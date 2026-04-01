Xe điện Trung Quốc chạy 1.995 km, sạc một lần đi xuyên quốc gia

Các phiên bản của Chery Fulwin T9L bao gồm 135 Air, 135 Pro, 230 Pro và phiên bản cao cấp nhất 230 Max, mỗi phiên bản được thiết kế để đáp ứng các sở thích khác nhau về hiệu suất và tính năng trong phân khúc SUV.

Đặc biệt, Chery Fulwin đang thử nghiệm một hướng đi mới với phiên bản dẫn động bốn bánh toàn thời gian (AWD). Thay vì áp dụng một kế hoạch sản xuất cố định, công ty sẽ định hình chiến lược cuối cùng thông qua một sáng kiến hợp tác kéo dài 20 ngày nhằm thu hút khách hàng tiềm năng và những người đam mê ô tô tham gia vào quá trình ra quyết định.

Về hiệu suất, Fulwin T9L đạt công suất tối đa 375 kW ở cấu hình cao cấp nhất. Mẫu SUV này được trang bị hệ thống hybrid siêu cấp Kunpeng CDM6.0 của Chery, với hai cấu hình khác nhau tùy thuộc vào phiên bản. Phiên bản cơ bản kết hợp động cơ xăng 1.5 lít với công suất 82 kW và động cơ điện 160 kW, cho tổng công suất hệ thống là 242 kW.

Các phiên bản cao cấp hơn sử dụng động cơ tăng áp 1.5 lít với công suất 115 kW, kết hợp với động cơ điện mạnh mẽ hơn 260 kW, nâng tổng công suất lên 375 kW, đưa T9L trở thành một trong những mẫu SUV hybrid mạnh mẽ nhất trong phân khúc.

Phần khoang lái của xe.

Chery Fulwin T9L được thiết kế chú trọng đến hiệu quả và khả năng di chuyển đường dài, với pin hybrid Rhino H dung lượng 32,7 kWh cho phép phạm vi lái xe hoàn toàn bằng điện ước tính khoảng 135 km hoặc 230 km, tùy thuộc vào phiên bản. Tổng phạm vi hoạt động kết hợp được đánh giá lên đến hơn 1.995 km.

Về mặt kỹ thuật, Fulwin T9L sử dụng khung gầm được thiết kế để cân bằng giữa sự thoải mái và khả năng điều khiển. Xe được trang bị hệ thống treo trước độc lập MacPherson và hệ thống treo sau độc lập đa liên kết hoàn toàn bằng nhôm, kết hợp với bộ giảm xóc điện từ CDC liên tục điều chỉnh độ giảm chấn nhằm cải thiện chất lượng vận hành và độ ổn định.

Công nghệ hỗ trợ lái xe trên Fulwin T9L được phân cấp theo từng phiên bản. Các phiên bản cơ bản được trang bị hệ thống hỗ trợ lái xe thông minh Falcon 200, trong khi các phiên bản tầm trung nâng cấp lên hệ thống Falcon 500 mạnh mẽ hơn.

Không gian ngồi rộng rãi ở phía sau.

Ở phân khúc cao cấp nhất, người mua có thể lựa chọn hệ thống Falcon 700, với nhiều tính năng tiên tiến như cảm biến LiDAR gắn trên nóc xe, chip hỗ trợ lái xe Horizon Journey 6P và đèn báo “ánh sáng xanh thông minh” để thông báo khi các chức năng hỗ trợ lái xe đang hoạt động.

Hệ thống này sử dụng 27 cảm biến và cung cấp sức mạnh tính toán lên đến 560 TOPS, cho phép xử lý khối lượng lớn dữ liệu thời gian thực từ môi trường xung quanh. Các tính năng hỗ trợ lái xe bao gồm City NOA (điều hướng tự động) cho môi trường đô thị, Highway NOA cho những chuyến đi đường dài và khả năng đỗ xe hoàn toàn tự động trong nhiều tình huống khác nhau. Tất cả những tính năng này được thiết kế nhằm giảm bớt khối lượng công việc cho người lái, đồng thời nâng cao khả năng nhận biết tình huống và sự tiện lợi khi lái xe.