Xpander: Ô tô quốc dân nhưng không ai nhớ nổi đời xe mình đang chạy

Trong ngành ô tô Việt Nam, Mitsubishi Xpander đã khẳng định vị thế vững vàng với danh hiệu “chiếc xe quốc dân.” Kể từ khi ra mắt lần đầu vào năm 2017, Xpander đã nhanh chóng chiếm được lòng tin của người tiêu dùng nhờ vào khả năng vận hành ổn định, thiết kế hiện đại và mức giá hợp lý.

Tuy nhiên, điều trớ trêu là dù chiếc xe này trở thành một cái tên quen thuộc trên các cung đường, nhiều chủ xe lại không thể nhớ nổi đời xe mình đang sở hữu. Vậy điều gì khiến Xpander có thể đạt được sự thành công lớn như vậy nhưng lại dễ bị “lãng quên” trong lòng những người sử dụng?

Xpander sự thay đổi ấn tượng

Với một chiếc xe MPV 7 chỗ, Xpander mang lại không gian nội thất rộng rãi, thoải mái cho cả gia đình. Không gian này được tối ưu hóa nhờ các thiết kế gập ghế linh hoạt và các tiện ích như màn hình giải trí 7 inch, kết nối Apple CarPlay/Android Auto, cùng hệ thống điều hòa tự động. Động cơ MIVEC 1.5L của Xpander cho công suất 104 mã lực, giúp xe vận hành mượt mà trên những cung đường dài mà không làm giảm tính tiết kiệm nhiên liệu.

Tuy nhiên, một trong những yếu tố khiến Xpander không để lại dấu ấn mạnh mẽ trong lòng người dùng chính là sự thiếu đổi mới rõ rệt trong suốt các năm qua. Mặc dù được nâng cấp và làm mới qua các phiên bản, nhiều chủ xe lại không thể nhớ chính xác phiên bản họ đang sở hữu, bởi các thay đổi về ngoại thất và nội thất chưa đủ sâu sắc để tạo ra sự khác biệt rõ ràng giữa các đời xe.

Hơn nữa, Xpander vẫn giữ những đặc trưng không thay đổi từ ngày đầu ra mắt, như kiểu dáng ngoại thất đơn giản, không quá ấn tượng, khiến xe không thể dễ dàng tạo dấu ấn cá nhân.

Đặc điểm và đánh giá của các mẫu xe cùng phân khúc

Xpander thuộc phân khúc MPV 7 chỗ, và trong cùng phân khúc, có nhiều đối thủ đáng gờm như Toyota Veloz Cross, Suzuki XL7, Hyundai Stargazer, và Honda BR-V. Mỗi mẫu xe này đều có những điểm mạnh riêng, tạo nên sự cạnh tranh sôi động trong phân khúc.

Veloz Cross nổi bật với những tính năng an toàn cao cấp như Toyota Safety Sense, hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng và hỗ trợ phanh khẩn cấp. Hệ thống an toàn của Veloz Cross vượt trội hơn hẳn so với Xpander, mang đến cho người dùng cảm giác yên tâm hơn khi di chuyển. Đặc biệt, với mức giá cao hơn Xpander, Veloz Cross còn đi kèm với nhiều công nghệ hiện đại hơn, giúp xe trở thành một đối thủ nặng ký trong phân khúc.

Suzuki XL7 là một lựa chọn mạnh mẽ với thiết kế năng động và hệ thống động cơ tiết kiệm nhiên liệu. XL7 được trang bị hệ thống phanh tay điện tử và camera 360 độ, giúp nâng cao tính năng an toàn và tiện nghi. Điểm mạnh của XL7 là khả năng vận hành ổn định và tiết kiệm nhiên liệu. Tuy nhiên, mức độ tiện nghi và tính năng an toàn của XL7 vẫn không thể so sánh với Veloz Cross.

Hyundai Stargazer, một tân binh trong phân khúc MPV, tạo ấn tượng mạnh mẽ với thiết kế "One Curve Gesture" độc đáo và nội thất sang trọng. Xe trang bị các công nghệ tiên tiến và hệ thống giải trí hiện đại. Stargazer đặc biệt phù hợp với những khách hàng yêu thích sự mới mẻ và công nghệ, nhưng mức giá của nó có thể khiến một số khách hàng cân nhắc khi so với các mẫu xe khác trong cùng phân khúc.

