Ô tô Toyota lại gây lúng túng cho người tiêu dùng

Trước đây, ban điều hành Hãng ô tô Toyota luôn nhấn mạnh xe xăng vẫn là át chủ bài của hãng. Tuy nhiên, mới đây, Hãng ô tô Toyota đã thay đổi quan điểm này.

Trả lời phỏng vấn Hãng tin xe Drives, ông Sean Hanley, Giám đốc kinh doanh và tiếp thị của Toyota Australia, dự đoán rằng động cơ diesel sẽ chỉ còn phù hợp trong thập kỷ này. Động cơ diesel sẽ không biến mất trong thập kỷ tới, nhưng sau đó, động cơ hydrogen cuối cùng sẽ thay thế diesel.

"Chúng tôi đã đầu tư rất nhiều vào động cơ hydrogen, nhưng đây không phải là một khoản đầu tư ngắn hạn, vì vậy tôi không muốn mọi người nghĩ rằng hydrogen sẽ đột nhiên phát triển mạnh mẽ từ bây giờ đến năm 2030.

Đặc biệt là ở mốc năm 2035, tôi thực sự tin rằng hydrogen sẽ là tương lai của chúng ta, và đó là lúc bạn có thể thấy sự thay đổi về công nghệ diesel. Động cơ hydrogen sạch, cơ sở hạ tầng hydrogen rõ ràng sẽ tốt hơn đáng kể so với hiện tại, vì vậy nó sẽ tiện lợi và có giá cả phải chăng hơn" - ông Sean Hanley nói.

Tuy nhiên, Hãng ô tô Toyota cũng nhấn mạnh, mặc dù động cơ hydrogen có thể thay thế động cơ diesel về lâu dài, một sự thay thế khả thi hơn trong tương lai gần đến trung hạn là động cơ hybrid hiệu suất cao. Động cơ này sử dụng một động cơ điện để tăng công suất của động cơ xăng, đồng thời có lợi thế về khí thải và mức tiêu thụ nhiên liệu.

Lúc này, Hãng ô tô Toyota đang bán động cơ xăng và hybrid song song cho đến khi công nghệ hybrid đạt được số lượng lớn, báo hiệu việc ngừng sản xuất động cơ xăng.