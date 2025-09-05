Xuất hiện những hình ảnh Hyundai Elantra Hybrid thế hệ mới

So với cùng kỳ năm ngoái, phiên bản Hybrid của Hyundai Elantra đã ghi nhận mức doanh số tăng gấp ba lần trong nửa đầu năm nay, củng cố vị thế của mẫu xe này như một lựa chọn thực dụng và thân thiện với môi trường.

Cụ thể, trong nửa đầu năm 2025, hơn 8.600 chiếc Elantra Hybrid đã được bán ra tại Hàn Quốc, đánh dấu mức tăng trưởng 216% so với 2.700 xe của năm trước. Đây là mẫu xe Hybrid bán chạy thứ hai trong danh mục sản phẩm của Hyundai Motor. Phiên bản Elantra Hybrid hiện tại có giá khởi điểm khoảng 18.200 USD, với mức tiêu thụ nhiên liệu ấn tượng khoảng 5L/100km, cùng với nội thất rộng rãi và vận hành êm ái.

Tổng thể, trong nửa đầu năm 2025, Elantra đã bán được hơn 39.000 xe tại Hàn Quốc, dẫn đầu trong số tất cả các mẫu xe của Hyundai Motor. Trong cùng kỳ, các mẫu xe khác như Grandeur, Sonata và Santa Fe cũng ghi nhận doanh số ấn tượng, nhưng Elantra vẫn nổi bật nhờ sự chuyển dịch nhu cầu từ dòng xe sedan cỡ trung sang sedan cỡ nhỏ.

Theo các nguồn tin trong ngành, Hyundai Motor đang phát triển thế hệ tiếp theo của Hyundai Elantra với các tùy chọn động cơ dự kiến giữ nguyên như hiện tại, bao gồm động cơ xăng 1.6L, LPG 2.0L và hybrid xăng-điện 1.6L. Tuy nhiên, mẫu xe mới sẽ có những nâng cấp đáng kể về thiết kế ngoại thất, nội thất và các tính năng thông tin giải trí.

Phiên bản nâng cấp Hyundai Elantra 2026 sẽ đi kèm với nhiều tính năng tiêu chuẩn mới nhằm thu hút khách hàng hơn. Biến thể Modern mới được trang bị nút bấm khởi động, khởi động từ xa bằng chìa khóa thông minh, cốp thông minh, hỗ trợ lái xe trên đường cao tốc và kiểm soát hành trình thông minh dựa trên định vị. Giá khởi điểm của biến thể cơ sở là khoảng 14.700 USD, trong khi biến thể cao cấp Inspiration có giá khoảng 19.600 USD.

Mẫu Elantra thế hệ mới dự kiến sẽ có thiết kế tinh tế hơn với những điểm nhấn cao cấp. Phần đầu xe sẽ tích hợp đèn chạy ban ngày hình chữ H và đèn pha tách rời, trong khi lưới tản nhiệt sẽ có họa tiết ngang. Thiết kế hông xe sẽ mang dáng dấp sedan truyền thống, nổi bật với thiết kế kính opera trên cột C.

Nội thất của Elantra thế hệ mới sẽ được trang bị màn hình rộng với hệ thống thông tin giải trí Pleos thế hệ mới và hệ thống âm thanh cao cấp Bang & Olufsen, lần đầu tiên xuất hiện trong phân khúc sedan cỡ nhỏ. Hàng ghế sau sẽ được trang bị các tiện nghi thường thấy trên xe hạng trung, bao gồm cửa gió điều hòa độc lập và ghế sưởi.

Phiên bản Hybrid và phiên bản N hiệu suất cao của Elantra dự kiến sẽ ra mắt vào nửa đầu năm 2026. Các chuyên gia trong ngành dự đoán rằng nếu Elantra mới duy trì mức giá cạnh tranh và cung cấp các tính năng của dòng xe hạng trung, nhu cầu đối với phiên bản Hybrid có thể tăng trưởng đáng kể.