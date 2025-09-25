Những lỗi lái xe mùa bão tưởng nhỏ nhưng có thể cướp đi mạng sống

Nhiều lái xe chủ quan hoặc xử lý sai tình huống trên đường trong mưa bão có thể dẫn đến những tai nạn đáng tiếc. Nắm bắt những sai lầm phổ biến mà người lái xe thường mắc phải khi đối phó với mưa bão, hy vọng sẽ giúp tài xế tránh các hậu quả khôn lường.

Chủ quan với tốc độ

Không ít người nghĩ rằng chỉ cần quen đường là có thể giữ tốc độ như bình thường. Thực tế, mặt đường trơn trượt do mưa, tầm nhìn hạn chế khiến quãng phanh dài hơn,… đều có thể dễ dàng dẫn đến va chạm. Vì vậy, việc giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn là nguyên tắc sống còn.

Tuyệt đối tránh lái xe với tốc độ cao, đặc biệt nguy hiểm khi phanh bất ngờ.

Trong tình huống bất ngờ, nhiều người có thói quen đạp phanh mạnh. Điều này khiến xe dễ bị trượt, mất lái, đặc biệt với xe máy hoặc ô tô không có hệ thống chống bó cứng phanh (ABS). Giải pháp tốt nhất là phanh từ từ, kết hợp ga – số hợp lý.

Vượt xe trong điều kiện tầm nhìn kém

Khi mưa lớn, gió giật sẽ khiến tầm nhìn giảm đáng kể, thế nhưng nhiều tài xế vẫn cố vượt xe khác để đi nhanh hơn. Đây là hành động cực kỳ nguy hiểm bởi khả năng quan sát hạn chế, dễ dẫn tới đối đầu hoặc va chạm từ bên hông.

Thời tiết mưa to khiến tầm nhìn gặp nhiều hạn chế.

Hơn nữa, một trong những sai lầm thường gặp là lao vào vùng ngập nước mà không kiểm tra độ sâu. Nước có thể tràn vào khoang máy, gây chết máy và hư hỏng nặng. Với xe máy, người điều khiển dễ ngã khi gặp dòng chảy xiết. Tốt nhất, nên tìm lối đi khác hoặc chờ nước rút.

Sử dụng đèn chiếu xa, thiếu kiểm tra lốp và gạt mưa

Nếu nghĩ rằng bật đèn pha chiếu xa sẽ nhìn rõ hơn thì đó là một sai lầm lớn. Thực tế, ánh sáng chiếu xa phản ngược lại qua màn mưa khiến tầm nhìn còn kém hơn và gây chói mắt cho xe đối diện. Thay vào đó, nên bật đèn cos, đèn sương mù để vừa đủ chiếu sáng, vừa an toàn.

Hãy sử dụng đèn cos hoặc đèn sương mù để giúp xe đối diện dễ nhận biết từ xa.

Trước mùa mưa bão, nhiều tài xế bỏ qua việc bảo dưỡng xe, điều này dẫn đến lốp mòn, áp suất không đúng, gạt mưa hỏng và khiến việc điều khiển xe di chuyển cực kỳ nguy hiểm. Đây là những chi tiết nhỏ nhưng lại quyết định khả năng bám đường và tầm nhìn của người lái xe.

Cố di chuyển trong tâm bão

Sai lầm nghiêm trọng nhất chính là cố lái xe trong khi bão đang hoành hành bởi gió mạnh có thể cuốn ngã xe máy, quật ngược cửa xe ô tô, cây cối hoặc biển quảng cáo có thể đổ bất ngờ. Lời khuyên duy nhất: nên hoãn hành trình, tìm nơi trú an toàn thay vì “liều mình” di chuyển.