Xiaomi Sky Nomad N90 lộ diện gần như hoàn chỉnh trước giờ G

Bên cạnh việc công bố các công nghệ mới, Xiaomi cũng lần đầu giới thiệu chi tiết khoang nội thất, cấu hình chỗ ngồi và hệ truyền động mở rộng phạm vi hoạt động (EREV) của Sky Nomad N90.

Theo Xiaomi, Sky Nomad N90 được phát triển trên nền tảng Kunlun Platform, tích hợp hệ thống mở rộng phạm vi hoạt động Kunlun Super Range Extender cùng gói công nghệ an toàn Kunlun All-Domain Safety.

Xe sử dụng động cơ xăng tăng áp 1.5L mã M15DRE do Xiaomi phối hợp với Harbin Dongan Auto Engine phát triển. Động cơ đóng vai trò cung cấp năng lượng cho hệ thống pin và tương thích với các loại nhiên liệu RON 92, RON 95 và RON 98. Theo công bố của hãng, mức tiêu thụ nhiên liệu thấp nhất đạt 5,7 lít/100 km theo chu trình WLTC khi pin cạn. Hệ truyền động và hệ thống điện được bảo hành 8 năm hoặc 160.000 km, trong khi chu kỳ bảo dưỡng định kỳ sau lần đầu tiên là 3 năm hoặc 30.000 km.

Sky Nomad N90 được định vị là SUV gia đình với hai tùy chọn cấu hình 5 hoặc 7 chỗ. Đáng chú ý, phiên bản 7 chỗ sử dụng bố cục ghế 2+2+3 thay vì cấu hình 2+2+2 phổ biến trên nhiều mẫu SUV cùng phân khúc. Theo CEO Lei Jun, cách bố trí này phù hợp với nhiều nhu cầu sử dụng như gia đình nhiều thế hệ hoặc kết hợp đưa đón khách.

Khoang cabin được phát triển theo triết lý "Không gian sống", với sàn xe phẳng hoàn toàn và hệ thống thanh ray kéo dài dọc cabin giúp tăng tính linh hoạt khi sắp xếp nội thất. Hàng ghế trước có thể xoay 180 độ, hàng ghế thứ hai là ghế không trọng lực. Xe còn được trang bị màn hình giải trí gắn trần có thể trượt, hỗ trợ mở rộng màn hình PAD cho hàng ghế thứ ba và tùy chọn bộ chiếu hình.

Theo hồ sơ đăng ký tại Trung Quốc, Sky Nomad N90 Max có kích thước 5.285 x 1.998 x 1.825 mm, chiều dài cơ sở 3.080 mm. Xe sử dụng hệ truyền động EREV gồm động cơ xăng 1.5L kết hợp hai mô-tơ điện có công suất lần lượt 210 kW và 100 kW, cho tốc độ tối đa 190 km/h. Bộ pin dung lượng 76 kWh giúp xe vận hành thuần điện từ 363-370 km theo tiêu chuẩn WLTC.

Ngoài N90, Xiaomi cũng giới thiệu Sky Nomad N70 với kích thước nhỏ gọn hơn, chỉ có cấu hình 5 chỗ. Mẫu xe này cung cấp tùy chọn mô-tơ đơn hoặc mô-tơ kép, kết hợp pin 52 kWh hoặc 76 kWh, cho phạm vi hoạt động thuần điện từ 265-380 km tùy phiên bản.

Xiaomi cho biết nguyên mẫu Sky Nomad N90 Max đã hoàn thành hơn 60.000 km thử nghiệm trong vòng 6 tháng tại nhiều khu vực có điều kiện khí hậu và địa hình khác nhau trên khắp Trung Quốc. Hãng hiện chưa công bố giá bán, cấu hình thương mại cuối cùng cũng như thời điểm giao xe. Những thông tin này dự kiến sẽ được công bố tại sự kiện ra mắt vào ngày 30/7.