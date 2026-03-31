Đây là mô tô Ý "hiếm hoi" với trang bị khủng trong mức giá mềm

X-Cape 700 hướng đến nhóm khách hàng tìm kiếm một chiếc xe đa dụng mang phong cách châu Âu với mức giá dễ tiếp cận. Xe sử dụng hệ thống treo chất lượng cao với phuộc trước hành trình ngược Marzocchi có thể điều chỉnh và giảm xóc sau KYB dạng monoshock, cũng hỗ trợ tùy chỉnh. Hành trình treo đạt 165 mm ở phía trước và 160 mm phía sau, trong khi khoảng sáng gầm xe ở mức 190 mm, cho phép xe thích nghi tốt với nhiều điều kiện mặt đường khác nhau.

Về sức mạnh, xe được trang bị động cơ hai xi-lanh, làm mát bằng dung dịch, dung tích 693 cc. Khối động cơ này sản sinh công suất 73,75 mã lực tại 8.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 68,7 Nm tại 6.500 vòng/phút, đáp ứng tốt nhu cầu vận hành cả trên đường trường lẫn địa hình hỗn hợp. Sức mạnh được truyền tới bánh sau thông qua hộp số 6 cấp, tích hợp ly hợp chống trượt FCC và hệ dẫn động xích, mang lại khả năng kiểm soát ổn định khi tăng tốc hoặc dồn số.

Hệ thống phanh trên X-Cape 700 đến từ thương hiệu Brembo, với cấu hình hai đĩa phanh nổi đường kính 298 mm và kẹp phanh 4 piston phía trước, kết hợp cùng đĩa đơn 255 mm và kẹp phanh 2 piston phía sau. Xe được trang bị tiêu chuẩn hệ thống chống bó cứng phanh ABS hai kênh. Bộ mâm căm có kích thước 19 inch phía trước và 17 inch phía sau, đi cùng lốp 110/90 và 150/70, góp phần tăng khả năng vận hành linh hoạt trên nhiều địa hình.

Xe được trang bị cụm đồng hồ TFT-LCD kích thước 7 inch, hỗ trợ kết nối Bluetooth với điện thoại thông minh, đồng thời tích hợp cổng sạc USB Type A và Type C. Các trang bị điện tử hỗ trợ người lái bao gồm hệ thống kiểm soát lực kéo, chế độ lái tùy chọn và tính năng giám sát áp suất lốp, nâng cao mức độ an toàn và tiện nghi trong quá trình sử dụng.

Đáng chú ý, hãng xe Ý trang bị sẵn cho X-Cape 700 bộ phụ kiện phục vụ nhu cầu di chuyển đường dài, bao gồm hai thùng hành lý bên, một thùng top box, cùng bộ bảo vệ tay lái và khung chống đổ. Xe có trọng lượng 233 kg, bình xăng dung tích 18 lít và chiều cao yên 840 mm, những thông số phù hợp với một mẫu adventure tầm trung hướng đến khả năng di chuyển đa dụng và bền bỉ.

Giá bán Moto Morini X-Cape 700 tại thị trường Malaysia là 33.800 ringgit - khoảng 221 triệu đồng khi quy đổi ra tiền Việt theo tỷ giá hiện tại.