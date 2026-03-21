Xe bán tải có bị hạn chế lưu thông vào nội đô Hà Nội từ 6 đến 21 giờ hàng ngày hay không?

Từ ngày 15-1-2026, Hà Nội bắt đầu áp dụng quy định cấm xe tải có tổng trọng tải dưới 2 tấn hoạt động trong khu vực nội đô vào khung giờ cao điểm.

CSGT khuyến cáo người dân cần xem trên giấy tờ kiểm định để xác định rõ xe bán tải của mình. Ảnh minh hoạ

So với trước đây, phạm vi nội đô đã được mở rộng đến đường Vành đai 3,5 (trước đó là Vành đai 3), trong khi khung giờ cao điểm được xác định từ 6 giờ - 9 giờ và từ 16 giờ - 19 giờ 30 phút hằng ngày.

Đối với xe tải từ 2 tấn trở lên, việc lưu thông trong nội đô còn bị siết chặt hơn khi chỉ được phép hoạt động trong khoảng thời gian từ 21 giờ - 6 giờ sáng hôm sau.

Những thay đổi này nhằm giảm tải áp lực giao thông vào giờ cao điểm. Tuy nhiên, dư luận vẫn không khỏi băn khoăn, nhất là với người sử dụng các dòng xe đặc thù như xe bán tải (pickup).

Liên quan đến các thắc mắc trên, Cục cảnh sát giao thông (CSGT, Bộ Công an) cho biết cơ quan này nhận được nhiều ý kiến của tài xế, người dân đề nghị hướng dẫn phân biệt xe ô tô con bán tải (xe pickup) và xe tải pickup. Để người dân hiểu rõ các quy định của pháp luật và đối chiếu với phương tiện của mình, Cục CSGT trao đổi một số thông tin như sau.

Căn cứ quy định của pháp luật hiện hành thì việc phân loại xe Pickup được áp dụng theo Thông tư số 53/2024/TT-BGTVT ngày 15-11-2024 của Bộ Giao thông vận tải (nay là Bộ xây dựng) quy định về phân loại phương tiện giao thông đường bộ và dấu hiệu nhận biết xe cơ giới sử dụng năng lượng sạch, năng lượng xanh, thân thiện môi trường.

Quy định về ô tô tải pickup cabin kép - Ảnh: Cục CSGT

Trong đó, đã phân loại ô tô Pickup (cabin đơn hoặc cabin kép) thành 2 loại: Ô tô con Pickup (thuộc loại ô tô chở người đến 8 chỗ ngồi không kể chỗ của người lái xe, mục 2 phụ lục I Thông tư 53); ô tô tải Pickup (thuộc loại ô tô tải thông dụng, mục 3, 4 phụ lục IV Thông tư 53).

Cơ quan quản lý chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của xe cơ giới đường bộ (Cục Đăng kiểm Việt Nam hoặc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới) căn cứ vào thông số kỹ thuật của từng loại xe cụ thể để xác định, phân loại phương tiện là xe ô tô con pickup hay ô tô tải pickup và được ghi trên Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu hoặc Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường (có hình ảnh kèm minh họa theo).

Để xác định ô tô của mình là xe ô tô con pickup hay ô tô tải pickup, chủ phương tiện căn cứ vào loại phương tiện, khối lượng toàn bộ được ghi trên Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường để xem loại phương tiện của mình là loại nào.