Honda BR-V cũng là một sự lựa chọn không thể bỏ qua trong phân khúc này. BR-V mang lại sự linh hoạt với khả năng di chuyển dễ dàng trên nhiều địa hình và có giá thành cạnh tranh. BR-V có mức giá lăn bánh thấp hơn một chút so với Xpander, nhưng về tính năng an toàn và công nghệ giải trí, vẫn có một số điểm thiếu sót.

Quan điểm của người dùng và chuyên gia

“Thực ra tôi đã sở hữu Xpander được gần 3 năm, nhưng nếu hỏi về đời xe, tôi có thể nói thật lòng là tôi không nhớ rõ. Chúng tôi mua vì nó phù hợp với nhu cầu di chuyển gia đình, tiết kiệm nhiên liệu và giá cả hợp lý. Nhưng nếu hỏi về các tính năng mới hay sự thay đổi rõ rệt giữa các đời xe, tôi không thấy có gì nổi bật. Thực sự, Xpander không phải là chiếc xe khiến tôi phải nhớ mãi”, chia sẻ của chủ xe Xpander.

Chuyên gia ô tô Văn Thắng từ một hãng tư vấn ô tô: “Xpander có điểm mạnh lớn là khả năng duy trì giá trị sau khi sử dụng. Tuy nhiên, về mặt thiết kế và công nghệ, Xpander chưa thực sự thay đổi quá nhiều qua các năm. Điều này khiến xe không tạo được sự khác biệt rõ ràng giữa các phiên bản, và cũng làm cho chủ xe không mấy quan tâm đến đời xe mình đang sở hữu”.

Tại sao Xpander không tạo dấu ấn đậm nét?

Một trong những lý do lớn khiến Xpander không thể tạo dấu ấn trong lòng người sử dụng là việc cải tiến của mẫu xe này quá khiêm tốn. Mặc dù việc duy trì những điểm mạnh như tiết kiệm nhiên liệu và không gian rộng rãi, nhưng những yếu tố như thiết kế, công nghệ và tính năng an toàn lại không thay đổi đáng kể qua các thế hệ.

Các đối thủ như Toyota Veloz Cross, Suzuki XL7 hay Hyundai Stargazer không ngừng nâng cấp các tính năng hiện đại, từ hệ thống an toàn, công nghệ giải trí đến động cơ và trải nghiệm lái xe.

Điều này khiến Xpander mất dần lợi thế cạnh tranh. Xpander trở thành mẫu xe dễ dàng bị “đồng hóa” khi người dùng không cảm thấy có sự khác biệt rõ rệt giữa các đời xe, hay thậm chí là giữa các phiên bản trong cùng một năm.

Bảng so sánh giữa các mẫu xe

Mẫu Xe Mitsubishi Xpander Toyota Veloz Cross Suzuki XL7 Hyundai Stargazer Honda BR-V Động Cơ 1.5L MIVEC 1.5L 2NR-VE 1.5L K15B 1.5L SmartStream G 1.5L i-VTEC Công Suất (mã lực) 104 105 105 115 120 Mô-men Xoắn (Nm) 141 138 138 144 145 Tiêu Thụ Nhiên Liệu 6.1L/100 km 6.07L/100 km 6.39L/100 km 5.98L/100 km 6.1L/100 km Trang Bị An Toàn 2 Túi Khí, ABS Toyota Safety Sense 2 Túi Khí, ABS 6 Túi Khí, ABS 2 Túi Khí, ABS Giá Lăn Bánh 649 triệu VND 761 triệu VND 599 triệu VND 570 triệu VND 550 triệu VND

Kết Luận

Mitsubishi Xpander vẫn là chiếc xe đáng tin cậy trong phân khúc MPV với những ưu điểm nổi bật về không gian nội thất rộng rãi và khả năng vận hành ổn định. Tuy nhiên, sự thiếu đổi mới và tính năng nổi bật khiến Xpander dễ bị lãng quên trong lòng những người sở hữu xe.

Các đối thủ như Veloz Cross hay Hyundai Stargazer đã có những bước cải tiến rõ rệt và tạo ra sự khác biệt, khiến cho Xpander không còn chiếm ưu thế như trước. Bên cạnh đó, với những mẫu xe như Suzuki XL7 và Honda BR-V, người tiêu dùng sẽ có thêm lựa chọn đa dạng với các tính năng mới, thiết kế bắt mắt và giá trị sử dụng cao.