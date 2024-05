Toyota Land Cruiser Prado bị thổi giá lên kinh khủng vì thiếu xe

Cộng đồng người dùng tại California, Mỹ đang rơi vào cảm giác phẫn nộ khi phải đối mặt với mức giá "thổi phồng" cho chiếc Toyota Prado First Edition 2024. Một số đại lý đã yêu cầu số tiền lên đến gần 100.000 USD tương đương hơn 2,4 tỷ đồng và đây là một con số vô cùng kinh khủng so với giá bán chính thức khoảng 75.000 USD tương đương hơn 1,8 tỷ đồng.

Maita Toyota ở Sacramento, California và Toyota of Palo Alto của Magnussen là 2 trong số những đại lý được nhắc đến với mức giá cao ngất ngưởng cho Land Cruiser Prado First Edition. Đại diện của các đại lý này đã điều chỉnh giá bán đội thêm lên đến gần 15.000 USD tương đương 360 triệu đồng so với giá chính thức, đồng thời công khai khẳng định rằng xe sẽ không được bán dưới giá công bố đã đề ra.

Toyota tương lai ở thành phố Yuba, California, và Thompsons Toyota ở Placerville, California, cũng đều áp đặt mức giá vượt quá giá chính thức của Land Cruiser Prado, khiến người tiêu dùng phải đối mặt với mức giá gần 100.000 USD tương đương hơn 2,4 tỷ đồng cho một chiếc SUV.

Sự tăng giá không đúng với giá chính thức của xe đang gây ra sự phẫn nộ và phản đối từ phía người tiêu dùng. Mặc dù các đại lý có thể lý giải việc tăng giá dựa trên nguyên tắc cung và cầu, nhưng việc này vẫn gây ra nhiều tranh cãi về tính minh bạch và công bằng trong giao dịch.

Sự tăng giá quá mức có thể khiến nhiều người tiêu dùng từ chối mua xe hoặc phải chấp nhận chi phí cao hơn so với giá họ dự định. Tình trạng này đặt ra câu hỏi về tính công bằng trong thị trường ô tô và cần phải được làm sáng tỏ và xử lý.

