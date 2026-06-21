Skoda chạy thử dòng xe điện cỡ lớn mở rộng dải sản phẩm

Skoda đang chuẩn bị những công đoạn cuối cùng để trình làng mẫu xe hoàn toàn mới Peaq vào ngày 23/6 tới. Trước giờ G, hãng xe Séc đã hé lộ cái nhìn cận cảnh về quá trình thử nghiệm và phát triển đầy khắc nghiệt của mẫu xe này, bao gồm cả chuyến hành trình đến Mỹ để thách thức sa mạc Arizona.

Hãng này cho biết, các phiên bản thử nghiệm (đã được ngụy trang) của dòng xe điện cao cấp này đã cán mốc hơn 1,5 triệu km (932.057 dặm) khi lăn bánh qua các địa hình từ châu Phi, châu Âu cho đến Bắc Mỹ. Trong đó, nổi bật là bài kiểm tra ở điều kiện thời tiết lạnh giá tại khu vực cách Vòng Cực Bắc 200km về phía Bắc – nơi nhiệt độ có thể chạm ngưỡng -40°C.

Các phiên bản thử nghiệm của dòng xe điện cao cấp này đang được chạy thử ở đa dạng địa hình.

Tại vùng băng giá này, các kỹ sư tập trung tối ưu hóa hệ thống sưởi ấm khoang cabin sao cho hiệu quả và tiết kiệm năng lượng nhất. Bên cạnh đó, khả năng rã băng nhanh trên kính chắn gió cùng việc đảm bảo chiếc crossover duy trì độ bám đường và tính ổn định tối đa trên tuyết, băng cũng là những ưu tiên hàng đầu.

Skoda đang chuẩn bị những công đoạn cuối cùng để trình làng mẫu xe hoàn toàn mới Peaq.

Ở chiều ngược lại, Skoda đã mang các nguyên mẫu đến vùng sa mạc để phơi mình dưới "ánh nắng gay gắt suốt 12 tháng liên tục nhằm đánh giá chất lượng sơn và độ bền của các chi tiết nhựa". Việc thử nghiệm trong thời tiết nắng nóng cực đoan cũng là bài toán bắt buộc để đảm bảo hệ thống phanh, hệ thống làm mát pin luôn hoạt động hoàn hảo, đồng thời cam kết hệ thống điều hòa có thể hạ nhiệt cabin một cách nhanh chóng.

Chưa dừng lại ở đó, các kỹ sư cũng thực hiện hàng ngàn km chạy xe trên các cung đường đầy bụi bẩn và sỏi đá nhằm kiểm tra độ kín của khoang nội thất, cũng như khả năng chống chịu của các tấm ốp kim loại và nhựa trước tình trạng đá văng.

Để bạn dễ hình dung, Skoda Peaq được xây dựng trên nền tảng MEB+ cấu hình 3 hàng ghế với không gian đủ cho 7 người ngồi. Xe sẽ có 3 tùy chọn hệ truyền động. Với những thông số ấn tượng cùng kích thước tối ưu cho gia đình, Skoda Peaq hứa hẹn sẽ là đối thủ đáng gờm cạnh tranh trực tiếp với các dòng SUV điện 3 hàng ghế cỡ lớn như Kia EV9 khi chính thức ra mắt toàn cầu vào ngày 23/6 tới.