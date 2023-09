Ra mắt Toyota RAV4 2024 bản màu xanh quân sự, giá 726 triệu đồng

Màu xanh quân sự (Army Green) sẽ sẵn có trên các phiên bản Woodland, Adventure và TRD Off-Road của dòng xe 2024 Toyota RAV4. Đáng chú ý là phiên bản Woodland Edition có hai tông màu xanh quân sự, kết hợp với vành bánh xe màu vàng đồng mang dáng dấp của một chiếc SUV đầy chất thể thao và “hoang dã”. Trong khi nóc xe màu đen đêm kim loại nhìn đầy sự bí ẩn.

Để tăng thêm không gian tải đồ và nhìn "ngầu" hơn, trên đỉnh nóc bản Woodland Edition còn được thiết kế các giá để đồ, sẵn sàng phục vụ các chuyến đi cắm trại vào cuối tuần. Bên cạnh đó phiên bản Woodland Edition còn có tùy chọn Weather Package (gói trang bị thích ứng với thời tiết) mới. Gói trang bị này gồm có ghế ngồi trước và vô-lăng có tính năng sưởi, cần gạt nước có cảm biến mưa và gạt tuyết.

2024 Toyota RAV4 Woodland Edition đem tới một phong cách nổi bật cho những lái xe. Không gian nội thất bên trong rộng rãi, có các hộc đựng đồ bên cạnh và khay đựng đồ phía trước để vừa các vật dụng nhỏ. Ghế ngồi sau kết nối với không gian cốp rộng rãi, và có thể gấp lại theo tỷ lệ 60/40 tăng thêm khoảng để đồ cho cốp sau khi cần thiết.

Nhờ có trang bị hệ thống treo điều chỉnh TRD chạy đường mòn, RAV4 Woodland Edition có khả năng chạy phượt tuyệt đỉnh. Trong khi đó xe có hệ thống kiểm soát thân xe tăng cường và khả năng tránh va chạm nhỏ để giúp cho việc đi lại trên đường mòn và gồ ghề được êm ái như lái xe trên phố. Hệ thống lò xo cuộn và giảm xóc ống đôi có lò xo giúp cho việc kiểm soát tối ưu và cải thiện khả năng kiểm soát thân xe khi va chạm cũng như chạy ở những cung đường sụt lún lớn.

Ấn bản mới 2024 RAV4 Woodland Edition được trang bị hệ thống dẫn động toàn bánh điện tử (e-AWD), giúp lái xe dễ dàng kiểm soát trong việc đi lại hằng ngày. Là dòng xe Hybrid, RAV4 Woodland Edition kết hợp giữa hệ thống Toyota Hybrid System II (THS II) cùng động cơ xăng 2,5 lít, 4 xy lanh Dynamic Force Engine, để tăng hiệu suất và hiệu quả hoạt động. Tổng công suất đầu ra của xe đạt 219 mã lực và khả năng tiêu thụ nhiên liệu trung bình đạt 37 MPG (6,35 lít/100 km).

Trên xe 2024 Toyota RAV4 có hàng loạt trang bị an toàn thuộc gói hệ thống an toàn chủ động Toyota Safety Sense 2.5 (TSS 2.5). Gói này gồm có hệ thống cảnh báo trước va chạm với khả năng phát hiện người đi đường và phương tiện đang đi tới được cải tiến hơn so với thế hệ trước. Cùng với đó là hệ thống hỗ trợ lái khẩn cấp giúp cho lái xe điều khiển xe được ổn định hơn và giúp tránh chệch làn đường. Ngoài ra còn có hệ thống kiểm soát hành trình bằng radar (DRCC), cảnh báo chệch làn đường, hỗ trợ bám làn đường, hệ thống theo dõi điểm mù, hỗ trợ phanh và cảnh báo phương tiện qua đường phía sau giúp cho lái xe chính xác và an toàn hơn.

Chưa hết, cùng với gói trang bị TSS 2.5, 2024 Toyota RAV4 còn có hệ thống an toàn Star Safety của Toyota. Hệ thống này gồm có trang bị kiểm soát ổn định xe tăng cường (VSC), kiểm soát bám đường (TRAC), phân bổ lực phanh điện tử (EBD), hỗ trợ phanh (BA), chống bó cứng phanh (ABS) và công nghệ dừng xe thông minh (SST). Các công nghệ khác nữa còn gồm có camera theo dõi và hệ thống nhận diện Intelligent Clearance Sonar (ICS).

2024 Toyota RAV4 có giá khởi điểm là 29.825 USD (726,23 triệu đồng) đến 36.045 USD (877,69 triệu đồng), tùy theo phiên bản. Đắt nhất là phiên bản RAV4 Woodland Edition. Các phiên bản của RAV4 mới sẽ về các đại lý phân phối trong khoảng cuối năm nay.

