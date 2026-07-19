Toyota trình làng mẫu xe hiệu suất cao Aqua GR mới

Toyota vừa bổ sung phiên bản thể thao GR Sport vào danh mục sản phẩm của mẫu xe hatchback hybrid Aqua tại thị trường Nhật Bản. Được biết đến là "người anh em" cùng nền tảng với Yaris nhưng có kích thước nhỉnh hơn một chút và sở hữu thiết kế đầu xe mang hơi hướng của dòng Prius mới, Aqua thế hệ đầu tiên từng được người tiêu dùng Mỹ biết đến dưới tên gọi Prius C.

Ở phiên bản Aqua GR Sport 2026 mới, điểm nhấn lớn nhất nằm ở bộ bodykit thể thao giúp hạ thấp trọng tâm xe và mang lại diện mạo dữ dằn hơn. Phần đầu xe được tái thiết kế với các hốc gió cản trước góc cạnh và các tấm ốp khí động học. Chạy dọc thân xe là ốp sườn màu đen và bộ mâm hợp kim 17 inch, kết hợp cùng cùm phanh màu đỏ nổi bật có logo GR.

Toyota vừa bổ sung phiên bản thể thao GR Sport vào danh mục sản phẩm.

Phía sau, cản hậu duy trì phong cách của phiên bản tiền nhiệm với các hốc lưới tổ ong trang trí quanh bộ khuếch tán, bổ sung thêm một tấm ốp màu đen nối liền cụm đèn hậu. Dù mang logo GR thể thao, cụm ống xả của xe vẫn được thiết kế ẩn kín đáo dưới gầm.

Bên trong cabin, phiên bản thể thao này được trang bị ghế ngồi mới với phần đệm hông dày dặn hơn, bọc da tổng hợp kết hợp chất liệu Air Nubuck. Các nhà thiết kế của Toyota cũng bổ sung các chi tiết trang trí màu xám nòng súng, logo GR xuất hiện trên vô-lăng, chìa khóa thông minh và bộ bàn đạp bằng nhôm.

Khách hàng muốn nâng cấp thêm các vây khí động học ở chắn bùn, tấm che mưa cửa sổ, ốp biển số carbon hay thảm sàn logo GR có thể lựa chọn từ danh mục phụ kiện GR Parts.

Các nhà thiết kế của Toyota cũng bổ sung các chi tiết trang trí màu xám nòng súng.

Đúng với truyền thống của dòng GR Sport, mẫu hatchback này nhận được những nâng cấp đáng giá về mặt cảm giác lái. Hệ thống khung gầm được bổ sung các thanh gia cường dưới sàn để tăng độ cứng vững, kết hợp cùng hệ thống treo và hệ thống lái được tinh chỉnh lại giúp xe vận hành sắc sảo hơn.

Tuy nhiên, sức mạnh của xe không thay đổi khi vẫn duy trì khối động cơ hybrid 1.5L tự sạc truyền thống, cho công suất 114 mã lực. Khác với các phiên bản Aqua tiêu chuẩn có tùy chọn dẫn động 4 bánh (E-Four), bản GR Sport chỉ cấu hình dẫn động cầu trước.

Bên trong cabin, phiên bản thể thao này được trang bị ghế ngồi mới với phần đệm hông dày dặn hơn.

Mẫu hatchback này nhận được những nâng cấp đáng giá về mặt cảm giác lái.

Song song với việc ra mắt bản GR Sport, Toyota cũng cập nhật nhẹ cho các phiên bản Aqua tiêu chuẩn đời 2026. Cụ thể, tất cả các biến thể dẫn động E-Four giờ đây đều trang bị tiêu chuẩn vô-lăng sưởi, ghế bọc vải nâng cấp và bệ tỳ tay trung tâm hàng ghế sau tích hợp hai khay để cốc.

Tại thị trường Nhật Bản, mức giá của Toyota Aqua 2026 dao động từ 2.857.800 Yên đến 3.072.300 Yên cho các phiên bản tiêu chuẩn. Trong khi đó, phiên bản đầu bảng Aqua GR Sport có giá bán từ 3.238.400 Yên.