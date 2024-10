Ưu đãi liên tiếp nhưng KIA Soluto vẫn "đội sổ"

Hiện tại, KIA Soluto được phân phối tại thị trường Việt Nam với 4 phiên bản kèm mức giá dao động từ 386 - 462 triệu đồng. Tuy nhiên trên thực tế thì các đại lý liên tục đưa ra mức khuyến mãi giảm giá cho mẫu xe này.

Đơn cử, ở thời điểm đầu tháng 10 này phiên bản thấp nhất là Soluto MT có giá bán tại đại lý chỉ 369 triệu đồng, tức là rẻ hơn 17 triệu đồng so với mức giá niêm yết chính hãng. Ngoài ra, do là xe lắp ráp trong nước, KIA Soluto còn được giảm 50% phí trước bạ theo Nghị định 109/2024/NĐ-CP. Do đó giá lăn bánh cao nhất của KIA Soluto MT chỉ khoảng 403 triệu đồng.

Không chỉ ở hiện tại, mà từ đầu năm 2024 Soluto vẫn luôn nằm trong danh sách các mẫu xe được đại lý khuyến mãi, hoặc hãng hỗ trợ 50% phí trước bạ. Tuy nhiên các chính sách kích cầu cũng không thực sự mang lại hiệu quả khi doanh số KIA Soluto luôn ở mức "đội sổ" trong phân khúc sedan và thậm chí lọt top xe có doanh số thấp nhất trên thị trường.

Với mức bán ra chỉ vài chục chiếc một tháng thì có lẽ Soluto cần nhiều chiến lược hơn là giảm giá. Một sự thay đổi hoàn toàn về thiết kế, hoặc tăng cường về trang bị sẽ khiến mẫu xe hấp dẫn hơn trong mắt người sử dụng.

Hiện tại, KIA Soluto được trang bị động cơ xăng Kappa 1.4L, 4 xi-lanh thẳng hàng, với công suất tối đa 94 mã lực tại 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 132Nm tại 4.000 vòng/phút. Động cơ này kết hợp với hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động 4 cấp.

Nội thất của KIA Soluto được thiết kế đơn giản và thực dụng. Cửa gió điều hòa hai bên có hình dáng tròn, tạo điểm nhấn. Tất cả các phiên bản đều trang bị ghế bọc da, hàng ghế sau có tựa tay trung tâm và ba vị trí tựa đầu có thể điều chỉnh độ cao. Độ ngả lưng của ghế có thể điều chỉnh lên đến 99 độ.

KIA Soluto sử dụng chìa khóa khởi động thông thường, đồng hồ hiển thị kết hợp giữa dạng analog và màn hình điện tử nhỏ. Vô lăng 3 chấu mang thiết kế thể thao và tích hợp các nút bấm điều khiển. Hệ thống giải trí gồm màn hình cảm ứng 7 inch, hỗ trợ kết nối Android Auto và Apple CarPlay, cùng với hệ thống âm thanh 6 loa.

