Bộ đôi xe Toyota Camry và Fortuner tăng giá bán tại Việt Nam

Trên website chính thức, Toyota Việt Nam đã cập nhật bảng giá mới cho dòng sedan hạng D Camry. Tất cả phiên bản đều tăng thêm 12 triệu đồng. Cụ thể, Camry 2.0Q tăng từ 1,22 tỷ lên 1,232 tỷ đồng; Camry 2.5 HEV Mid tăng từ 1,46 tỷ lên 1,472 tỷ đồng; Camry 2.5 HEV Top tăng từ 1,53 tỷ lên 1,542 tỷ đồng.

Đáng chú ý, việc tăng giá không đi kèm bất kỳ nâng cấp nào về trang bị hay tính năng. Hiện Toyota chưa đưa ra lý do chính thức cho động thái điều chỉnh giá lần này.

Camry vốn giữ vị thế áp đảo trong phân khúc sedan hạng D với 85,9% thị phần nửa đầu năm 2025. Xe cung cấp hai tùy chọn động cơ: máy xăng 2.0L công suất 169 mã lực, mô-men xoắn 206 Nm trên bản 2.0Q; và hệ truyền động hybrid 2.5L kết hợp mô-tơ điện, cho tổng công suất 184 mã lực từ động cơ xăng và 134 mã lực từ mô-tơ điện.

Khác với Camry, chỉ hai phiên bản Fortuner Legender dùng động cơ xăng 2.7L được điều chỉnh giá, với mức tăng 8 triệu đồng. Fortuner Legender 2.7 4x2 AT tăng từ 1,29 tỷ lên 1,298 tỷ đồng, trong khi Fortuner Legender 2.7 4x4 AT tăng từ 1,395 tỷ lên 1,403 tỷ đồng. Các phiên bản còn lại giữ nguyên giá bán.

Trong 6 tháng đầu năm 2025, Toyota Fortuner đạt doanh số 1.409 xe, đứng thứ hai phân khúc SUV 7 chỗ nhưng vẫn kém Ford Everest tới 3.725 xe. Fortuner hiện có ba tùy chọn động cơ: dầu 2.4L, xăng 2.7L và dầu 2.8L. Hai bản tăng giá đều dùng động cơ xăng 2.7L công suất 164 mã lực, mô-men xoắn 245 Nm, kết hợp hệ dẫn động cầu sau hoặc hai cầu.

Việc Toyota đồng loạt tăng giá Camry và Fortuner trong bối cảnh trang bị không thay đổi có thể khiến người dùng cân nhắc thêm khi lựa chọn. Tuy nhiên, với vị thế vững chắc trong phân khúc, đặc biệt là Camry, những thay đổi này nhiều khả năng chỉ tác động hạn chế đến doanh số.