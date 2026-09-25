Toyota ra mắt DKR GR FC để thi đấu giải Dakar 2027

GAZOO Racing sẽ tận dụng chuyên môn và công nghệ từ các đối tác chính thức đẳng cấp thế giới cho dự án xe điện chạy bằng pin nhiên liệu - FCEV đầu tiên tại giải đua Dakar Rally 2027. Là một phần trong cam kết chế tạo ra những mẫu xe ngày càng tốt hơn xuất thân từ đường đua, GAZOO Racing đang phát triển DKR GR FC Hilux thông qua trung tâm nghiên cứu và phát triển của Toyota đặt gần Brussels, Bỉ.

Nguyên mẫu này sẽ tranh tài ở hạng mục Dakar Future Mission 1000, vốn dành riêng cho các dòng xe thử nghiệm và trình diễn công nghệ mới. Việc tham gia tranh tài tại Dakar Future Mission 1000 vào năm 2027 đánh dấu lần đầu tiên Toyota kết hợp giữa hydro và công nghệ pin nhiên liệu trong các hoạt động thể thao tốc độ của hãng.

GAZOO Racing sẽ tận dụng chuyên môn và công nghệ từ các đối tác chính thức đẳng cấp thế giới

DKR GR FC Hilux hướng tới mục tiêu chứng minh hiệu suất, độ an toàn và độ tin cậy của công nghệ pin nhiên liệu trong môi trường khắc nghiệt của giải đua Dakar Rally, trải qua 13 chặng với tổng chiều dài 1.000 km đường đua cạnh tranh.

DKR GR FC Hilux hướng tới mục tiêu chứng minh hiệu suất, độ an toàn và độ tin cậy.

Dựa trên nền tảng của DKR GR Hilux, mẫu xe đã khẳng định được vị thế ở hạng mục cao nhất của Dakar, DKR GR FC Hilux thay thế động cơ xăng bằng hệ thống pin nhiên liệu của Toyota. Xe hoàn toàn không phát thải khí CO₂ khi vận hành, nước là chất thải duy nhất ra từ ống xả.

Phía Toyota từng gọi phần cứng này là "thế hệ 2.5" bởi được kết hợp giữa linh kiện thế hệ thứ 3 và pin nhiên liệu thế hệ thứ 2. Jameel Motorsport, DENSO, TOYO TIRES và IAV đã tham gia với tư cách là các đối tác chính thức, phối hợp cùng với GAZOO Racing trong sứ mệnh chế tạo những chiếc xe ngày càng tốt hơn thông qua các giải đua.

Với sự hỗ trợ từ các đối tác chính thức, Toyota sẽ tiếp tục thúc đẩy thử thách nhằm khai ⁠phá tiềm năng của các công nghệ trung hòa carbon và liên quan đến hydro trong lĩnh vực thể thao tốc độ. Công đoạn lắp ráp cuối cùng của DKR GR FC Hilux đang được thực hiện tại trụ sở chính của Toyota ở châu Âu trước khi bước vào chương trình thử nghiệm trước thềm Dakar Rally.