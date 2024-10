Ra mắt Toyota Land Cruiser Prado thế hệ mới, giá 3,46 tỷ đồng

Toyota Việt Nam (TMV) đã ra mắt bản nâng cấp toàn diện cho Land Cruiser Prado sau thời gian dài chờ đợi. Giá bán của mẫu xe Land Cruiser Prado thế hệ mới đã tăng hơn 800 triệu đồng so với trước đây, chưa tính đến khả năng đội giá do SUV này không quá dồi dào do mới được giới thiệu.

Những thay đổi dễ nhận thất nhất trên Land Cruiser Prado mới có thể nhận ra từ bên ngoài với kích thước được tăng nhẹ lên chiều dài x rộng x cao lần lượt là 4.925 x 1.980 x 1.935 mm và chiều dài cơ sở đạt tới 2.850 mm.

Thiết kế của xe được thay đổi nhưng vẫn mang một số đường nét của phiên bản cũ, phần đầu xe nổi bật với cụm đèn chiếu sáng dạng LED nhưng lưới tản nhiệt vẫn có thiết kế cũ chỉ được sơn đen lại, thân xe có bánh mâm 20 inch với thiết kế 6 chấu kép mới, đuôi xe hiện đại hơn với cụm đèn hậu LED và kiểu dáng mạnh mẽ.

Khoang nội thất của xe nhận được nhiều cải tiến, từ vô-lăng, ghế ngồi đến các chi tiết trang trí, tiện ích được nâng cấp đáng kể; cụm đồng hồ dạng LCD toàn bộ với kích thước 12,3 inch có 12 tùy chỉnh chế độ hiển thị, màn hình giải trí 12,3 inch tích hợp kết nối không dây, gương chiếu hậu điện tử, điều hòa tự động 3 vùng độc lập, hàng ghế thứ hai có thêm tính năng thông gió và sưởi...đương nhiên là cả trang bị cửa sổ trời dạng đơn hoặc toàn cảnh.

Trong khi đó, xe đã thay thế động cơ xăng 2.7L trước đây với động cơ xăng 2.4L tăng áp mới kết hợp cùng hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian, cho công suất tối đa 267 mã lực và mô-men xoắn cực đại 430 Nm. Cùng với đó, xe cũng được trang bị 5 chế độ lái cơ bản phù hợp với các điều kiện khác nhau, cùng với 4 chế độ lái đa địa hình.

Thế hệ mới của SUV này tiếp tục được trang bị gói an toàn Toyota Safety Sense (TSS) với nhiều tính năng khác nhau, cùng với nhiều hệ thống an toàn khác như: Camera 360 độ, 8 cảm biến hỗ trợ đỗ xe, 8 túi khí...Đặc biệt, trên mẫu xe mới, Toyota đã cung cấp thêm một số tính năng mang tính tiện nghi cao cấp, điển hình là khả năng hỗ trợ ra khỏi xe an toàn, phanh hỗ trợ đỗ xe...

Thay đổi lớn nhất chính là hệ thống truyền động và nền tảng khung gầm. Land Cruiser Prado thế hệ mới được phát triển trên nền tảng khung gầm TNGA-F giúp nâng cao tính linh hoạt, ổn định và tầm quan sát tốt hơn.

Land Cruiser Prado là một trong những mẫu SUV số ít còn lại vẫn trung thành với kiến trúc khung gầm rời (Body-on-frame), thị trường Việt Nam hiện không còn đối thủ trực tiếp với Land Cruiser Prado đặc biệt là sau khi ra mắt thế hệ mới với giá bán tăng mạnh như hiện nay; đồng thời, xe vẫn luôn có lượng khách hàng tiềm năng nhất định và không hướng đến phục vụ số đông nên vấn đề cạnh tranh vốn không được đặt lên hàng đầu.

SUV này tiếp tục được nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản với giá bán khởi điểm 3,46 tỷ đồng (phiên bản cao cấp với cửa sổ trời toàn cảnh có giá bán 3,48 tỷ đồng), nhưng dự kiến sẽ chỉ đến tay khách hàng Việt Nam vào tháng 3/2025.

Mẫu xe hoàn toàn mới này đang được trưng bày tại gian hàng của Toyota trong triển lãm Ô tô Việt Nam 2024 với hàng loạt nâng cấp mạnh mẽ so với trước đây.

