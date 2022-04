Xe điện Trung Quốc GAC AS9 lần đầu tiên trình làng

Hãng sản xuất ô tô Trung Quốc GAC vừa trình làng phiên bản xe điện hiệu suất cao với khả năng tăng tốc ấn tượng.

Nhà sản xuất ô tô Trung Quốc GAC (Guangzhou Auto Corporation - Tập đoàn ô tô Quảng Châu) sẽ ra mắt siêu xe chạy hoàn toàn bằng điện vào năm nay mang nhãn hiệu Aion. Mẫu xe có khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h trong 1,9 giây.

Mẫu xe ô tô điện được đồn đại có tên AS9 đã được ông Feng Xingya, chủ tịch Tập đoàn ô tô Quảng Châu xác nhận trong buổi công bố kết quả tài chính. Hình ảnh hé lộ chính thức cho thấy dáng xe thấp đặc trưng của siêu xe động cơ đặt giữa, những đường nét gợi nhớ đến mẫu Ferrari SF90 Stradale.

So với mẫu concept GAC Enplus mà thương hiệu này đã giới thiệu cách đây hai năm tại triển lãm ô tô Bắc Kinh, bản thương mại đã có chút cải tiến ở hình dáng bên ngoài. Kết hợp ngôn ngữ thiết kế mang tên Vector Energy, mẫu xe này trông giống như một đối thủ cạnh tranh trực tiếp với Tesla Roadster.

Ngoài AS9, hãng xe Trung Quốc còn có kế hoạch tung ra 5 mẫu khác cũng mang nhãn Aion, đó là 3 mẫu xe SUV ((Aion Y, Aion LX Plus, Aion V Plus) và hai chiếc sedan (Aion S/Aion S Plus). Hiện tại, sản phẩm mạnh mẽ nhất là GAC Aion LX Plus với động cơ điện kép sản sinh công suất tổng hợp 725 mã lực.

Mẫu SUV điện tăng tốc từ 0-100 km/h trong 2,9 giây nhưng chúng tôi đoán các kỹ sư có thể giảm thời gian đó để tận dụng cơ thể nhẹ hơn và khí động học hơn của siêu xe.

Theo Car News China, siêu xe của GAC sẽ có giá khoảng 1.000.000 Nhân dân tệ tương đương hơn 3,6 tỷ đồng, thời gian giao xe dự kiến vào đầu năm 2023. Mức giá này được xem là rất phải chăng nếu so với các đối thủ phương Tây như Rimac Nevera và Lotus Evija.

