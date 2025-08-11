Kia Soluto xe sedan phân khúc B có đáng để sở hữu?

KIA Soluto là mẫu xe thuộc phân khúc B-Sedan, sở hữu thiết kế thông minh và trẻ trung, mang đến sự kết hợp hài hòa giữa vẻ ngoài năng động và không gian nội thất rộng rãi, tiện nghi. Đây là sự lựa chọn tối ưu cho những khách hàng yêu thích kết nối những giá trị thực, phục vụ nhu cầu cá nhân, gia đình trẻ và cả kinh doanh dịch vụ vận chuyển hành khách hiệu quả.

Về ngoại thất, KIA Soluto thu hút mọi ánh nhìn với thiết kế trẻ trung, năng động, kết hợp giữa những đường nét cong mềm mại và các đường thẳng tối giản, tạo nên cảm giác hài hòa và thú vị. Điểm nổi bật của là có mặt trước xe nổi bật với lưới tản nhiệt mũi hổ đặc trưng của KIA. Phần đèn pha Halogen viền mạ Chrome sắc sảo và đèn LED chạy ban ngày.

Trong khi đó, đèn sương mù phía trước tạo điểm nhấn rõ nét. Tay nắm cửa mạ Chrome sang trọng, kết hợp với mâm xe 14 inch thể thao. KIA hiện cung cấp 4 phiên bản Soluto mới tại Việt Nam, với phiên bản Soluto AT Deluxe là lựa chọn hợp lý nhất. Phiên bản này trang bị nhiều tiện nghi hiện đại như đèn LED chạy ban ngày.

Về nội thất, KIA Soluto được thiết kế thông minh và tối ưu, mang đến không gian rộng rãi cùng với các tính năng tiện nghi. Điển hình như: Tay lái bọc da tích hợp nút điều khiển giúp người lái thao tác nhanh chóng và dễ dàng, đảm bảo an toàn; Màn hình AVN 7 inch tích hợp GPS giúp việc di chuyển trở nên dễ dàng và nhanh chóng.

Vô-lăng bọc da, màn hình 7 inch tương thích Apple CarPlay và Android Auto, ghế da, cảm biến đỗ xe và camera lùi. Xe còn có hệ thống âm thanh vòm 6 loa cho âm thanh sống động, tạo cảm hứng cho hành khách trong những chuyến đi dài. Khoang hành lý rộng rãi với dung tích lên đến 475L, thuận tiện cho các chuyến hành trình.

Đối với phiên bản KIA Soluto 2024 hiện nay, xe có các ưu điểm nổi bật như: Hệ thống điều khiển cải tiến, các nút bấm và núm xoay đều được gắn nhãn rõ ràng, giúp tài xế thao tác dễ dàng; Tương thích với Apple CarPlay và Android Auto, cho phép kết nối và sử dụng các ứng dụng từ điện thoại thông minh khi lái xe; Hệ thống treo của Soluto giúp giảm thiểu tiếng ồn từ bề mặt đường, tạo cảm giác êm ái khi di chuyển.

KIA Soluto trang bị khối động cơ Kappa, dung tích 1.4L thế hệ mới, cho công suất cực đại 94 mã lực và mô-men xoắn cực đại 132 Nm. Kết hợp với hai lựa chọn hộp số: Hộp số tự động 4 cấp giúp chuyển số mượt mà và tiết kiệm nhiên liệu; hoặc hộp số sàn 5 cấp mang lại cảm giác lái mượt mà ở nhiều dải tốc độ.

Khối động cơ này tiết kiệm xăng khá tốt, với mức tiêu thụ trung bình 7L/100km ở đường trong đô thị, và 4,76L/100km ở đường ngoài đô thị. Về tính năng an toàn, KIA Soluto được nhà sản xuất xe Hàn Quốc thiết kế chú trọng vào yếu tố an toàn, được trang bị các tính năng hỗ trợ người lái như: Hệ thống khung gầm sử dụng thép cường lực cao, giúp tăng cường sự bảo vệ cho hành khách; Hai túi khí trước giảm thiểu chấn thương khi có va chạm; Hệ thống phanh đĩa 4 bánh và phanh chống bó cứng ABS; Cảm biến hỗ trợ đỗ xe và camera lùi giúp di chuyển trong không gian chật hẹp; Hệ thống cân bằng điện tử ESP và tự động khóa cửa khi vận hành.

Tuy nhiên, là dòng xe sedan cỡ nhỏ, KIA Solotu không tránh khỏi những hạn chế. Điển hình là phần mái xe thiết kế thấp có thể khiến người sử dụng cảm thấy hơi chật chội khi ra vào xe.

Mức giá của Soluto AT Deluxe không chênh lệch nhiều so với phiên bản số sàn. Nếu bạn cần thêm tính năng cao cấp như cốp sau mở điện, Cruise Control, chìa khóa thông minh và hệ thống cân bằng điện tử, Soluto AT Luxury là lựa chọn lý tưởng. Với những tính năng vượt trội và mức giá hợp lý, KIA Soluto là một lựa chọn đáng cân nhắc cho những ai tìm kiếm một chiếc sedan nhỏ gọn, tiết kiệm nhiên liệu và đầy đủ tiện nghi.

Bảng giá niêm yết tất cả các phiên bản của dòng xe Kia Soluto tại Việt Nam: