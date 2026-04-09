Toyota Corolla Cross 1.8V máy xăng khác gì bản hybrid khi chênh tới 85 triệu đồng?

Hiện nay, Toyota Corolla Cross tại Việt Nam có hai phiên bản: V (máy xăng) và HEV (hybrid). Sự khác biệt giữa hai phiên bản này chủ yếu nằm ở động cơ, với phiên bản V sử dụng động cơ xăng truyền thống, trong khi phiên bản HEV kết hợp giữa xăng và điện. Mặc dù trang bị tiện nghi giữa hai biến thể gần như tương đồng, người tiêu dùng có thể lựa chọn phiên bản phù hợp với nhu cầu cá nhân.

Là phiên bản nâng cấp, Toyota Corolla Cross giữ nguyên thiết kế tổng thể nhưng có một số thay đổi nhỏ. Cụ thể, xe được trang bị cụm đèn chiếu sáng LED mới, đèn báo rẽ dạng chạy và lưới tản nhiệt hình tổ ong lấy cảm hứng từ thương hiệu Lexus, một thành viên trong tập đoàn Toyota.

Phần hông xe vẫn giữ nguyên gương và bộ mâm 18 inch như phiên bản trước. Kích thước xe không thay đổi, vẫn là 4.460 x 1.825 x 1.620 mm, với chiều dài cơ sở 2.640 mm và khoảng sáng gầm 161 mm. Phân đuôi xe không có nhiều khác biệt, nhưng đồ họa đèn hậu đã được làm mới.

Nội thất của xe không thay đổi về thiết kế nhưng được nâng cấp với màn hình trung tâm 9 inch hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây, cùng với phanh tay điện tử và tính năng Auto Hold. Xe còn được trang bị trần kính toàn cảnh thay cho cửa sổ trời, ghế bọc da kết hợp da lộn, hàng ghế sau có cửa gió điều hòa và hai cổng sạc Type C.

Về an toàn, Toyota Corolla Cross vẫn được trang bị hệ thống Safety Sense với nhiều tính năng hỗ trợ lái thông minh. Các trang bị an toàn chủ động bao gồm cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo, phanh ABS, EBD, hỗ trợ phanh, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, giám sát áp suất lốp và 7 túi khí.

Dựa trên nền tảng TNGA, phiên bản nâng cấp của Toyota Corolla Cross tiếp tục sử dụng động cơ xăng hút khí tự nhiên 1.8 lít, với loại 2ZR-FBE 1.8 lít có công suất 140 mã lực và mô-men xoắn 177 Nm, đi kèm hệ dẫn động cầu trước. Mặc dù thông số vận hành của phiên bản máy xăng không quá ấn tượng, nhưng đây là lựa chọn lý tưởng cho những người tiêu dùng ưa chuộng sự bền bỉ.

Với mức chênh lệch 85 triệu đồng, phiên bản 1.8V của Toyota Corolla Cross sẽ là lựa chọn hợp lý cho những ai không quá chú trọng vào việc tiết kiệm nhiên liệu nhưng vẫn muốn sở hữu một chiếc xe đầy đủ tiện nghi.

Toyota Corolla Cross được phân phối chính hãng 2 phiên bản 1.8V có giá bán 820 triệu đồng và bản 1.8 HEV có giá bán 905 triệu đồng.