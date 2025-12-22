Xe điện có thực sự dễ bốc cháy hơn xe chạy xăng?

Một video ghi lại cảnh xe điện bốc cháy có thể thu hút hàng triệu lượt xem chỉ trong vài giờ, dẫn đến nhiều người cho rằng xe điện tiềm ẩn nhiều rủi ro hơn so với xe chạy bằng xăng. Tuy nhiên, dữ liệu thực tế lại cho thấy một bức tranh hoàn toàn khác.

Theo thống kê tại Hoa Kỳ, các vụ cháy xe chủ yếu xảy ra ở những phương tiện sử dụng động cơ đốt trong. Dữ liệu do các cơ quan an toàn giao thông Hoa Kỳ tổng hợp và được Hiệp hội Phòng cháy chữa cháy Quốc gia (NFPA) trích dẫn cho thấy, trung bình cứ 2 đến 3 phút lại có một vụ cháy xe xảy ra, tương đương với hàng trăm nghìn vụ mỗi năm, chủ yếu liên quan đến xe chạy bằng xăng hoặc dầu diesel.

Thông tin trên trang interestingengineering.com, phân tích dữ liệu bán hàng tại Mỹ và báo cáo về các vụ cháy cho thấy, trong số 100.000 xe điện bán ra, chỉ có khoảng 25 vụ cháy, trong khi con số này ở xe chạy xăng lên tới 1.500 vụ. Tương tự, tại châu Âu, Cơ quan Ứng phó Khẩn cấp Dân sự Thụy Điển cho biết, trong năm 2022, chỉ có 23 vụ cháy xảy ra trong số khoảng 611.000 xe điện, tỷ lệ cháy chỉ là 0,004%. Trong khi đó, 3.400 vụ cháy đã xảy ra trong số 4,4 triệu xe chạy xăng và dầu diesel, tương ứng với tỷ lệ 0,08%. Điều này cho thấy, xe chạy bằng động cơ đốt trong có nguy cơ bốc cháy cao gấp khoảng 20 lần so với xe điện.

EV FireSafe, một tổ chức tại Úc, cũng cho biết nguy cơ cháy xe điện chỉ khoảng 0,001 - 0,002%, so với 0,1% đối với xe chạy xăng và dầu diesel. Theo số liệu từ Cục Phòng cháy chữa cháy Nhà nước Ba Lan, từ năm 2020 đến 2025, trong tổng số 51.142 vụ cháy xe, chỉ có 87 vụ liên quan đến xe điện.

Vậy tại sao những định kiến về xe điện vẫn tồn tại? Nguyên nhân chủ yếu nằm ở sự thiếu nhận thức và hiểu lầm. Cháy xe chạy xăng đã trở thành chuyện thường gặp, trong khi các vụ cháy xe điện vẫn hiếm hoi, tạo cảm giác đặc biệt. Một vụ cháy xe điện có thể thu hút sự chú ý hơn hàng nghìn vụ cháy xe chạy bằng động cơ đốt trong.

Ngoài ra, các vụ cháy liên quan đến pin lithium-ion có những đặc điểm khác biệt, như khả năng cháy lâu hơn và có thể bùng phát trở lại sau khi đã được dập tắt. Điều này góp phần hình thành quan niệm rằng xe điện không an toàn.

Hầu hết các vụ cháy xe điện xảy ra do hư hỏng hệ thống pin, thường là do va chạm mạnh hoặc sự cố trong cơ sở hạ tầng sạc. Ngược lại, các vụ cháy xe chạy xăng chủ yếu liên quan đến rò rỉ nhiên liệu, bình xăng bị vỡ hoặc động cơ quá nóng.

Tóm lại, mặc dù xe điện không hoàn toàn chống cháy, nhưng dữ liệu hiện đại không ủng hộ quan niệm rằng chúng dễ bắt lửa hơn xe chạy xăng. Các số liệu này chứng minh, xe chạy bằng động cơ đốt trong có nguy cơ cháy cao hơn nhiều lần so với xe điện.