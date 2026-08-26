Hyundai ra mắt sedan điện 600 triệu, ngoại hình đẹp như xe thể thao

Hyundai Ioniq V là mẫu xe được hãng phát triển riêng cho thị trường Trung Quốc, không phải biến thể của Ioniq 5. Xe từng được giới thiệu tại Triển lãm ô tô Bắc Kinh 2026 và phát triển dựa trên mẫu concept Venus. Ioniq V dự kiến chính thức bán ra tại Trung Quốc từ tháng 9.

Với chiều dài khoảng 4,9 m và trục cơ sở 2.900 mm, Ioniq V có kích thước tương đương nhiều mẫu sedan hạng D. Thân xe thấp, kéo dài về phía sau theo kiểu fastback, kết hợp cụm đèn LED mảnh và các chi tiết dạng điểm ảnh đặc trưng của dòng Ioniq.

Thiết kế tổng thể mang nhiều đường nét góc cạnh, trong khi phần đuôi vuốt thấp tạo diện mạo khác biệt so với những mẫu Hyundai đang bán tại các thị trường khác.

Hyundai cung cấp cho Ioniq V hai tùy chọn pin LFP gồm 53,5 kWh và 66,8 kWh. Bản tiêu chuẩn sử dụng mô-tơ điện đơn dẫn động cầu trước, công suất 188 mã lực, kết hợp pin 53,5 kWh và có tầm vận hành khoảng 540 km theo chu trình CLTC. Bản cao cấp sử dụng pin 66,8 kWh, công suất tối đa 225 mã lực và tầm vận hành lên tới 620 km theo CLTC. Xe được xây dựng trên kiến trúc điện 800V, hỗ trợ sạc nhanh.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng chu trình CLTC của Trung Quốc thường cho kết quả tầm vận hành cao hơn so với các tiêu chuẩn như WLTP, do đó quãng đường thực tế có thể thấp hơn con số công bố.

Khoang cabin của Hyundai Ioniq V được thiết kế theo hướng tối giản, nổi bật với màn hình trung tâm kích thước lớn. Một số nguồn tin cho biết xe sử dụng màn hình 27 inch độ phân giải 4K, đồng thời tích hợp các công nghệ và dịch vụ được phát triển riêng cho thị trường Trung Quốc.

Hyundai cũng hợp tác với các đối tác công nghệ tại Trung Quốc trong các lĩnh vực như pin, hỗ trợ lái và trí tuệ nhân tạo. Đây là một phần trong chiến lược phát triển sản phẩm theo định hướng "In China, For China, To Global".

Tại Trung Quốc, Hyundai Ioniq V có 3 phiên bản, giá dao động từ 119.900 đến 139.900 nhân dân tệ, tương đương khoảng 600–700 triệu đồng. Mức giá này tương đối thấp nếu xét đến kích thước gần 4,9 m, công suất tối đa 225 mã lực và tầm vận hành công bố lên tới 620 km. Đây cũng là mức giá phản ánh sức ép cạnh tranh ngày càng lớn trên thị trường xe điện Trung Quốc.

Hiện Ioniq V được xác định là sản phẩm dành cho thị trường Trung Quốc. Hyundai từng để ngỏ khả năng đưa mẫu xe này tới một số thị trường khác, nhưng chưa có thông tin chính thức về kế hoạch phân phối tại Việt Nam.