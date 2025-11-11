VinFast VF 6 Plus "bản Mỹ" được đại lý chào bán, giới hạn 1.000 xe

Nhiều đại lý VinFast trên toàn quốc vừa đồng loạt giới thiệu mẫu VF 6 Plus Limited – phiên bản đặc biệt được sản xuất theo tiêu chuẩn Mỹ, giới hạn chỉ 1.000 xe dành riêng cho thị trường Việt Nam.

VinFast VF 6 Plus Limited mở bán giới hạn 1000 xe tại Việt Nam

Đáng chú ý, dù được bổ sung nhiều trang bị mới, giá bán của VF 6 Plus Limited vẫn giữ nguyên ở mức 749 triệu đồng, chưa bao gồm ưu đãi. Sau các chính sách hỗ trợ từ hãng và đại lý, giá thực tế có thể còn khoảng 719 triệu đồng.

VinFast VF 6 Plus Limited được phát triển từ bản VF 6 Plus hiện hành, nhưng tinh chỉnh lại một số chi tiết để đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu sang thị trường Bắc Mỹ.

VinFast VF 6 Plus Limited có nhiều trang bị hơn so với bản thường

Dễ nhận thấy nhất là cụm đèn phản quang gắn bên hông – chi tiết bắt buộc trên xe bán tại Mỹ, với màu vàng hổ phách ở phía trước và đỏ ở phía sau. Ngoài ra, xe còn bổ sung hốc gió trung tâm có khả năng đóng/mở chủ động, giúp tối ưu hiệu suất vận hành trong điều kiện thời tiết lạnh, cùng bộ lốp 4 mùa thay cho loại lốp mùa hè của bản tiêu chuẩn.

Tổng thể thiết kế vẫn giữ nguyên phong cách đặc trưng của VF 6 Plus với đèn pha LED, dải định vị hình cánh chim, la-zăng hợp kim 19 inch, gương chiếu hậu chỉnh/gập điện, cùng đèn và gạt mưa tự động.

Nội thất VinFast VF 6 Plus Limited cũng nhiều tiện nghi hơn bản thường

Khoang lái của VinFast VF 6 Plus Limited được tinh chỉnh theo hướng tiện nghi hơn. Xe được nâng cấp hệ thống âm thanh từ 6 lên 8 loa, ghế lái có sưởi, ghế phụ chỉnh điện 6 hướng (thay vì chỉnh cơ), và đặc biệt là túi khí trung tâm hàng ghế trước – trang bị an toàn hiếm thấy trong phân khúc.

Một điểm nhấn khác là trần kính toàn cảnh (panoramic) tương tự trên VF 7 Plus và VF 9 Plus, đi kèm tấm che nắng tháo rời thủ công, mang lại không gian thoáng đãng, hiện đại.

Các tiện nghi quen thuộc vẫn được giữ nguyên: màn hình trung tâm 12,9 inch hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto không dây, điều hòa tự động 2 vùng, màn hình HUD, ghế lái chỉnh điện 8 hướng, phanh tay điện tử với Auto Hold và bảng nút chuyển số điện tử.

VF 6 Plus Limited được bổ sung cảnh báo thắt dây an toàn cho cả 5 ghế, cùng 4 cảm biến phía trước và 2 cảm biến bên hông phía sau giúp tăng khả năng quan sát. Bên cạnh đó, xe vẫn sở hữu 8 túi khí, camera 360 độ, và gói công nghệ hỗ trợ lái nâng cao (ADAS) với các tính năng như kiểm soát hành trình thích ứng, phanh khẩn cấp tự động trước/sau, hỗ trợ giữ làn đường và cảnh báo điểm mù.

VF 6 Plus Limited trang bị mô-tơ điện đặt cầu trước, sản sinh 201 mã lực và 310 Nm mô-men xoắn, đi kèm pin LFP dung lượng 59,6 kWh, cho tầm hoạt động tối đa khoảng 460 km theo chuẩn NEDC.

VinFast VF 6 Plus Limited sử dụng chuẩn sạc CCS1 thay vì CCS2 như trên bản thông thường

Do sản xuất theo tiêu chuẩn Mỹ, xe sử dụng chuẩn sạc CCS1 thay vì CCS2 như trên bản thông thường. Bộ sạc AC công suất 11 kW được trang bị tiêu chuẩn, giúp rút ngắn thời gian nạp pin tại nhà. Để tương thích với hệ thống trạm sạc hiện có của VinFast tại Việt Nam, hãng tặng kèm bộ chuyển đổi giúp người dùng dễ dàng kết nối với hạ tầng CCS2.

Việc ra mắt VF 6 Plus Limited cho thấy VinFast đang linh hoạt tận dụng dây chuyền sản xuất tiêu chuẩn xuất khẩu, đồng thời mang lại cho khách hàng trong nước cơ hội sở hữu mẫu xe “chuẩn Mỹ” với mức giá không thay đổi.

VinFast VF 6 Plus Limited

Với số lượng giới hạn 1.000 xe, VinFast VF 6 Plus Limited hứa hẹn trở thành lựa chọn đáng chú ý cho những người yêu thích sự khác biệt và muốn trải nghiệm tiêu chuẩn chất lượng toàn cầu ngay tại Việt Nam.

Ảnh: Đại lý