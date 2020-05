Xe SUV Lexus NX300 sử dụng 2 năm, bán lại giá cao hơn GLC 200 đập thùng

Thứ Tư, ngày 27/05/2020 09:00 AM (GMT+7)

Sử dụng được 2 năm, lăn bánh gần 17.000km, chiếc Lexus NX 300 đời 2018 đã được rao bán trên sàn xe cũ với mức giá 2,2 tỷ đồng, đắt hơn một chiếc Mercedes-Benz GLC 200 4Matic mới.​

Chiếc xe Lexus NX300 mới có giá bán chính hãng 2,56 tỷ đồng và có giá lăn bánh tại TP. HCM khoảng 2,8 tỷ đồng. Việc lựa chọn xe đã qua sử dụng giúp người mua tiết kiệm được khoảng 600 triệu đồng. Trên thực tế, thương hiệu Lexus tại Việt Nam có giá bán được định vị cao hơn các đối thủ. Bên cạnh đó, Lexus là thương hiệu xe sang nổi tiếng ở độ giữ giá trên thị trường xe sang đã qua sử dụng, các dòng xe của hãng xe LX, RX luôn có giá trị bán lại cao.​

Được phân phối chính hãng tại Việt Nam từ năm 2015, Lexus NX đã tạo nên một cơn sốt trong phân khúc xe CUV 5 chỗ hạng sang cỡ nhỏ tại Việt Nam. Hiện tại, Lexus NX được xem là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với các mẫu xe Đức đang được phân phối tại thị trường Việt như: Audi Q5, BMW X3 hay Mercedes-Benz GLC. Phiên bản NX300 hiện tại là phiên bản thay thế cho NX200t trước đó.​

Nội thất Lexus NX300 được trang bị khá đầy đủ các tiện nghi như ghế ngồi bọc da, ghế lái chỉnh điện 10 hướng với hệ thống hỗ trợ bơm hơi tựa lưng ghế. Trang bị màn hình giải trí cảm ứng 10.3 inch hỗ trợ kết nối Apple Carplay, Android Auto tích hợp dẫn đường tích hợp bản đồ Việt Nam. Sạc không dây, DVD 10 loa,… Hàng ghế sau của Lexus NX được thiết kế rộng rãi và thoải mái nhờ cấu trúc trần xe cao cung cấp chỗ ngồi thoải mái cho người có chiều cao trên 1m80.​

Lexus NX300 được trang bị động cơ 4 xy lanh, dung tích 2.0l tăng áp, dòng NX cũng đánh dấu là một trong những dòng xe thương mại đầu tiên của Lexus sử dụng động cơ tăng áp.​ Khối động cơ này cho ra công suất tối đa 235 mã lực tại từ 4.800 – 5.600 vòng/phút, và mô men xoắn cực đại 350Nm đạt được tại dải vòng tua từ 1.650 – 4.000 vòng/phút. Sức mạnh được truyền xuống bốn bánh (AWD) thông qua hộp số tự động 6 cấp. Xe đi kèm với 5 lựa chọn về chế độ lái gồm: Eco, Normal, Sport, Sport Plus và Customer.​

Trang bị an toàn trên NX300 khá đầy đủ với gói hệ thống an toàn Lexus LSS +2, trong đó bao gồm: Hệ thống cảnh báo điểm mù (BSM); Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi (RCTA); Cảnh báo áp suất lốp (TPMS); Hệ thống an toàn tiền va chạm (PCS); Hệ thống đèn pha thích ứng (AHS); hệ thống theo dõi (giữ) làn đường (LDA/LTA),…​

Dẫu vậy, thay vì chọn Lexus NX đã qua sử dụng, mức giá 2,2 tỷ này người mua hoàn toàn có thể mua mới một chiếc Mercedes-Benz GLC 200 4Matic mới có giá bán niêm yết 2,039 tỷ đồng, lăn bánh luôn rơi vào khoảng 2,2 tỷ đồng tại TP. HCM.​

