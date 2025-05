Dè chừng Xpander Cross 2023, chờ Xpander Cross HEV Play

Mitsubishi Xpander Cross 2023 đã tạo được tiếng vang trong phân khúc MPV lai SUV tại Việt Nam nhờ thiết kế thể thao, không gian rộng rãi và mức giá hợp lý. Tuy nhiên, với thông tin về phiên bản Xpander Cross HEV Play, nhiều người tiêu dùng đang cân nhắc liệu có nên chờ đợi mẫu xe hybrid này hay không.

Xpander Cross 2023.

Xpander Cross HEV.

Xpander Cross 2023 sở hữu ngoại thất đậm chất SUV với lưới tản nhiệt Dynamic Shield, đèn pha LED T-Shape và khoảng sáng gầm 225 mm, cao nhất phân khúc. Nội thất được nâng cấp với màn hình cảm ứng 9 inch, hỗ trợ Apple CarPlay, Android Auto và phanh tay điện tử. Động cơ 1.5L MIVEC cho công suất 104 mã lực, kết hợp hộp số tự động 4 cấp, mang lại khả năng vận hành êm ái nhưng chưa thực sự ấn tượng về sức mạnh. Giá bán 698 triệu đồng (703 triệu cho bản màu cam-đen) được đánh giá là cạnh tranh so với Toyota Veloz Cross hay Suzuki XL7. Tuy nhiên, một số hạn chế khiến người dùng băn khoăn.

Anh Nguyễn Văn Hùng, một người đang tìm mua xe 7 chỗ tại Hà Nội, chia sẻ: “Xpander Cross 2023 có thiết kế đẹp, tiện nghi tốt, nhưng động cơ 1.5L hơi yếu khi chở đủ tải, đặc biệt trên đường đèo”. Ý kiến này phản ánh thực tế rằng động cơ của Xpander Cross 2023 chưa đáp ứng tốt nhu cầu của những khách hàng cần xe mạnh mẽ hơn. Ngoài ra, hộp số tự động 4 cấp cũng bị cho là lạc hậu so với hộp số CVT trên một số thị trường quốc tế.

Một điểm đáng chú ý khác là công nghệ an toàn. Xpander Cross 2023 được trang bị hệ thống Active Yaw Control (AYC), ABS, EBD và hỗ trợ khởi hành ngang dốc, nhưng thiếu các tính năng tiên tiến như cảnh báo va chạm hay hỗ trợ giữ làn. Anh Cao Hà Mai, một khách hàng tại TP.HCM, nhận xét: “Tôi muốn xe có thêm các tính năng an toàn hiện đại để yên tâm hơn khi chở gia đình”. Điều này khiến Xpander Cross 2023 kém cạnh tranh hơn so với các đối thủ có gói an toàn đầy đủ hơn.

Trong khi đó, Xpander Cross HEV Play, phiên bản hybrid được giới thiệu tại Thái Lan, đang thu hút sự chú ý. Xe sử dụng hệ truyền động hybrid gồm động cơ xăng 1.6L (95 mã lực) và mô-tơ điện (116 mã lực), đạt mô-men xoắn tổng cộng 255 Nm. Hệ thống này giúp xe tiết kiệm nhiên liệu hơn 10% so với bản xăng, với mức tiêu thụ trung bình chỉ 5,2 lít/100 km. Ông Phạm Quốc Anh, một chuyên gia ô tô, đánh giá: “Hệ thống hybrid của Xpander Cross HEV Play mang lại hiệu suất vượt trội, phù hợp với xu hướng xe xanh hiện nay”.

Về thiết kế, Xpander Cross HEV Play không khác nhiều so với bản xăng, nhưng có thêm logo HEV và các điểm nhấn màu xanh dương, tạo sự khác biệt. Xe cũng được trang bị 7 chế độ lái, từ ưu tiên điện (EV) đến chế độ đường bùn (Mud), phù hợp với nhiều điều kiện địa hình. Anh Lê Minh Tuấn, một người đam mê công nghệ xe, hào hứng: “Chế độ lái đa dạng và hệ thống AYC trên bản HEV sẽ mang lại trải nghiệm lái thú vị hơn, đặc biệt trên đường trơn trượt”.

Tuy nhiên, giá bán của Xpander Cross HEV Play tại Thái Lan dao động từ 626 đến 649 triệu đồng, và khi về Việt Nam, giá có thể cao hơn do thuế và phí. Ông Nguyễn Lanh, một người kinh doanh tại Đà Nẵng, lo ngại: “Nếu giá bản HEV Play vượt quá 800 triệu, tôi sẽ cân nhắc các mẫu xe hybrid khác có giá tốt hơn”. Điều này cho thấy giá cả sẽ là yếu tố then chốt quyết định sức hút của Xpander Cross HEV Play tại Việt Nam.

Tóm lại, Xpander Cross 2023 là lựa chọn đáng cân nhắc với thiết kế đẹp và tiện nghi tốt, nhưng động cơ chưa mạnh và thiếu tính năng an toàn hiện đại khiến nhiều người dùng do dự. Trong khi đó, Xpander Cross HEV Play hứa hẹn mang đến hiệu suất vượt trội và công nghệ xanh, nhưng giá bán có thể là rào cản. Người tiêu dùng cần cân nhắc nhu cầu và ngân sách để đưa ra quyết định phù hợp, hoặc chờ thêm thông tin chính thức về bản HEV Play tại Việt Nam.