Xe SUV giảm giá trăm triệu để giữ doanh số tháng cô hồn

Thứ Ba, ngày 01/09/2020 12:00 PM (GMT+7)

Nhằm kích cầu tăng trưởng doanh số tháng cô hồn, một loạt những mẫu SUV: Nissan Terra, Mazda CX-8, Honda CR-V, Ford Everest đua nhau giảm giá. - Báo Giao Thông

Mazda CX-8 đang được THACO giảm giá lên đến 200 triệu đồng cùng bộ quà tặng

Theo khảo sát của PV Xe Giao thông, hiện một loạt những mẫu SUV đang được hãng và đại lý giảm giá nhàm kích cầu doanh số, nhiều mẫu xe giảm đến hàng trăm triệu đồng.

Điển hình như, mẫu xe Mazda CX-8 hiện đang được THACO giảm giá lên đến 200 triệu đồng cho phiên bản 2.5 Premium, sau ưu đãi, giá bán của xe này là 1,149 tỷ đồng.

Các phiên bản còn lại gồm CX-8 2.5 Premium AWD, CX-8 2.5 Luxury và CX-8 2.5 Duluxe được giảm 150 triệu đồng. Giá bán của các phiên bản này sau ưu đãi lần lượt là 1,249 tỷ đồng, 1,049 tỷ đồng và 999 triệu đồng.

Ngoài ra, khách hàng mua SUV 7 chỗ Mazda CX-8 còn nhận được quà tặng 1 năm bảo hiểm vật chất trị giá 15 triệu đồng (tùy phiên bản), quà tặng phụ kiện chính hãng và lãi suất ưu năm đầu chỉ 6,99%.

Mẫu SUV 5 chỗ CX-5 của Mazda cũng đang được giảm giá từ 70-120 triệu đồng theo chương trình ưu đãi kéo dài từ tháng 7. Sau giảm giá, giá xe Mazda CX-5 chỉ còn từ 899 triệu đồng - 1,049 tỷ đồng. Phiên bản New CX-5 2.5 Sig Premium 2WD có mức giảm cao nhất 120 triệu đồng và New CX-5 2.5 Sig Premium 2WD, i-activ có mức giảm thấp nhấp là 70 triệu đồng.

Cũng như CX-8, khách hàng mua CX-5 còn nhận được quà tặng 1 năm bảo hiểm vật chất, lãi suất ưu năm đầu chỉ 6,99% và ưu đãi giảm 50% lệ phí trước bạ theo Nghị định 70 của Chính phủ.

Không kém cạnh, Ford Everest 2019 cũng đang được giảm giá 200 triệu đồng cho phiên bản Titanium 2.0 AT (số tự động) 4WD

Không kém cạnh, mẫu SUV Ford Everest cũng đang được Ford Việt Nam khuyến mại một phần lệ phí trước bạ, tổng giá trị khuyến mại từ 20-75 triệu đồng. Trong đó, 2 phiên bản Everest Ambiente 2.0L AT 4x2 và Everest Ambiente 2.0L MT 4x2 được ưu đãi lớn nhất là 75 triệu đồng, sau giảm giá, giá 2 phiên bản này lần lượt là 977 triệu đồng và 924 triệu đồng.

Phiên bản Everest Trend 2.0L AT 4x2 được giảm ít hơn là 50 triệu đồng, giá sau ưu đãi còn 1,037 tỷ đồng.

Hai phiên bản Everest Titanium 2.0L AT 4WD và Everest Titanium 2.0L AT 4x2 có mức giảm thấp nhất (giảm 20 triệu đồng), giá sau giảm còn 1,161 tỷ đồng và 1,379 tỷ đồng.

Ngoài ra, theo một số nhân viên đại lý của Ford Việt Nam, các phiên bản đời 2019 còn được giảm giá bán lên đến 200 triệu đồng như Ford Everest phiên bản Titanium 2.0 AT (số tự động) 4WD có mức giảm 200 triệu đồng, phiên bản Everest Ambiente 2.0L MT (số sàn) 4x2, Ambiente 2.0L AT (số tự động) 4x2, Trend 2.0L AT (số tự động) 4x2 và Titanium 2.0L AT (số tự động) 4x2 nhận được mức giảm từ 70 - 120 triệu đồng, tuỳ phiên bản.

Mẫu SUV đô thị cỡ nhỏ EcoSport của Ford cũng đang được giảm giá mạnh tay trong tháng này, giảm từ 25-80 triệu đồng, cùng nhiều quà tặng phụ kiện. Đây được xem là động thái đẩy doanh số tháng Ngâu và xả kho nhằm ra mắt phiên bản EcoSport mới trong thời gian tới.

Cụ thể, phiên bản EcoSport Ambiente 1.5L MT và Ambiente 1.5L AT hiện đang giảm giá 80 triệu đồng so với giá niêm yết. Hiện giá bán 2 bản này lần lượt là 465 triệu đồng và 489 triệu đồng.

Bên cạnh đó là phiên bản 1.5L AT Trend giảm ít hơn, giảm 65 triệu đồng, còn 528 triệu đồng.

Hai phiên bản Ecosport 1.0L AT Titanium và Ecosport 1.5L AT Titanium có mức giảm thấp nhất (giảm 25 triệu đồng). Sau giảm giá, giá bán 2 mẫu xe này lần lượt là 664 triệu đồng và 623 triệu đồng.

Ngoài ra, khách hàng mua EcoSport trong tháng 8 còn được tặng thêm 1 năm bảo hiểm vật chất cùng một số phụ kiện như dán kính, trải sàn, camera hành trình... tùy từng phiên bản. Trường hợp, khách hàng không nhận phụ kiện, khách hàng sẽ được giảm thêm 5 triệu đồng.

Nissan Terra cũng được các đại lý giảm giá từ 50-128 triệu đồng, tùy từng phiên bản

Nissan Terra là mẫu SUV tiếp theo được ưu đãi trong tháng "cô hồn" với mức giảm từ 50-128 triệu đồng. Trong đó, Nissan Terra phiên bản 2.5L V 4WD có mức giảm cao nhất (128 triệu đồng). Sau giảm giá, giá xe chỉ còn 870 triệu đồng.

Ngoài ra, hai phiên bản còn lại là Terra 2.5L E 2WD và Terra 2.5L S 2WD đang được đại lý giảm giá bán lên lượt là 50 và 73 triệu đồng.

Bên cạnh đó, khách hàng khi mua xe Nissan Terra trong tháng này còn nhận được gói quà tặng đi kèm như: áo trùm xe, bao vô lăng, táp-pi sàn hay bình cứu hoả.

Dù ra mắt mới được 1 tháng nhưng Honda CR-V cũng đang giảm giá từ 30-40 triệu đồng tùy từng phiên bản nhằm kích cầu "tháng cô hồn"

Dù mới ra mắt được một tháng nhưng Honda CR-V 2020 cũng đang áp dụng chương trình giảm giá cho các mẫu xe từ 30-40 triệu đồng.

Ngoài ra, khi khách hàng mua Honda CR-V 2020 còn được tặng kèm phụ kiện với tổng giá trị lên tới 70 triệu đồng. Tuy nhiên, nếu khách hàng không nhận quà tặng là phụ kiện thì mức giảm giá sẽ là 35 triệu đồng so với giá niêm yết.

Chưa dừng lại, vì là xe lắp ráp trong nước, khách hàng mua Honda CR-V còn được giảm 50% lệ phí trước bạ theo Nghị định 70 của Chính phủ.

