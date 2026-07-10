VAMA phát đi thông báo mới về túi khí Takata

Hiệp hội Các nhà sản xuất Ô tô Việt Nam (VAMA) cho biết vẫn còn nhiều xe thuộc diện triệu hồi túi khí Takata chưa được đưa đến đại lý để kiểm tra và thay thế, dù chương trình đã được triển khai trong nhiều năm. Ngoài ra, VAMA đã tiếp tục phát đi khuyến nghị đến người sử dụng ô tô về chương trình triệu hồi thay thế cụm bơm túi khí Takata.

Theo VAMA, dù các hãng xe thành viên đã nhiều lần liên hệ khách hàng và phối hợp với các cơ quan chức năng để phổ biến thông tin, vẫn còn không ít phương tiện thuộc diện ảnh hưởng chưa được kiểm tra và khắc phục.

Một số cụm bơm khí có nguy cơ bị hơi ẩm xâm nhập sau thời gian dài sử dụng.

Cụm bơm túi khí (inflator) do Takata sản xuất từng được sử dụng trên nhiều mẫu xe của các hãng ô tô trên thế giới. Theo VAMA, một số cụm bơm khí có nguy cơ bị hơi ẩm xâm nhập sau thời gian dài sử dụng. Trong trường hợp xảy ra va chạm khiến túi khí kích hoạt, áp suất bên trong cụm bơm có thể tăng bất thường, dẫn đến nứt vỡ.

Khi hiện tượng này xảy ra, các mảnh kim loại từ bên trong cụm bơm có thể xuyên qua túi khí với tốc độ cao, gây nguy hiểm cho người ngồi trên xe. Đây là một trong những đợt triệu hồi ô tô có quy mô lớn nhất trong lịch sử ngành công nghiệp ô tô toàn cầu.

VAMA cho biết nhiều phương tiện thuộc diện triệu hồi vẫn đang lưu hành nhưng chủ xe chưa đưa xe đến đại lý để kiểm tra. Nguyên nhân có thể do xe đã qua nhiều đời chủ, chủ sở hữu chưa nhận được thông báo hoặc chưa nhận thức đầy đủ về mức độ rủi ro.

Theo hiệp hội, lỗi của cụm bơm túi khí không thể phát hiện bằng quan sát thông thường. Xe vẫn có thể vận hành bình thường trong quá trình sử dụng hằng ngày và chỉ có thể xác định có thuộc diện triệu hồi hay không thông qua kiểm tra số VIN hoặc dữ liệu kỹ thuật của nhà sản xuất.

Trên thế giới đã ghi nhận nhiều trường hợp chấn thương nghiêm trọng, thậm chí tử vong, liên quan đến lỗi cụm bơm túi khí Takata. Vì vậy, nhiều hãng xe đã triển khai chương trình triệu hồi tại nhiều quốc gia nhằm thay thế linh kiện bị ảnh hưởng.

Tại Việt Nam, các hãng xe thành viên VAMA hiện vẫn duy trì chương trình triệu hồi kiểm tra và thay thế cụm bơm túi khí Takata hoàn toàn miễn phí. Chủ xe không phải thanh toán chi phí kiểm tra, thay thế linh kiện hoặc các hạng mục liên quan trong quá trình sửa chữa.

VAMA cho biết hệ thống đại lý ủy quyền trên toàn quốc đã chuẩn bị đầy đủ phụ tùng, thiết bị và quy trình để thực hiện việc thay thế. Hiệp hội khuyến nghị những chủ xe đã sử dụng phương tiện nhiều năm hoặc mua xe cũ nên chủ động kiểm tra số VIN tại đại lý chính hãng để xác định xe có thuộc diện triệu hồi hay không.

Theo VAMA, việc kiểm tra và thay thế sớm là giải pháp nhằm loại bỏ nguy cơ mất an toàn tiềm ẩn từ cụm bơm túi khí Takata, đồng thời góp phần đảm bảo an toàn cho người sử dụng phương tiện khi xảy ra va chạm.