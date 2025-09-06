Xem trước xe ý tưởng của Audi tại thị trường châu Âu

Xe dự kiến sản xuất năm 2027 với nhiều chi tiết đột phá từ mui cứng xếp gọn đến nội thất “shy tech”. Cụ thể, Audi vừa chính thức giới thiệu Concept C, mẫu xe mui trần mang ngôn ngữ thiết kế hoàn toàn mới, ngay trước thềm Triển lãm Ô tô Munich (Đức). Đây là bước đi chiến lược, không chỉ mở ra dòng xe thể thao mui trần thế hệ mới mà còn định hình phong cách thiết kế cho các mẫu Audi trong tương lai.

Concept C mang tinh thần tối giản nhưng hiện đại, gợi nhắc chiếc Auto Union Type C huyền thoại. Lưới tản nhiệt hình chữ nhật dựng đứng thay cho phong cách truyền thống, kết hợp khe hút gió dọc hai bên và cụm đèn pha bốn chi tiết mảnh, tạo nên diện mạo mạnh mẽ và khác biệt.

Kính chắn gió hạ thấp cùng các đường gân chạy dọc thân xe nhấn mạnh tính khí động học, trong khi bộ mâm thể thao tăng sự khỏe khoắn. Điểm nhấn đặc biệt là mui cứng xếp gọn theo cơ chế hai phần, trượt về sau và ẩn dưới cốp, thiết kế chưa từng có trên xe mui trần Audi, gợi liên tưởng đến Porsche 911 Targa.

Khoang lái tiếp tục theo triết lý “shy tech”, hạn chế phân tâm với các bề mặt tinh giản. Màn hình trung tâm 10,4 inch có thể gấp gọn, kết hợp bảng điều khiển kỹ thuật số, chi tiết nhôm anot hóa và hệ thống đèn viền hiện đại. Đặc biệt, Audi loại bỏ da, thay thế bằng vải cao cấp nhằm hướng đến tính bền vững và hiện đại.

Audi xác nhận Concept C sẽ được đưa vào sản xuất thực tế tại nhà máy Böllinger Höfe (Đức), với kế hoạch ra mắt thị trường năm 2027. Không chỉ là mẫu mui trần thể thao mới, Concept C còn đóng vai trò đặt nền móng cho ngôn ngữ thiết kế mới của Audi, sẽ áp dụng cho nhiều mẫu xe thương mại sắp tới, từ xe điện giá rẻ ra mắt năm 2026 đến các dòng hiệu năng cao như S6 và RS6 Avant.