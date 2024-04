10 mẫu ô tô bán chạy nhất tại Việt Nam tháng 3/2024, Mitsubishi Xforce lọt top

Theo báo cáo của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) và Liên doanh Hyundai Thành Công (TC Motor), thị trường ô tô Việt Nam tháng 3/2024 đã dần hồi phục và có những tín hiệu tích cực so với 2 tháng trước đó, đa số các mẫu xe có mức tăng trưởng dương. Doanh số toàn thị trường đạt 27.289 xe, tăng 135% so với tháng 2/2024 và giảm 9% so với tháng 3/2023. Số lượng xe bán ra đã cao hơn so với doanh số trung bình của năm 2023.

Ở top 10 mẫu xe bán chạy nhất tháng vừa qua, đáng chú ý nhất chính là sự xuất hiện của tân binh Mitsubishi Xforce - mẫu xe ngay trong tháng đầu tiên bàn giao đến tay khách hàng đã có doanh số cao và góp mặt ở vị trí thứ 3. Trong khi đó, “người anh em” Mitsubishi Xpander cũng "đòi" lại được vị trí số 1 thị trường từ tay của Ford Ranger.

Dưới đây là danh sách 10 mẫu ô tô bán chạy nhất tại Việt Nam tháng 3/2024:

