi. Công ty cũng báo hết hàng rồi, tôi không nhận khách nữa”, chị Hà cho hay.