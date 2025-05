Toyota Corolla Cross đời 2000 giá 126 triệu đồng hay 2022 giá 565 triệu đồng?

Khi đứng trước lựa chọn xe đã qua sử dụng, việc cân nhắc giữa Toyota Corolla Cross 2000 với giá 126 triệu đồng và Toyota Veloz Cross 2022 với giá 565 triệu đồng như trên một trang rao vặt đang đăng tải là một quyết định cần xem xét kỹ lưỡng. Cả hai xe đều thuộc thương hiệu Toyota nổi tiếng về độ bền và tiết kiệm nhiên liệu, nhưng chúng khác nhau về năm sản xuất, tình trạng, và các tính năng đi kèm.

Tin rao chiếc xe Toyota Veloz Cross đời 2000. (Ảnh chụp màn hình)

Toyota Veloz Cross đời mới hơn giá cao hơn. (Ảnh chụp màn hình)

Trong đó, Toyota Corolla Cross 2000 là một chiếc xe nhập khẩu, sản xuất năm 2000. Với giá 126 triệu đồng, đây là lựa chọn tiết kiệm chi phí, phù hợp cho những ai muốn sở hữu một chiếc xe bền bỉ với ngân sách hạn chế. Xe được mô tả là vẫn đẹp, không lỗi, với động cơ và hộp số sàn hoạt động êm ái, khỏe khoắn.

Nội thất và thân vỏ gần như còn mới, lốp đẹp, điều hòa mát, được trang bị thêm kính cách nhiệt, camera hành trình, camera lùi và ghế bọc da cao cấp. Xe được gia đình sử dụng cẩn thận, bảo dưỡng thường xuyên và có chỗ để xe trong nhà, giúp duy trì tình trạng tốt.

Tuy nhiên, do được sản xuất từ năm 2000, xe có thể thiếu các công nghệ hiện đại như hệ thống an toàn tiên tiến hay các tiện ích thông minh. Hộp số sàn cũng có thể không phù hợp với những người thích sự tiện lợi khi lái xe trong thành phố. Ngoài ra, xe đã 25 năm tuổi, nên dù được bảo dưỡng tốt, nguy cơ phát sinh chi phí sửa chữa vẫn cao hơn so với xe mới hơn.

Còn Toyota Veloz Cross 2022 với giá 565 triệu đồng, là một chiếc SUV nhập khẩu, mới hơn đáng kể, sản xuất năm 2022 và chỉ chạy 65.000Km. Xe được quảng cáo là đẹp, chất lượng cao, có thể kiểm tra thoải mái tại bất kỳ gara nào.

Điểm nổi bật của Veloz Cross 2022 là hộp số tự động, mang lại sự thoải mái khi lái xe, đặc biệt trong đô thị. Là mẫu xe hiện đại, Veloz Cross có thiết kế SUV thời thượng, phù hợp với gia đình hoặc người cần không gian rộng rãi. Xe được sản xuất cách đây chỉ ba năm nên có thể được trang bị các công nghệ an toàn và tiện ích tiên tiến hơn.

Tuy nhiên, giá bán cao hơn gấp 4 lần so với Corolla Cross 2000, có thể là rào cản với những người có ngân sách hạn chế. Ngoài ra, dù mới hơn, quãng đường 65.000Km vẫn đòi hỏi người mua kiểm tra kỹ lưỡng để đảm bảo xe không có vấn đề tiềm ẩn.

So sánh hai xe, Corolla Cross 2000 phù hợp với những người ưu tiên chi phí thấp, không yêu cầu cao về công nghệ, và sẵn sàng chấp nhận rủi ro liên quan đến xe cũ. Veloz Cross 2022 lại lý tưởng cho người muốn một chiếc xe hiện đại, tiện nghi, và ít rủi ro hơn về mặt bảo trì. Về chi phí sử dụng lâu dài, Corolla Cross 2000 có thể tốn kém hơn do tuổi đời cao, trong khi Veloz Cross 2022 có khả năng tiết kiệm chi phí bảo dưỡng.

Nhìn chung, nếu có ngân sách eo hẹp và yêu thích sự bền bỉ của Toyota, Corolla Cross 2000 là lựa chọn đáng cân nhắc, miễn là bạn kiểm tra kỹ trước khi mua. Ngược lại, nếu ưu tiên sự hiện đại, tiện nghi và sẵn sàng chi trả cao hơn, Veloz Cross 2022 sẽ là lựa chọn phù hợp hơn.