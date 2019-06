Tổng hợp những cách chống say xe cho những người "có thù oán" với ô tô

Một số mẹo chống say xe hiệu quả và nhanh chóng bạn cần biết để có 1 chuyến đi thoải mái nhất.

Trước tiên chúng ta hãy tìm hiểu làm thế nào để không bị say xe?

Một điều hiển nhiên đó là không ai trong mỗi chúng ta muốn mình rơi vào cảm giác bị say xe, cảm giác ấy không hề dễ chịu tí nào. Tuy nhiên, vẫn có nhiều người bị say xe trước những chuyến đi dù dài hay ngắn.

Vậy làm thế nào để không bị say xe, bạn hãy tìm hiểu một số mẹo nhỏ sau đây:

- Nếu say xe, hãy lưu ý với tài xế ngồi những băng ghế đầu, việc rung lắc của xe cũng ảnh hưởng rất lớn đến việc bạn có bị say xe hay không.

- Trước khi lên xe hãy ăn nhẹ, đừng để bụng đói khi đi xe. Nếu thời gian cho bạn di chuyển là quá gấp, hãy mang theo một số loại thức ăn nhẹ như: Bánh mì, sữa, khoai lang,...Ngoài ra, cần chuẩn bị thêm chai nước lọc để giúp cơ thể và tinh thần tỉnh táo hơn khi đi xe.

- Nên chủ động chuẩn bị khẩu trang để hạn chế ngửi thấy mùi xăng, dầu khi đi xe vì đây là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến bạn dễ bị say xe trong mỗi chuyến đi.

- Khi di chuyển, hạn chế tối đa việc sử dụng điện thoại và sách báo. Vì khi xe di chuyển, cơ thể đang cảm thấy mất cân bằng vì lắc lư, trong khi đó mắt và não bộ vẫn phải tập trung để tiếp nhận thông tin từ điện thoại/sách báo nên sẽ càng dễ xảy ra tình trạng hoa mắt, chóng mặt và buồn nôn hơn.

- Hít thở sâu, giữ vững tâm lý khi xe chạy, đặc biệt khi xe phanh gấp hoặc tăng ga đột ngột. Động tác này giúp cho huyết áp ổn định, tránh tình trạng bị chao đảo, chếnh choáng dẫn đến say xe.

- Nếu được, hãy ngủ một giấc khi xe đang di chuyển.

Phương pháp dân gian cực kì hữu hiệu: Chữa say xe bằng gừng tươi

Gừng tươi là một trong những nguyên liệu đơn giản và dễ kiếm cho những người hay bị say xe. Theo đó, trước khi lên xe khoảng 30 phút - 1 tiếng, bạn có thể uống 1 cốc nước ấm có giã thêm một chút gừng tươi để hạn chế tối đa cảm giác bị say xe. Và gừng tươi còn được dùng ngay trong lúc xe đang di chuyển. Theo Đông y, trong gừng tươi có vị cay, ấm và giải độc tố, từ đó sẽ giúp bạn thoát khỏi tình trạng buồn nôn, choáng và tỉnh táo hơn khi ngồi trên xe ô tô.

Tuy nhiên, cách chữa say xe này chỉ thật sự hiệu quả đối với người bị huyết áp thấp, tiền đình. Đối với những người cao huyết áp hoặc với người không thể ăn gừng tươi, có thể thái lát gừng và đưa lên mũi để ngửi hoặc đắp lên rốn để giữ ấm bụng. Hoặc bạn có thể dùng kẹo gừng trong quá trình đi xe ô tô để hạn chế tình trạng say xe.

Chống say xe bằng lá trầu không

Sau gừng là lá trầu không, đây cũng là một trong những nguyên liệu dễ tìm để chống say xe. Theo chia sẻ của các bác tài nhiều năm kinh nghiệm lái xe, mẹo chữa say xe rất tốt dành cho những người bị say tàu xe chính là sử dụng lá trầu không. Cách làm như sau: Vò nát lá trầu hoặc hơ nóng và sau đó đặt lên rốn, lá trầu không sẽ khử tính hàn, giúp cơ thể ấm hơn, tăng tính cân bằng và ngoài ra, mùi hương của lá trầu không còn khử được mùi xăng xe 1 cách hiệu quả.

Chữa say xe bằng quả cau

Cau tươi cũng là một trong những cái tên được kể đến trong danh sách những nguyên liệu chống say xe dễ tìm và đơn giản. Bạn chỉ cần thái mỏng và ngậm một miếng cau tươi trước khi xe di chuyển để chống say xe.

Tận dụng mùi hương của vỏ quýt, vỏ cam hoặc vỏ của quả bưởi

Đừng vứt vỏ quýt, vỏ cam hay vỏ bưởi nếu bạn chuẩn bị có dự đị di chuyển bằng xe ô tô. Tinh dầu trong vỏ quýt, vỏ cam hay vỏ bưởi sẽ giúp cho những người hay bị say xe cảm thấy dễ chịu hơn. Dùng tay bóp nhẹ vỏ quýt, cam hoặc bưởi để tiết ra tinh dầu và hít nhẹ khoảng 10 lần trước khi đi xe khoảng 1 tiếng. Cẩn thận hơn, bạn cũng có thể mang theo vỏ quýt, vỏ cam để ngửi, nhằm át đi mùi xăng dầu và từ đó cảm thấy không bị buồn nôn.

Chữa say xe bằng bánh mì

Bên cạnh vỏ quýt, vỏ cam hay vỏ bưởi, nhiều người bị say xe kinh niên còn truyền tai nhau về cách chống say xe hữu hiệu khác là dùng bánh mì. Ăn 1 vài lát bánh mì, ngậm hoặc để bánh mì ngang cánh mũi để ngửi trong quá trình xe chạy sẽ giúp cho bạn cảm thấy dễ chịu, không bị buồn nôn bởi mùi máy lạnh hay mùi xăng xe.

Chống say xe hiệu quả bằng lá nguyệt quế

Lá nguyệt quế là một trong những cái tên cực kỳ hữu ích trong việc chống say xe. Theo các nhà khoa học, lá nguyệt quế giúp cho tinh thần tỉnh táo, chống say xe và đặc biệt giúp các bác tài không cảm thấy buồn ngủ khi lái xe. Hãy thử và cảm nhận bạn có còn bị say xe không nhé!

Trị say xe bằng củ khoai lang

Không chỉ là thực phẩm giúp giảm cân hữu hiệu, khoai lang còn là 'thuốc' chống say xe rất hiệu nghiệm. Nhiều người đã áp dụng mẹo vặt chống say xe này và cho biết nó có tác dụng rất tốt trong việc giúp họ cảm thấy thoải mái, không bị chóng mặt, buồn nôn khi đi xe. Rửa sạch khoai lang, gọt vỏ và thái 1 vài lát, sau đó nhai sống, bạn sẽ cảm nhận được công dụng của nó.7.

Khi không còn cách nào hữu dụng hãy nghĩ đến việc uống thuốc say xe

Thực tế, việc phải di chuyển bằng xe ô tô khiến cho những người bị say xe cảm thấy không hề dễ chịu, thậm chí là mệt mỏi và e dè, lo sợ, thậm chí có nhiều người khi nhắc đến xe thôi cũng đã cảm thấy buồn nôn.

Thường thì mọi người sẽ uống thuốc chống say xe, tuy nhiên, có rất nhiều cách chống say xe hiệu quả mà chưa cần dùng đến thuốc. Hãy nghĩ, dùng thuốc là phương án cuối cùng.