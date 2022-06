Toyota Veloz Cross đạt chứng nhận 5 sao ASEAN NCAP

Toyota Veloz và mẫu xe "anh em" Toyota Avanza vừa đạt chứng nhận an toàn 5 sao của ASEAN NCAP sau những bài kiểm tra va chạm nghiêm ngặt. Điều này có lẽ sẽ gây bất ngờ cho nhiều người mê xe tại Việt Nam vốn dùng cách "ấn tay vào thân xe" để đánh giá độ an toàn. Bất chấp những lo ngại về xuất xứ hay mức giá, Toyota Veloz và Avanza đã vượt qua tất cả các bài kiểm tra an toàn và va chạm của Chương trình Đánh giá Xe Mới cho Đông Nam Á (ASEAN NCAP) ở mức 5 sao xuất sắc.

Chiếc MPV nhận được 34,88 điểm về an toàn cho người lớn ngồi trên xe, 17,17 điểm cho trẻ em, 16,03 điểm cho trang bị hỗ trợ an toàn và 11,92 điểm cho việc bảo vệ an toàn những người lái xe mô tô khác. Tổng điểm của Toyota Veloz là 79,99 điểm đạt 5 sao ASEAN NCAP.

Mẫu xe Toyota Veloz/Avanza tham gia ASEAN NCAP có nguồn gốc từ Indonesia. Trang bị an toàn tiêu chuẩn trên xe thử nghiệm bao gồm chống bó cứng phanh ABS, cân bằng điện tử ESC và tính năng nhắc nhở thắt dây an toàn. Các tính năng an toàn tùy chọn đáng chú ý bao gồm phanh khẩn cấp tự động AEB và hệ thống cảnh báo chệch làn đường.

Tổng thư ký ASEAN NCAP, Tiến sĩ Khairil Anwar Abu Kassim nói rằng, xét về mức độ phổ biến của phân khúc này ở Đông Nam Á, thì việc một chiếc MPV có khả năng đảm bảo an toàn cho người là vô cùng quan trọng

“MPV là một trong những phương tiện giao thông phổ biến nhất ở khu vực ASEAN. Mẫu xe này mang lại sự tiện lợi cho người sở hữu vì có thể chở nhiều hành khách hơn. Nguyên nhân là do các gia đình truyền thống Đông Nam Á thường có quy mô vừa và lớn, và người lái ngoài vợ/chồng và con cái, luôn muốn chở thêm các thành viên khác như ông bà”.

“Vì vậy, chúng tôi mừng rằng Toyota đã trang bị cho chiếc MPV mới của mình những công nghệ an toàn thiết yếu, giúp đảm bảo cho cả người ngồi trong xe lẫn những người tham gia giao thông khác.” Toyota Veloz Cross 2022 mang thiết kế mới lạ, đầy hấp dẫn. Nội thất Veloz Cross 2022 được trang bị nhiều “đồ chơi” tốt nhất trong phân khúc, trong đó đáng chú ý nhất Phanh tay điện tử, sạc điện thoại không dây, đèn LED trang trí nội thất, màn hình cảm ứng 9 inch giải trí cỡ lớn, màn hình giải trí cho hàng ghế sau. Ghế ngồi bọc Da.

Veloz Cross 2022 ở phiên bản cao cấp trở thành mẫu xe được trang bị tốt nhất trong phân khúc với gói an toàn TSS bao gồm Cảnh báo điểm mù trên gương BSM, Cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau RCTA, hỗ trợ giữ làn đường. Trang bị 6 túi khí. Tuy nhiên, Toyota Avanza Premio không được trang bị gói an toàn và hỗ trợ lái Toyota Safety Sense như trên Veloz Cross.

Về động cơ và hệ truyền động, Toyota Veloz Cross 2022 và Avanza Premio 2022 đều sử dụng động cơ Xăng 4 ỹ lanh, dung tích 1.5L hút khí tự nhiên. Đi kèm hộp số tự động biến thiên vô cấp (CVT) và số sàn (MT) tùy phiên bản và hệ dẫn động cầu trước (FWD).

Sở hữu thiết kế hấp dẫn, nhiều trang bị, Toyota Veloz Cross 2022 đã nhanh chóng nhận được sự quan tâm của người tiêu dùng Việt khi có nhu cầu mua MPV 7 chỗ cỡ nhỏ. Tuy nhiên, tương tự như các mẫu xe nhập khẩu trước đó, Toyota Veloz Cross 2022 đã nhanh chóng bị bán kiểu “bia kèm lạc” ở đại lý với mức chênh từ 30 – 50 triệu đồng (tùy phiên bản).

Trong đó phiên bản Veloz Cross Top cao cấp nhất được bán “bia kèm lạc” và người mua phải chi khoảng 50 triệu đồng vào gói phụ kiện để có suất nhận xe sớm nếu không muốn chờ đợi nhiều tháng trời. Mức chênh lệch của Toyota Veloz Cross 2022 khác nhau tùy thuộc vào đại lý.

Bộ đôi MPV Veloz Cross và Avanza Premio đã ra mắt thị trường Việt từ cuối tháng 3/2022 với giá bán từ 548-688 triệu đồng. Cả hai mẫu xe Veloz Cross và Avanza Premio đều được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia.

Nguồn: http://danviet.vn/toyota-veloz-cross-dat-chung-nhan-5-sao-asean-ncap-50202225665725859.htm