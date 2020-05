Suzuki ngừng cung cấp dòng Celerio tại Việt Nam, vì doanh số ko như mong muốn

Thứ Hai, ngày 25/05/2020 16:59 PM (GMT+7)

Suzuki Việt Nam vừa thông báo việc ngừng bán Celerio ở nước ta. Mẫu xe thuộc phân khúc A nhập khẩu từ Thái hiện đã chính thức bán hết và tạm thời sẽ không nhập thêm nữa.

Suzuki Việt Nam cho biết mẫu xe A Suzuki Celerio hiện tại đã hết hàng. Hiện tại, chỉ còn một số chiếc tồn kho ở các đại lý. Hãng xe Nhật cũng không nói rõ liệu có tiếp tục nhập khẩu Suzuki Celerio về Việt Nam trong thời gian tới hay không. Nhưng dự đoán là khả năng này khá thấp.

Nguyên nhân là vì các mẫu xe hạng A bán chạy nhất đều thuộc về những thương hiệu có dây chuyền lắp ráp trong nước, như Kia Morning và Hyundai Grand i10. Suzuki Celerio với bất lợi là một mẫu xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan, khó cạnh tranh về giá bán và trang bị so với các đối thủ. Ngoài ra, việc có thể giảm phí trước bạ 50% sẽ càng làm khó cho một mẫu xe nhập như Celerio.

Suzuki Celerio sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt là: 3.600 x 1.600 x 1.540 mm, cùng chiều dài cơ sở 2.425 mm. Khoảng sáng gầm xe 145 mm, bán kính vòng quay 4.700 mm. Nhờ đó, Celerio được đánh giá là khá rộng rãi so với các đối thủ cùng phân khúc.

Tuy nhiên, nhược điểm của Celerio nằm ở ngoại hình. Xe có thiết kế trung tính và thực dụng, thậm chí có phần bảo thủ. Xe vẫn sử dụng đèn pha halogen, mâm đúc kích thước 14 inch, kính chiếu hậu không tích hợp đèn báo rẽ.

Xe được trang bị khối động cơ 3 xy lanh, dung tích 1.0L, công suất 68 mã lực và mô men xoắn cực đại 89 Nm. Theo công bố của nhà sản xuất, mức tiêu thụ nhiên liệu hỗn hợp của Celerio ở mức 4,8 lít/100 km. Về tính năng an toàn, Suzuki Celerio sở hữu hệ thống trợ lực điện, phanh ABS, 2 túi khí an toàn phía trước, cảnh báo cửa bằng âm thanh, dây đai an toàn ở ghế lái.

Suzuki Celerio lại chứng minh thị hiếu tiêu dùng của khách hàng Việt. Không chỉ cần một chiếc xe rẻ mà còn phải bắt mắt, nhiều trang bị, có thương hiệu như câu "ngon, bổ, rẻ". Suzuki Celerio là đối thủ của Kia Morning, Hyundai Grand i10 và Toyota Wigo tại phân khúc xe thành thị hạng A. Tuy nhiên, doanh số của Celerio chưa bao giờ lọt top. Hiện xe đang có mức giá bán 329 triệu đồng cho phiên bản số sàn và 359 triệu đồng cho phiên bản số tự động CVT.

