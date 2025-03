Cận cảnh New Mazda CX-8 đẹp sang, giá từ 969 triệu đồng

Mazda áp dụng triết lý thiết kế "Vẻ đẹp lay động mọi giác quan – Artful Design" để tạo ra những sản phẩm tinh tế, làm rung động trái tim qua tay nghề của các nghệ nhân Takumi Nhật Bản. Triết lý này cũng được áp dụng triệt để trên New Mazda CX-8, một mẫu SUV thế hệ mới với màu sắc cao cấp như Đỏ pha lê Soul Red Crystal và Vàng ánh kim Platinum Quartz M.

Với kích thước lớn và thiết kế thanh thoát, CX-8 nổi bật sự tinh giản hiện đại. Ngoại thất xe có mảng hình khối tinh giản, đèn LED Projector mới, lưới tản nhiệt kết nối liền mạch với đèn trước, tạo sự đồng nhất và thể thao. Cản sau thể thao, ống xả lấy cảm hứng từ đèn hậu Signature LED. Xe trang bị bộ mâm Goshintai 19 inch, kính chắn gió chống tia UV và kính cường lực cách âm, cách nhiệt, mang lại trải nghiệm lái thoải mái.

Mazda thiết kế không gian nội thất của New CX-8 dựa trên triết lý "Con người là trung tâm – Human Centric", kết hợp giữa kỹ thuật và chất liệu thủ công Nhật Bản. Nội thất nổi bật với ốp vân tổ ong, họa tiết chrome sáng bóng và da Nappa màu nâu đỏ sang trọng, cùng với những đường chỉ may thủ công tỉ mỉ của nghệ nhân Takumi.

Không gian được tối ưu ánh sáng tự nhiên, tạo cảm giác hài hòa. Các tiện nghi như màn hình HUD, kết nối Apple CarPlay/Android Auto, 10 loa Bose, điều hòa 3 vùng, sưởi ghế, cốp điện và cửa sổ trời mang đến trải nghiệm tiện nghi.

New CX-8 là SUV rộng rãi nhất của Mazda, với 3 hàng ghế và 7 chỗ ngồi. Ghế ngồi công thái học giúp tối đa sự thoải mái, và hàng ghế thứ 3 gập phẳng 5:5, mở rộng khoang hành lý lên đến 742 lít, lý tưởng cho những chuyến du lịch gia đình.

Hệ thống SkyActiv-Vehicle Dynamics và G-Vectoring Control giúp New Mazda CX-8 duy trì sự êm ái, đặc biệt khi ôm cua và thoát cua, mang đến sự kiểm soát tối ưu. Trong khi đó, sức mạnh xe đến từ khối động cơ SKYACTIV-G 2.5L, công suất 188 mã lực, mô-men xoắn 252 Nm, kết hợp hộp số tự động 6 cấp, giúp vận hành mượt mà, tiết kiệm nhiên liệu và giảm khí thải. Bên cạnh đó, công nghệ i-Activ AWD giúp CX-8 mang lại trải nghiệm lái đầy hứng khởi, vượt trội hơn các đối thủ trong phân khúc SUV 7 chỗ.

New Mazda CX-8 được trang bị đầy đủ công nghệ an toàn tiêu chuẩn như 6 túi khí, ABS, EBD, BA, DSC, TCS, HLA, camera 360°, và TPMS. Xe còn có gói an toàn i-Activsense cao cấp, bao gồm cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, cảnh báo lệch làn, hỗ trợ giữ làn, và hỗ trợ phanh thông minh SBS, SCBS-F, SCBS-R.

Đặc biệt, gói i-Activsense của CX-8 còn bổ sung đèn trước thích ứng thông minh ALH với 20 phân vùng sáng, giúp cải thiện khả năng quan sát và giảm chói mắt. Hệ thống hỗ trợ lái trên cao tốc và kẹt xe CTS hỗ trợ duy trì khoảng cách và giữ xe trong làn đường, giúp giảm mệt mỏi khi lái xe dài hoặc trong điều kiện tắc nghẽn.

Hiện tại New Mazda CX-8 2025 được phân phối tại Việt Nam với 3 phiên bản: Luxury (969 triệu đồng), Premium (1.049 triệu đồng) và Signature AWD (1.149 triệu đồng). Mẫu SUV này có khả năng cạnh tranh rất mạnh với các đối thủ như Hyundai SantaFe, Nissan Terra, và Honda CRV.