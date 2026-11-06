Trái đắng của huyền thoại bóng rổ vung tiền mua ba chiếc Rolls-Royce

Thời còn thi đấu đỉnh cao cho đội Los Angeles Lakers, huyền thoại bóng rổ Mỹ không chỉ nổi tiếng với thể hình đồ sộ và khối tài sản khổng lồ, mà còn bởi những quyết định vung tiền ngẫu hứng. Quãng những năm 2000-2002, một lần tạt vào showroom ôtô với trang phục quần thun, dép kẹp, O'Neal đã mua ba chiếc xe siêu sang để chứng minh năng lực tài chính.

Hôm đó, ông cùng huyền thoại quyền anh Mike Tyson ghé vào showroom để giết thời gian. Khi O'Neal cất tiếng hỏi giá, người bán hàng đã đánh giá thấp vị khách ăn mặc xuề xòa. Người này gọi ông bằng giọng bề trên và nghi ngờ khả năng chi trả. Cảm thấy bị xúc phạm, O'Neal không thèm tranh cãi mà tìm gặp trực tiếp quản lý showroom, chốt đơn ba chiếc Rolls-Royce Phantom trang bị động cơ V12 ngay tại chỗ.

Một trong ba chiếc Rolls-Royce Phantom được O'Neal mua năm nào hiện được bán đấu giá trên sàn trực tuyến. Ảnh: Bring a Trailer

Trái đắng sau quyết định ngẫu hứng

Theo trang Autoevolution, trước khi nhận xe, O'Neal đưa ra yêu cầu kỹ thuật nghiêm ngặt: đại lý phải lùi ghế lái về phía sau xa nhất có thể. Do các dòng xe sang tiêu chuẩn hiếm khi được thiết kế cho vóc dáng khổng lồ cao 2,16 m, ông thường phải can thiệp phần cơ khí - chẳng hạn từng nới rộng chiếc Chevrolet Corvette để ngồi vừa sau vô-lăng.

Tuy nhiên, dù đã đẩy hết hành trình ghế ra sát hàng sau, khoang lái của Rolls-Royce Phantom vẫn quá chật chội so với chiều cao và đôi chân dài của O'Neal. Kết quả là dàn xe đắt đỏ nhanh chóng trở thành món đồ trưng bày trong gara vì ông hiếm khi cầm lái.

Sau này, O'Neal thừa nhận đây là một trong những quyết định tài chính ngốc nghếch nhất đời mình. Điều cay đắng hơn là người bán hàng trịch thượng kia vẫn nhận được khoản tiền hoa hồng khổng lồ từ thương vụ bán ba chiếc xe siêu sang.

Bộ sưu tập xe dị biệt

Dù vấp phải sai lầm tốn kém, bộ sưu tập xe của O'Neal vẫn thuộc hàng độc đáo nhất giới giải trí. Sau đó, ông lần lượt bán lại cả ba chiếc Phantom - trong đó một chiếc được tặng cho đồng đội cũ LeBron James, và một chiếc khác gần đây xuất hiện trên sàn đấu giá Bring a Trailer.

Huyền thoại NBA vẫn tiếp tục đổ tiền vào những dự án độ xe độc lạ, từ chiếc thuyền máy mang kiểu dáng Chevrolet Impala cho đến mẫu xe điện cứu hộ kỳ dị từng khiến giới chơi xe ngỡ ngàng.

Bên cạnh những lần vung tiền phô trương, O'Neal đôi khi cũng dành tình cảm sâu sắc cho các dự án xe cộ. Gần đây, ông thu hút sự chú ý khi phục chế tỉ mỉ chiếc Toyota Land Cruiser để tri ân người đồng đội quá cố Kobe Bryant.