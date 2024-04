Ảnh thực tế mẫu xe Volkswagen Teramont Limited Edition có giá bán hơn 2,1 tỷ đồng

Hai năm trước, chiếc Volkswagen Teramont đầu tiên lăn bánh tại Việt Nam cũng là mẫu xe tiên phong mở ra phân khúc mới cho gia đình SUV của thương hiệu xe Đức. Xe đã đạt được cột mốc 2.000 xe lăn bánh đã tạo động lực cho Volkswagen Việt Nam quyết định ra mắt phiên bản Teramont Limited Edition - full options được cung cấp hàng loạt trang bị cao cấp nhất.

Về ngoại hình, phiên bản đặc biệt Volkswagen Teramont Limited Edition sẽ được trang bị bệ bước điện cao cấp có đèn LED với tên xe Teramont phát sáng, mâm xe 20 inch phối 2 màu thể thao. Xe có kích thước chiều dài x rộng x cao lần lượt là: 5.097 x 1.990 x 1.777 mm, 3 hàng ghế cùng 7 chỗ ngồi. Teramont có thể gập phẳng hoàn toàn, cho dung tích khoang hành lý lên đến 2.741 lít.

Nội thất xe sở hữu Vô lăng thể thao R-line với chất liệu bọc da Nappa cao cấp và phím bấm kiểu cảm ứng, sạc điện thoại không dây, Chức năng mở cốp rảnh tay Easy Open, Phim cách nhiệt cao cấp 3M, Bàn làm việc hàng ghế 2... Đặc biệt, Teramont Limited Edition sẽ sở hữu Hệ thống âm thanh cao cấp Dynaudio với 11 loa được bố trí quanh xe.

Hệ thống hỗ trợ người lái trên Teramont Limited Edition cũng sẽ bao gồm Hệ thống giữ phanh tự động Auto Hold, Hỗ trợ chuyển làn đường với hệ thống cảnh báo điểm mù, Camera toàn cảnh Area View 360 độ... Volkswagen Teramont được xây dựng dựa trên nền tảng MQB nổi tiếng của Tập đoàn Volkswagen thế giới, được xem như DNA của Volkswagen và đặc biệt được ưu ái là mẫu xe có kích thước lớn nhất sử dụng nền tảng này.

Ở bản đặc biệt vẫn sẽ kế thừa những tính năng và trang bị tiêu chuẩn của dòng Teramont tại Việt Nam. Nội thất được kết hợp hài hòa và tinh tế từ chất liệu da cao cấp của ghế ngồi đến các chi tiết ốp gỗ, mạ chrome sang trọng. Ghế lái với 10 hướng tùy chỉnh, Cửa sổ trời toàn cảnh Panoramic Sunroof, hệ thống đèn viền nội thất Ambient Lighting, cùng 17 hộc đựng đồ bố trí quanh xe, đảm bảo đủ không gian cho vật dụng của mọi thành viên.

Hệ thống giải trí với màn hình cảm ứng“Discover Media” 8 inch có thể điều khiển cảm ứng, điều khiển bằng cử chỉ Gesture control. Đồng hồ trung tâm Digital Cockpit Pro hiển thị đa dạng thông tin cho người lái, có thể tùy chọn 10 màu sắc vô cùng sinh động.

Volkswagen Teramont được trang bị động cơ xăng, dung tích 2.0 TSI tăng áp và phun nhiên liệu kép. Khác với những động cơ thông thường, động cơ TSI có khả năng đạt được mô men xoắn tối đa từ rất sớm và duy trì trong một khoảng thời gian dài. Mô men xoắn tối đa lớn lên đến 350 Nm bắt đầu từ vòng tua máy thấp và cho công suất cực đại 220 mã lực.

Đặc biệt với hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian biến thiên 4MOTION thế hệ thứ 5 phản ứng cực nhạy lên tới mili giây và đa dạng các chế độ lái. Kết hợp cùng với hộp số tự động 8 cấp mới nhất giúp luân chuyển và phân bổ lực kéo một cách nhanh chóng và hợp lý đến các bánh xe trong những điều kiện địa hình khác nhau.

Volkswagen Teramont được xếp hạng An Toàn 5 sao bởi Cục Quản Lý An Toàn Giao Thông Mỹ. Thân xe có độ cứng cao nhằm đảm bảo an toàn cho hành khách bên trong. Đồng thời, Volkswagen Teramont được trang bị đầy đủ các công nghệ an toàn cốt lõi hỗ trợ người lái như:

Phanh đĩa thông gió 4 bánh, Hệ thống cân bằng điện tử ESC (Electronic Stability Control), Hệ thống kiểm soát cự ly đỗ xe PDC (Park Distance Control), Hệ thống 6 túi khí với bộ căng đai khẩn cấp, Hệ thống chống trượt khi tăng tốc ASR (Anti-Slip regulation), Hệ thống khóa vi sai điện tử EDL (Electronic differential lock)

Ngoài ra, còn có thêm hệ thống kiểm soát lực kéo EDTC (Engine drag torque control), Hệ thống hỗ trợ phanh gấp BA (Hydrolic Brake Assist), Hệ thống kiểm soát hành trình CCS (Cruise Control System), Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc HSA (Hill start assist), Hệ thống hỗ trợ xuống dốc HDC (Hill descent control), Chức năng phanh hỗ trợ đỗ xe (Manoeuver braking function).

Volkswagen Teramont Limited Edition trang bị full options với hàng loạt trang bị cao cấp nhất vừa ra mắt tại Việt Nam với giá từ 2,138 tỷ đồng

