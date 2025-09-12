Xem trước mẫu xe Toyota Supra V8 dành cho dân mê tốc độ

Toyota Supra V8 là mẫu xe này không dành cho người dùng phổ thông và chỉ xuất hiện trên đường đua. Giấc mơ về một chiếc Toyota Supra sử dụng động cơ V8 cuối cùng đã trở thành hiện thực. Tuy nhiên, phiên bản này không phải để lăn bánh ngoài đường phố, mà là mẫu xe đua chuyên dụng tham gia Supercars Championship 2025 tại Australia.

Toyota Australia phối hợp cùng đội đua Walkinshaw Andretti United phát triển GEN3 GR Supra Supercar. Đây là lần đầu tiên Supra xuất hiện trong giải đua danh tiếng này, với tổng cộng 6 chiếc được sản xuất để tranh tài. Ngoại hình xe được thiết kế lại với bộ kit khí động học hầm hố, cánh gió cỡ lớn, mâm hợp kim siêu nhẹ, lốp hiệu suất cao và khung chống lật trong khoang nội thất, giúp tăng độ ổn định và an toàn ở tốc độ cao.

Khác với Supra thương mại vốn dùng động cơ I6, dung tích 3.0L hoặc động cơ xăng I4, dung tích 2.0L từ BMW Z4, phiên bản Supercar được trang bị động cơ V8 2UR-GSE hút khí tự nhiên, vốn chia sẻ với Lexus LC 500 và RC F.

Ngoài ra, dung tích động cơ được tăng từ 5.0L lên 5.2L để đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của giải đấu. Thông số chi tiết chưa được công bố, nhưng sức mạnh của Supra V8 được cho là đủ sức cạnh tranh trực tiếp với những đối thủ lớn như Ford Mustang V8, dung tích 5.4L và Chevrolet Camaro V8, dung tích 5.7L.

Toyota GR Supra Supercar hiện đang trải qua các bài kiểm tra trong hầm gió, máy dyno AVL và các vòng chạy thử nghiệm trên trường đua. Xe sẽ được hai đội Walkinshaw Andretti United và Brad Jones Racing sử dụng trong toàn bộ mùa giải Supercars Championship.

Đáng chú ý, Supra V8 sẽ có màn xuất hiện ấn tượng tại chặng đua Repco Bathurst 1000 ở Mount Panorama với vòng chạy thử, trước khi chính thức bước vào các chặng đua còn lại trong năm 2025.