Toyota Fortuner phiên bản nâng cấp ra mắt thị trường Đông Nam Á

Mẫu xe SUV 7 chỗ Toyota Fortuner phiên bản nâng cấp vừa được ra mắt tại Thái với 3 tùy chọn bao gồm phiên bản thường, Legender và GR Sport, giống với trước đây. Phiên bản thấp cấp nhất được đổi tên thành Toyota Fortuner Leader, bao gồm 3 phiên bản nhỏ: 2.4 Leader G 2WD , 2.4 Leader V 2WD và 2.4 Leader V 4WD

Các phiên bản thường sẽ nhận nhiều thay đổi nhất trong khi các phiên bản cấp Legender và GR Sport được cung cấp thêm một số trang bị mới, đặc biệt tất cả các phiên bản giờ đều sẽ lắp sẵn bộ lọc không khí PM 2.5 và được tăng giá so với trước đây.

Toyota Fortuner Leader được thay đổi về ngoại hình, với lưới tản nhiệt và cản trước lấy từ bản Legender, mâm xe 18 inch với thiết kế mới. Xe được tích hợp thêm hệ thống cảnh báo điểm mù trên gương chiếu hậu hai bên thân xe, cảnh báo ô tô cắt ngang khi lùi,...

Fortuner Leader được trang bị khối động cơ dầu (diesel), dung tích 2.4L cho công suất 148 mã lực và mô-men xoắn cực đại 400 nm, kết hợp cùng hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động cầu sau hoặc 4 bánh. Trong khi đó, Toyota Fortuner Legender vẫn sở hữu 4 phiên bản nhỏ gồm: 2.4 Legender 2WD, 2.4 Legender 4WD, 2.8 Legender 2WD và 2.8 Legender 4WD

Các phiên bản 2.4 Legender được nâng cấp chủ yếu ở hệ thống an toàn như: Cảnh báo điểm mù tích hợp trên gương chiếu hâu bên ngoài, cảnh báo xe cắt ngang khi lùi, đặc biệt là gói an toàn Toyota Safety Sense (Kiểm soát tốc độ bằng Radar, cảnh báo chệch làn, cảnh báo tiền va chạm...). Đối với các phiên bản 2.8 Legender, do đã có sẵn các trang bị trên nên chỉ sở hữu thêm bộ lọc không khí và thay đổi nhẹ ở màu ngoại thất.

Bên cạnh tùy chọn động cơ dầu (diesel), dung tích 2.4L như các bản Leader, Toyota Fortuner Legender sở hữu thêm động cơ dầu, dung tích 2.8L, cho công suất tối đa 201 mã lực và mô-men xoắn cực đại 500 Nm, vẫn đi kèm với hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động cầu sau hoặc 4 bánh.

Phiên bản thể thao GR Sport chỉ xuất hiện với tùy chọn động cơ dầu (diesel), dung tích 2.8L (sức mạnh tương tự Legender) kèm hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động 4x4. Tương tự, phiên bản này không có thay đổi gì ngoài việc bổ sung bộ lọc không khí PM 2.5 và màu ngoại thất.

Cũng trong lần nâng cấp này, Toyota bán ra phiên bản Legender đặc biệt kỷ niệm 60 năm Toyota Thái Lan với số lượng chỉ 520 chiếc. Xe được trang bị động cơ dầu (diesel), dung tích 2.8L tương tự các bản khác, đi kèm hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động 4x4.

Phiên bản này có khác biệt ở màu ngoại thất, bánh mâm hợp kim màu xám, lưới tản nhiệt phía trước màu đen bóng, logo 60 năm xuất hiện ở nhiều khu vực trên xe, ghế nội thất với 2 tông màu, dòng chữ FORTUNER và gương chiếu hậu ngoài có màu đen.

Giá bán của dòng xe Toyota Fortuner dao động từ 1,603 triệu baht đến 1,859 triệu baht tương đương hơn 1 tỷ đồng đến gần 1,2 tỷ đồng. Riêng phiên bản kỷ niệm 60 năm có giá bán có giá 1,889 triệu baht tương đương hơn 1,2 tỷ đồng.

