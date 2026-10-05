Toyota Century sẽ được bán toàn cầu và định vị phân khúc siêu sang

Toyota đang từng bước đưa Century từ một dòng xe dành cho giới tinh hoa Nhật Bản trở thành thương hiệu siêu sang độc lập, định vị phía trên Lexus và hướng tới cạnh tranh với những tên tuổi như Rolls-Royce, Bentley hay Mercedes-Maybach.

Sau gần 60 năm gắn với hình ảnh mẫu xe dành cho giới lãnh đạo Nhật Bản, Century đang đứng trước một bước chuyển lớn. Toyota được cho là đang cân nhắc mở rộng thương hiệu này tới nhiều thị trường quốc tế, trong đó có những khu vực mà Century hiện chưa được phân phối chính thức.

Toyota đang từng bước đưa Century từ một dòng xe dành cho giới tinh hoa Nhật Bản.

Thông tin trên xuất hiện sau khi Chủ tịch Toyota Akio Toyoda sử dụng một chiếc Century SUV tại Detroit, Mỹ, trong chuyến tham dự sự kiện vinh danh ông tại Automotive Hall of Fame. Đáng chú ý, Century SUV hiện chưa được bán chính thức tại thị trường Mỹ.

Khi được hỏi về sự xuất hiện của mẫu xe tại Detroit, Giám đốc công nghệ Toyota Hiroki Nakajima cho biết hãng muốn giới thiệu phiên bản Century mới nhất và xem đây là một mẫu xe mang tính toàn cầu. Toyota cũng muốn lắng nghe phản hồi từ giới chức và các chuyên gia trong ngành công nghiệp ô tô tại Mỹ.

Century được đặt trên Lexus

Tham vọng của Toyota không đơn thuần là mở rộng thị trường cho một mẫu xe cao cấp. Hãng đang xây dựng Century thành một thương hiệu riêng, nằm ở vị trí cao hơn Lexus trong hệ thống thương hiệu của tập đoàn. Nếu Toyota phục vụ nhóm khách hàng đại chúng và Lexus đảm nhiệm phân khúc xe sang, Century sẽ hướng tới nhóm khách hàng tìm kiếm những sản phẩm độc bản, số lượng giới hạn và mức độ hoàn thiện cao hơn.

Toyota chính thức công bố định hướng xây dựng Century thành thương hiệu "One of One" tại Japan Mobility Show 2025. Chủ tịch Akio Toyoda cho biết hãng muốn biến Century thành thương hiệu mang tinh thần và niềm tự hào của Nhật Bản ra thế giới.

Đây là bước đi đáng chú ý bởi Century vốn có lịch sử rất khác với những thương hiệu xe sang phương Tây. Mẫu xe đầu tiên ra mắt năm 1967, được phát triển chủ yếu cho giới lãnh đạo, doanh nhân và những nhân vật cấp cao tại Nhật Bản. Trong nhiều thập kỷ, Century gần như chỉ được bán tại thị trường nội địa và được sản xuất với số lượng tương đối hạn chế.

Không chạy đua về sự phô trương

Chủ tịch Toyota Akio Toyoda sử dụng một chiếc Century SUV tại Detroit (Mỹ).

Khác với cách nhiều thương hiệu siêu sang xây dựng hình ảnh dựa trên logo và khả năng cá nhân hóa cực cao, Century theo đuổi một triết lý khác. Toyota nhấn mạnh yếu tố thủ công và văn hóa Nhật Bản trong quá trình phát triển sản phẩm. Trên Century, hãng sử dụng những vật liệu và kỹ thuật truyền thống như Nishijin-ori, nghệ thuật sơn mài urushi hay các chi tiết trang trí lấy cảm hứng từ thủ công mỹ nghệ Nhật Bản.

Biểu tượng phượng hoàng màu vàng trên Century cũng là một trong những dấu hiệu nhận diện quan trọng nhất. Theo Toyota, hình tượng này gắn với ý nghĩa về hòa bình và sự trường tồn trong văn hóa Nhật Bản. Định hướng này giúp Century tạo ra một bản sắc khác biệt so với Rolls-Royce hay Bentley. Nếu những thương hiệu Anh quốc thường nhấn mạnh tính xa hoa và khả năng cá nhân hóa gần như không giới hạn, Century muốn xây dựng giá trị dựa trên sự tinh tế, tính thủ công và bản sắc Nhật Bản.

Thách thức lớn khi đối đầu Rolls-Royce

Đưa Century ra toàn cầu đồng nghĩa Toyota phải đối mặt với một bài toán không đơn giản: thương hiệu này có thể có lịch sử lâu đời tại Nhật Bản nhưng lại gần như vô danh với phần lớn khách hàng siêu giàu bên ngoài châu Á.

Trong phân khúc siêu sang, thương hiệu đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Rolls-Royce, Bentley hay Maybach đã mất nhiều thập kỷ để xây dựng hình ảnh gắn với địa vị và sự độc quyền. Trong khi đó, Toyota là thương hiệu nổi tiếng toàn cầu về độ bền, tính thực dụng và khả năng tiếp cận đại chúng. Việc thuyết phục khách hàng trả mức giá siêu cao cho một thương hiệu mới tách ra từ Toyota sẽ là thử thách đáng kể.

Định hướng này giúp Century tạo ra một bản sắc khác biệt so với Rolls-Royce hay Bentley.

Theo Bloomberg Intelligence, Toyota đang muốn xây dựng Century như một sự hiện diện mới trong phân khúc xe siêu sang, nơi các thương hiệu châu Âu đang chiếm ưu thế. Tuy nhiên, giới phân tích cũng nhận định đây là một phân khúc có tính cạnh tranh rất cao.

Tại Nhật Bản, Century SUV có giá khởi điểm khoảng 27 triệu yên, tương đương hơn 4,5 tỷ đồng theo tỷ giá được các nguồn quốc tế dẫn lại. Mức giá này vẫn thấp hơn đáng kể so với nhiều sản phẩm Rolls-Royce, nhưng Century đang hướng tới một nhóm khách hàng mà trước đây Toyota chưa trực tiếp cạnh tranh.